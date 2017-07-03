

::. Защита садово-огородных культур в июле | Здоровье дачного участка Защита садово-огородных культур в июле

Погода в текущем вегетационном сезоне не благоприятствует хорошему формированию урожая. Плохие условия роста способствуют и большей восприимчивости растений к заболеваниям. Утешает только то, что эти же условия в какой-то мере снижают и уровень, правда весьма немногих, вредителей. Ливневые дожди смывают с плодово-ягодных культур клещей, низкая ночная температура сдерживает многих вредителей, активных в ночные часы (яблонную моль, яблонную плодожорку, многих совок, слизней). Но к середине лета активность их возрастет, и к ним добавятся те вредители, которые дают 2-3 поколения в год (морковная муха, тли), и теплолюбивые виды, которые появляются в природе при наступлении устойчиво высоких ночных (выше 12°С) и дневных (выше 16°С) температур

Уже к 5-7 июля начали появляться различного рода пятнистости на плодово-ягодных культурах и парша на яблонях - вначале серовато-маслянистые пятна на листьях, которые во второй половине лета перейдут на плоды в виде черных, шероховатых пятнистостей с растрескиванием кожуры плодов. При первых симптомах этих заболеваний борьба с ними может проводиться путем опрыскивания фунгицидами, такими как скор, "Заслон", раствором мочевины (1,5-2 ст. ложки) вместе с борной кислотой (1 ст. ложка без верха) на 10 л воды.

К этим растворам при опрыскивании яблонь можно добавлять инсектициды типа децис против яблонной плодожорки, гусеницы которой появляются на листьях также в начале июля.

Против разных видов плодожорок на плодовых деревьях можно применять также биопрепараты: БИП, дендробацеллин, лепидоцид, трихотенцин строго в соответствии с инструкциями их применения, а также пентафаг (10 мл на 10 л воды).

На крыжовнике уже появились ложногусеницы пилильщиков. Их периодически надо стряхивать на мешковину или пленку, а затем уничтожать механически или ошпаривать кипятком.

На красной смородине поселяются листовые смородинные галлицы и смородинная тля. В борьбе с ними хорошо применять опрыскивание кальцинированной содой (к 50-80 г прибавляют 20-30 г хоз. мыла на 10 л воды), а также все препараты, применяемые для плодовых деревьев.

Малину против малинно-земляничного долгоносика следует опрыснуть в период начала формирования ягод относительно безвредным препаратом "Стрела". При этом напоминаем, если на вашем участке на кустарниках проводились обработки ядохимикатами по зеленым ягодам, то урожай можно использовать только после горячей переработки, особенно, если в семье есть маленькие дети.

Землянику обрабатывать чем-либо уже поздно. Появившуюся на ней цикадку пенницу слюнявую собирайте и уничтожайте вручную. Обязательно срывайте ягоды, пораженные серой гнилью, сжигайте их и ни в коем случае не заражайте ими растительные компосты.

Не оставляйте без внимания овощные культуры и картофель.

На капусте в начале июля появляются летняя капустная муха, капустная моль, капустная и репная белянки, капустная совка. Все эти виды бабочек откладывают яйца на нижней стороне листа, а через 8-10 дней из них появляются гусеницы. Поэтому на небольших, незакрытых неткаными материалами грядах капусты каждую неделю следует осматривать все растения, отодвигая верхний слой почвы от основания стебля на 7-8 см, чтобы лишить возможности малоподвижных личинок мух внедриться в ткани стебля, и снимая с нижней стороны листьев яйца всех видов бабочек. От слизней, численность которых с каждым годом возрастает, вдоль гряд раскладывайте стебли крапивы жгучей и обертывайте ими основания стеблей капусты, брюквы, репы, редьки.

К середине июля появляются морковные мухи второго поколения, а на луке и чесноке - луковый и многоядный минеры и луковая муха. Некоторые садоводы отпугивают этих вредителей, втыкая вдоль краев грядок палочки, на верхних концах которых привязаны ватные шарики или матерчатые тампоны, смоченные керосином, отработанным машинным маслом и т.п. Запахи этих веществ действительно отпугивают мух, но надо знать, что если они попадут в почву, то весьма отрицательно повлияют на ее плодородие и значительно испортят вкусовые качества и снизят лежкость корнеплодов.

В теплицах при появлении тепличной белокрылки применяйте через каждые 8-10 дней биопрепараты: ашерсония, боверин, вертициллин.

В июле нужно повторять все рекомендации, направленные на защиту овощных культур.

Следите за состоянием картофельников. Во многих садоводствах Ленинградской области на них появилась картофельная совка. Стебли при ее повреждениях увядают. Выдергивайте их с корешком, так как внутри стебля находится гусеница совки. Если некоторые растения отстают в росте и на их листьях появляются черные точки, то это признак поражения кустов картофельной нематодой, расой золотистой цистообразующей и гамма-вирусом картофеля. При выдергивании стеблей растения на корнях видны мелкие, величиной с маковое зернышко, белые, в августе - оранжевые цисты этого опасного карантинного вредителя. Немедленно пролейте это место кипятком с крепким раствором марганцовки, растения сожгите, инвентарь и обувь промойте в проточной воде.

Не позволяйте на своих участках размножаться колорадскому жуку.

И не забывайте, что рекомендованная нами водная вытяжка чеснока (200 г свежеперемолотого чеснока разводят в 10 л воды, процеживают, хорошенько отжимая в раствор сок мезги и опрыскивают растения) эффективна не только против вредителей овощных культур, но и против болезней, например, против фитофторы на томатах.

Л. Кряжева, кандидат биологических наук

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 304 | автор: sadovod | 14 июля 2017 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.