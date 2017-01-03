

::. Новые сорта сладкого перца | Овощеводство / перец Новые сорта сладкого перца

Для тех дачников, кто в прошедшем сезоне остался недоволен урожаем сладкого перца, предлагаю обратить внимание на новые сорта этой овощной культуры, которые не потребуют какого-либо особенного подхода в агротехнике и порадуют превосходным урожаем. Поклонники болгарского перца больше остальных ценят такие его разновидности, которые дают плоды с особо толстыми стенками. Сочные мясистые плоды как нельзя лучше подходят для приготовления свежих салатов, фарширования, заморозки и консервирования.

Линейку таких толстостенных сортов болгарского перца пополнили новинки селекции, обращающие на себя внимание не только своими «воинскими званиями», но и отменными сортовыми характеристиками. Среди таких «военачальников» особо выделяются крупноплодные и высокоурожайные «маршалы».

Среднеспелый «Маршал Жуков F1» начинает плодоносить через 120-130 дней после появления всходов. Этот гибрид отличается особо крупными размерами плодов ярко-красного цвета в стадии полной спелости – масса каждого достигает 300-400 г. Причем на одном кусте формируется от 7 до 10 таких «великанов» длиной до 20 см. Они помимо выдающегося размера имеют очень толстые стенки (около 1 см) и невероятно сочную сладкую мякоть. С 1 м² можно получить 8-8,5 кг таких плодов. Само растение достигает в высоту 0,7-0,8 м и показывает высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, а также поражению вирусными заболеваниями. Гибрид подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте.

Не уступает ему по урожайности и болезнеустойчивости новый среднеспелый гибрид «Фельдмаршал Суворов F1». Он имеет схожие с «Маршалом Жуковым» характеристики – одно растение дает до 10 крупных (350- 400г) кубовидных плодов с толстыми сочными стенками, но в стадии биологической спелости они меняют окраску не на красную, а на ярко-желтую. К тому же лучшие результаты «Суворов» показывает при выращивании в закрытом грунте (до 9 кг с 1 м²).

Ассортимент «военных» сортов пополнили и «адмиралы», дающие плоды хоть и меньшего размера, но всегда отменного качества. Среди них выделяется среднеспелый гибрид «Адмирал Колчак F1», вступающий в плодоношение через 117-120 дней после всходов. «Колчак» порадует неизменно высокой урожайностью как в закрытом, так и открытом грунте. Растения данного гибрида достигают в высоту 0,7-0,8 м и формируют кубовидные толстостенные (8-10 мм) плоды массой до 250 г, которые в стадии биологический спелости окрашиваются в золотисто-желтый оттенок. Плоды имеют сочную сладкую мякоть и отличные вкусовые характеристики. Гибрид отличается продолжительным периодом плодоношениями, отменными качеством плодов и высокой устойчивостью к распространенным заболеваниям.

Порадует богатым урожаем среднеспелый гибрид «Адмирал Нахимов F1» средней силы роста, подходящий для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте. «Нахимов» дает очень привлекательные глянцевые плоды ярко-красного цвета кубовидной формы и массой 250-350 г. Плоды отличаются толстыми сочными стенками (8-9 мм) и отличным вкусом. «Нахимов» устойчив по отношению к вирусным заболеваниям и показывает стабильно высокую урожайность до 8,5 кг с 1 м².

Стоит обратить внимание и на «Адмирала Ушакова F1», вступающего в плодоношение через 115-130 дней после появления всходов и отличающегося отменными по качеству толстенными сочными плодами насыщенного красного цвета. «Ушаков» вырастает до 0,8 м в высоту, дружно отдает урожай и показывает завидную устойчивость к вертициллезному увяданию и вирусу табачной мозаики. Масса плодов этого нового гибрида достигает 250-300 г, толщина их стенок 7-8 мм, а общая урожайность с 1 м² составляет 7,5-8 кг.

Также среди новинок выделяются «перцы-генералы». Например, среднеспелый гибрид сладкого перца «Генерал Деникин F1», дает крупные плоды длиной до 20 см и массой около 200 г, имеющих удлиненно-призмовидную форму, сочные стенки толщиной 7-8 мм и насыщенный яркий окрас в стадии полной спелости. Растение данного гибрида довольно высокое – до 1,2-1,5 м, хорошо развивается и плодоносит как в теплице, так и в открытом грунте. Гибрид устойчив к вирусным заболеваниям, отличается обильным плодоношением и показывает стабильную урожайность до 7 кг с 1 м².

Несомненно, заслуживает внимания и позднеспелый гибрид «Мой Генерал F1», вступающий в плодоношений через 120-150 дней после появления всходов. Этот гибрид вырастает до 60 см, дает кубовидные красные плоды массой 250-300 г. Они имеют толстые стенки (до 8 мм), очень сочную сладкую мякоть и превосходный перечный аромат. Гибрид показывает высокую стрессоустойчивость, а также устойчивость к поражению вирусом табачной мозаики и вершинной гнилью. Подходит для выращивания в теплице и открытом грунте, дает стабильный урожай до 7-8 кг с 1 м².



Кудрина Ирина

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::. прочитало: 310 | автор: sadovod | Вчера, 16:25 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.