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::. УДОБРЕНИЯ МЕСТНЫЕ | Словарь садовода. Что такое… ?
УДОБРЕНИЯ МЕСТНЫЕ
- удобрения, которые получаются как побочный продукт местного сельскохозяйственного или промышленного производства, а также заготавливаемые в местных источниках. Как правило, в чистом виде они используются редко, чаще их подвергают предварительной обработке: компостированию, смешиванию с другими в соответствующих пропорциях. К местным удобрениям относятся: навоз с ферм и навозная жижа, фекалии, помет с птицефабрик и отходы с предприятий, перерабатывающих продукцию птицеводства, а также вторичное сырье с боен (в том числе кровь сырая и кровяная, мясокостная, роговая мука, каныга - содержимое желудка убойных животных, жженая кость), отходы кожевенного и рыбоперерабатывающего производства (в том числе рыбная мука, китовая мука, отходы клееварения из рыбьей чешуи), неиспользуемые остатки парфюмерной промышленности и лесопереработки (кора, стружка, опилки), а также переработки различных сельскохозяйственных культур (барда и виноградные выжимки - в виноделии, дефекат, меласса - в сахароварении, дробина пивная и дрожжевая - в пивовареннии, хлопковый, конопляный, льняной, подсолнечниковый жмых, шроты - в маслобойной промышленности, а также костра - хвосты льнопереработки, табачная и мельничная пыль). Кроме того, используются различные шлаки и шлам (томасшлак - побочный продукт при выплавке стали из фосфорсодержащего чугуна, белитовая мука - отход алюминиевого производства, фосфотшлак мартеновский, марганцевый шлам и доменный шлак), зола горючих сланцев и т.д. Многие садоводы по опыту знают, как обогащает компост наличие в нем прудового и озерного ила, сапропеля, наносных осадков после схода паводковых вод, извести озерной, водорослей, соломы, сажи, торфа, водных настоев разных растений.
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