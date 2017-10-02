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::. Посадка лука осенью | Овощеводство / лук
Посадка лука осенью
Считается, что репчатый лук – неприхотливая культура, но у меня он долгое время не удавался. В нашей местности в апреле-мае часто устанавливается засушливая погода. Хотя я и старалась высаживать севок весной пораньше, влаги в почве не хватало, что пагубно сказывалось на его прорастании и дальнейшем развитии. Лук вырастал мелким, и нередко большая его часть уходила в стрелку. Я уже стала подумывать о том, чтобы совсем перестать выращивать эту культуру – расходы на покупку посадочного материала не окупались урожаем, однако исправить ситуацию помог случай.
Как-то осенью увидела в садовом магазине севок озимого сорта «Радар». Продавец так нахваливал этот сорт, что я решила купить его и той осенью впервые высадила севок под зиму. А следующим летом собрала отличный урожай. Помимо того, что озимый лук созрел на пару недель раньше ярового, его луковицы были намного крупнее и на грядке с «Радаром» за весь сезон я не заметила ни одной стрелки. Плотные сочные головки с крепкими желтыми чешуйками выросли весом по 150-200 г. Такого результат мне редко удавалось добиться при высаживании севка в весенний период.
С тех пор основную часть моих луковых грядок занимают озимые посадки. Лук, посаженный с осени, всходит очень рано и дружно, он со всей полнотой расходует влагу от таяния снега и до тех пор, пока установится засушливая погода, успевает нарастить мощную мочку корней. Хорошо развитая корневая система дает такому луку главное преимущество перед луком весенней посадки – он впоследствии не поражается луковой мухой, которая оказывается не в состоянии добраться до его донца и произвести там яйцекладку. Преимущества подзимней посадки данной культуры налицо, но у озимого лука есть и свой недостаток – его урожай храниться хуже ярового «собрата». Однако данную проблему я легко решаю, пуская озимый лук на консервирование (всегда заготавливаю на зиму разнообразные овощные ассорти), а также откладываю его отдельно, чтобы употреблять в пищу в первую очередь. Для того чтобы своего лука хватало до нового сезона, продолжаю часть высаживать весной, но сорта выбираю уже другие.
За последние шесть лет я пробовала высадить еще несколько озимых сортов. Помимо «Радара», который ежегодно меня радует, полюбились еще два сорта – раннеспелые «Эллан» и «Стурон», отличающиеся неплохой лежкостью. Округлые с золотистой чешуей луковицы «Эллана» более мелкие, они достигают веса в среднем 80-100 г, но на вкус менее острые и даже сладковатые по сравнению с «Радаром». Элипсовидные головки «Стурона» имеют очень плотные чешуе светло-коричневого цвета и вырастают весом 130-150 г, отличаются сочной острой мякотью. «Стурон» у меня неплохо сохраняется до марта.
С опытом выявила некоторые тонкости в агротехнике лука, высаживаемого под зиму. В данном случае важно правильно рассчитать сроки посадки этой культуры. Обычно посадкой начинаю заниматься в октябре, но все зависит от каждого конкретного сезона. Поэтому осенью слежу за долгосрочным прогнозом погоды и приступаю к посадке с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых заморозков оставалось около 2-3 недель. Это мероприятие сходно с посадкой озимого чеснока: необходимо, чтобы луковки успели укорениться, но не прорасти, поэтому каждому огороднику необходимо определять оптимальные сроки для посадки озимого лука с учетом погодных особенностей своего региона.
Участок под этот овощ отвожу солнечный. На нем не должна застаиваться вода, иначе севок может выпреть. Грядку перекапываю с добавлением 2/3 ведра перегноя и 1 л банки древесной золы из расчета на каждый м кв. Севок диаметром не более 1 см без каких-либо обработок высаживаю с интервалом 3-4 см в борозды глубиной 4-5 см, расположенные на расстоянии 15-20 см. При наступлении устойчивых заморозков грядку засыпаю опавшими листьями слоем 15-20 см. Мульчу убираю весной в самые ранние сроки.
Как только появятся всходы, провожу подкормку раствором коровяка (1:10), которую повторяю еще раз через 2-3 недели. После того как перо немного подрастет и будет пригодно для потребления, прореживаю всходы, оставляя между растениями промежуток 10-12 см. В начале формирования головок удобряю овощ суперфосфатом и сульфатом калия (40 г и 20 г на 10 л воды соответственно). Лук регулярно поливаю, после поливов обязательно рыхлю почву и своевременно удаляю сорняки. Поврежденные луковой мухой головки озимого лука обнаруживала крайне редко – обычно это были самые слабые экземпляры, а луковая муха на грядке с яровым луком – для меня ежегодное бедствие. Однако, регулярно посыпая междурядья ярового лука табачной пылью для защиты от нашествия данного вредителя, для перестраховки опудривала и озимый лук.
Летом высчитываю приблизительные сроки созревания озимого лука того или иного сорта для того, чтобы своевременно прекратить его полив. Каждый отдельный сорт полностью перестаю поливать примерно за 2 недели до его предполагаемой уборки. После того как перо на большей части луковой плантации пожелтеет и поляжет, приступаю к уборке урожая.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 720 | автор: sadovod | Вчера, 10:20 | Комментариев 0 |
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