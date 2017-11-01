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::. Парша картофельная: мои методы борьбы | картофель / Здоровье дачного участка
Парша картофельная: мои методы борьбы
Как известно, парша - грибное заболевание картофеля, распространяется через зараженную почву и больные клубни. Пораженный заболеванием картофель теряет товарный вид, плохо хранится, потери урожая доходят нередко до 20-30%. В литературе же в основном рекомендуют агротехнические меры (ежегодную смену культур, проращивание на свету, посадку устойчивых сортов, применение перепревшего навоза или компоста и др.), которые лишь уменьшают, но не исключают появление парши.
В борьбе с паршой картофеля следует учитывать многоликость этого заболевания, которое имеет пять разновидностей.
Парша серебристая характеризуется наличием на клубнях блестящих пятен с темными точками посередине и легко стирающимся налетом на поверхности. Во время хранения клетки эпидермиса отмирают, в результате кожица легко отслаивается от мякоти, снижается всхожесть клубней из-за ослабления ростков.
Парша бугорчатая характеризуется наличием на клубнях мелких бугорков бурого или одинакового с кожурой цвета, способных срастаться, образуя бугристые пятна, если эти пятна расположены рядом с глазками, то последние становятся невсхожими. Заболевание проявляется через 3-4 месяца после уборки урожая картофеля и закладки его на хранение.
Парша черная характеризуется наличием легко соскабливаемых бородавочек, похожих на комочки налипшей земли, со временем превращающихся в мокнущие пятна, повреждающие глазки и ростки. Склероции и грибницы, оставаясь в почве, поражают даже здоровые посадочные клубни следующего года.
Парша обыкновенная характеризуется наличием на поверхности клубней язвочек, имеющих вогнутую, выпуклую или плоскую форму, причем в отдельных случаях поражения постепенно затрагивают не только кожуру, но и мякоть. Характерно, что возникнув, эта болезнь непрерывно прогрессирует и зачастую клубни становятся непригодны для посадки.
Парша порошистая характеризуется наличием на клубнях крупных светлых, рассеянных одиночно и группами, бородавок (вздутий), содержащих внутри студенистое вещество, которое при разрушении кожицы превращается в порошистую массу спор гриба. На месте вздутий остаются слегка углубленные в мякоть коростинки с рваными краями, через которые внутрь клубня проникает инфекция, способная вызвать загнивание картофеля при хранении.
При борьбе с паршой серебристой и бугорчатой хороший эффект дают: просушка и 10-дневное световое закаливание клубней перед закладкой на хранение; отбраковка клубней с явно выраженными признаками заболевания; поддержание оптимальных температурно-влажностных условий хранения; хранение картофеля не в закромах, а в ящиках или мешках; посадка картофеля только яровизированными здоровыми клубнями. Для борьбы с черной, обыкновенной и порошистой паршой заметный эффект дают также следующие меры: интенсивный полив посадок картофеля в самом начале клубнеобразования; подкормка картофеля перед фазой бутонизации сернистым марганцем или сернокислым аммонием из расчета 60 г на 10 л воды с расходом 2-2,5 л на 1 м2; опудривание клубней перед посадкой фундазолом из расчета 2 г на 1 кг и др. Однако, полностью избавиться от парши даже при использовании указанных химических средств пока не удается. Не помогла против этих видов парши и обработка семенных клубней перед посадкой рекомендованными в литературе биопрепаратами циркон и фитоплюс.
Последние пять лет я искал средство против парши, в результате появилась оригинальная сложносоставная удобрительная смесь: компост (60%), аммофос и зола (20%), сосновая или еловая хвоя (20%). Расход смеси составил 1 л на лунку, причем вносил ее как под клубень, так и на него. Вместо хвои можно использовать рубленые шишки, ветки, опилки, стружки, кору, которые не только богаты физиологически активными веществами, но и содержат смолу-живицу, являющуюся врагом живучих склероций парши.
Компост, аммофос и зола обеспечивают растения полноценным питанием, а последний компонент смеси придает ей рыхлость, влаго- и воздухоемкость, оказывает оздоравливающий эффект. Уже первая пробная выкопка показала, что клубни словно сбросили с себя поношенную одежду, и ни на одном из них я не обнаружил признаков заболевания. В результате я полностью отказался от дорогостоящих элитных сортов картофеля, смело приобретая для посадок клубни на рынке даже с паршой. При этом урожай картофеля сортов Гатчинский, Невский и других был, как правило, не ниже 4,5-5 кг/м2.
А. Веселов, садовод
Газета «САДОВОД» 2003г.

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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 11:12 | Комментариев 0 |
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