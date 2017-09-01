Свекла: уборка и хранение

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Столовая свекла является непременной составляющей многих традиционно русских блюд и широко используется в кулинарии. Помимо этого свекла довольно неприхотлива в уходе, и потому большинство огородников самостоятельно выращивают эту культуру на своем огороде. При должных условиях этот овощ прекрасно сохраняется вплоть до нового урожая, однако на его хорошую лежкость напрямую влияет техника уборки и закладки на хранение, а также сроки, в которые произведена данная процедура.

Среди корнеплодов бордовый овощ убирают с грядок одним из первых – главное в этом деле, чтобы его не повредили первые осенние заморозки. В отличие от моркови корнеплод свеклы гораздо сильнее выдается из почвы, поэтому менее стойко переносит осенние похолодания. Поврежденная заморозками свекла не только гораздо хуже храниться, но и теряет свои вкусовые качества, становясь деревянистой и менее сочной. Поэтому уборку вызревших корнеплодов в северных регионах страны проводят уже в сентябре, а в более южных областях в условиях затяжной и теплой осени чаще откладывают на первую половину октября.

Для зимнего хранения наиболее подходят позднеспелые сорта и гибриды, отдающие свой урожай как раз в первой половине осени. Для того чтобы правильно рассчитать сроки уборки этого овоща, следует руководствоваться вегетационным периодом каждого отдельного сорта, а также учитывать внешние признаки растений. Полностью вызревшая свекла сигналит о своей готовности к уборке активным пожелтением нижних листьев, а также наростами, образующимися на «макушке» ее корнеплода, который к этому времени достигает оптимальных для того или иного сорта размеров. При угрозе осенних заморозков имеет смысл незамедлительно убрать с грядки даже не совсем зрелые овощи, поскольку они в подмерзшем виде окажутся абсолютно непригодными для хранения.

Для того чтобы снизить риски загнивания свеклы в процессе хранения, к ее уборке следует приступать в ясную сухую погоду. Корнеплоды аккуратно подкапывают вилами или лопатой, стараясь не допустить повреждения их кожицы, извлекают из земли и складывают под навесом для просушки. Выкопанную свеклу не следует долго держать на открытом воздухе, тем более под прямыми солнечными лучами, потому что корнеплоды могут подвянуть, что негативно скажется на их качестве и лежкости. После непродолжительной просушки их следует аккуратно очистить от земли (грязь с корнеплодов нельзя оббивать о землю или другие твердые предметы), острыми ножницами срезать ботву, отступив от «макушки» 1-2 см, и отправить на хранение в прохладное, хорошо проветриваемое помещение. Стоит отметить, что перед закладкой на хранение нельзя обрезать нижний «хвостик» у корнеплода, поскольку через срез он может потерять значительное количество сока, а также станет более уязвимым в отношении грибковых инфекций.

Благодаря толстой кожице, способной зарубцовываться после мелких царапин и хорошо сохранять потерю влаги из мякоти, свекла в отличие от других корнеплодов при оптимальных условиях прекрасно сохраняется вплоть до нового сезона (посоперничать с ней может только черная редька). Поэтому при уборке, транспортировке, закладке в ящики и закрома хранилища, следует крайне аккуратно обращаться с урожаем столовой свеклы. Корнеплоды с содранной кожицей пролежат максимум до Нового года. Не порадуют хорошей лежкостью и те экземпляры, на которых заметны признаки повреждений болезнями или вредителями. К тому же споры грибковых инфекций очень быстро передадутся соседним плодам, что может привести к порче всего выращенного урожая. Поэтому перед закладкой на хранение свеклу тщательно перебирают, выбраковывая подозрительные экземпляры, сортируют по размеру (лучше всего хранятся плоды диаметром до 10 см) и спускают в погреб или подвал, где в дальнейшем поддерживают температуру в пределах +2-3°С и влажность на уровне 80-85%.

При оптимальных условиях свекла достаточно хорошо хранится в ящиках или закромах, будучи насыпанная навалом, но не слишком толстым слоем. Некоторые огородники отмечают тот факт, что на лежкость свеклы положительно влияет картофель (а свекла в свою очередь оберегает и его от порчи), поэтому при закладке на хранение этих овощей, сначала насыпают в закром клубни картофеля, а сверху них раскладывают в 1-2 слоя урожай свеклы.

Если условия хранилища не соответствуют вышеуказанным параметрам, можно прибегнуть к дополнительным хитростям, помогающим защитить урожай от порчи. При повышенной влажности или, наоборот, сухости воздуха в погребе или подвале, а также риске чрезмерного понижения температуры в помещении, имеет смысл пересыпать закладываемые на хранение корнеплоды древесными опилками, стружкой, песком или торфом, но только в том случае, если эти материалы были предварительно хорошо просушены на солнце. Они, обладая отличными теплоизоляционными свойствами, защитят корнеплоды от перепадов температур, при повышенной влажности воздуха впитают себя излишнюю влагу, не дав ей осесть на овощах, а при чрезмерной сухости – предотвратят их увядание.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 72 | автор: sadovod | Сегодня, 08:56 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.