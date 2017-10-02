

::. Эстрагон на моем участке | Овощеводство Эстрагон на моем участке

Везде пишут, что эстрагон на одном месте можно выращивать 3-5 лет, более смелые указывают - до 7 лет, а затем его надо пересадить. Теоретически это понять можно. Вроде так и должно быть, но вот практика, по крайней мере, моя показывает совершенно другое. Это заключается не только в сроках произрастания на одном месте, но и в приемах ухода за ним.

Мною это растение было выращено без каких-либо огородных изысков. О них тогда я просто не знал. А вот теперь я все больше убеждаюсь в том, что есть растения, которые лучше приживаются и растут, если поменьше вмешиваться с неумеренным уходом. Надо дать им волю расти самим, своим естественным путем. Корневой отпрыск эстрагона мне подарили, не надеясь на успех, я посадил его в канавку на глубину 5 см в дальнем углу участка, на высоком холмике площадью 1х1,5 м с неприметной, с агрономической точки зрения, почвой. Он был высажен весной, не раньше и не позже других овощных растений. Сорт Грибовский-31. Оказалось, что это неприхотливое растение. Оно прижилось и в дальнейшем разрослось по всей площадке и очень хорошо развивалось примерно в течение 9 лет. Растет эстрагон и сейчас, но уже не так мощно. Нужна пересадка. Выше шла речь о размножении вегетативным способом, в основном подземными клубненосными побегами (столонами), которые высаживают весной или осенью на расстоянии 30x50 см. Но в первый год, когда посадочного материала еще нет, нужно конечно высевать семенами. Семена эстрагона мелкие (вес 1000 штук 0,1 г, яйцевидной формы, всхожесть сохраняют 3-4 года). Кстати, выращивание из семян - процесс довольно длительный. Посев проводят в последней декаде апреля. Заделка семян неглубокая, до 1 см, во влажную почву, желательно на высокой грядке. Сеют семена в бороздки с расстоянием между ними 10 см. Между бороздками расстояние также должно быть не менее 10 см. После посева почву осторожно поливают водой и закрывают пленкой на 5-6 дней. Хотя эстрагон к почве и не требователен, но удобрения ему не помешают. И при посадке, и при пересадке в грядку все-таки надо внести 5 кг перегноя, 60 г нитрофоски и 100 г золы на 1 м кв. Я свой эстрагон еще не пересаживал, но планирую это сделать следующей весной. Своего «долгожителя» в первые годы я вообще не удобрял, в последующие подкармливал органическими удобрениями, минеральные не применял. Поливал не часто. С сорняками бороться не приходилось, они там не росли. Эстрагон ни разу не повреждался ни вредителями, ни болезнями. Какие бы ни были и весенние, и раннеосенние заморозки, растение не укрывалось и переносило их без повреждений. Зимой, чтобы избежать вымораживания растения, под снег кладу небольшим слоем (5 см) мульчу или перегной. Сбор молодых побегов проводится все лето. Веточки с листьями, как правило, срезаю перед цветением. Для обеспечения их роста практикую подрезку каждые 3-4 недели старых, у основания. Сушить эстрагон нужно в полутени. Зимой вместе с другими специями его добавляют к овощным и мясным блюдам. Можно в течение месяца сохранить его и в свежем виде. Для этого нужно осенью нарезать побеги и листья, сложить в полиэтиленовый мешок и положить в холодильник. В отдельные годы зелень я не убирал (частично), и она уходила в зиму под снег. На дальнейший рост и развитие это никакого заметного влияния не оказывало. Изложенный выше опыт не является панацеей. Я просто хотел сказать, что если растение попадает в благоприятные для него естественные условия, то оно будет хорошо расти. Эстрагон стойкое во всех отношениях, очень полезное растение и вполне заслуживает того, чтобы на него обратили внимание и выращивали на садовых участках. Надо помнить, что только человек может продлевать жизнь теперь уже подавляющему большинству растений, пригласив их в свой сад.

И. Кривега, садовод

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::. прочитало: 271 | автор: sadovod | Вчера, 09:26 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.