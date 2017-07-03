

::. Лук-слизун | Овощеводство / лук Лук-слизун

Входит в группу многолетних луковых культур, относится к семейству луковые, или лилейные. Латинское название слизуна Allium nutans. Происходит он из Средиземноморья. Известен слизун и под другими названиями: железистый, поникающий. Широкое распространение он имеет по всей Сибири.

Слизун растет на плодородных почвах любых разновидностей, с нейтральной или слабокислой реакцией, чистых от сорняков и хорошо удерживающих влагу.

Растения слизуна обладают высокой морозостойкостью и не вымерзают в северных районах. Семена способны начинать прорастание при 2-3°С, а перо идет в рост при +1°С. Но оптимальные температуры для прорастания -18-20°С, а для роста зелени-15-20°С. Взрослые растения (в кустовой форме) переносят заморозки до-5-6°С.

Слизун - растение длинного дня, светолюбивое. При световом дне менее 12 часов рост замедляет и способен к израстанию.

Корни слизуна размещаются на глубине 5-25см, отдельные из них способны проникать и глубже.

Перед посевом в почву вносят 4-6 кг/ м² торфяного компоста или 3-4 кг/ м² перегноя, а также 20-25 г/ м² азотных, 30-35 г/ м² фосфорных и 20 г/ м² калийных удобрений. В подкормках дают навозную жижу (с разбавлением в 6-8 раз) или птичий помет (с разбавлением в 20 раз). С минеральными подкормками вносят по 5 г/ м² азотных и калийных удобрений и по 10 г/ м² фосфорных.

Влага луку-слизуну требуется постоянно в течение вегетации. При отсутствии осадков обязательны обильные поливы. Недостаток воды в почве снижает уро-жай, листья сразу грубеют и теряют качество.

Выращивают слизун посевом семян, с помощью рассады и деления куста. Посев и посадку можно проводить с начала мая по июль. На второй и последующие годы зелень может отрастать с середины апреля, особенно при укрытии пленкой. Срезку пера делают через 2-3 недели. Поздно осенью с многолетних растений убирают всю зелень и стрелки для очистки посадок. На одном месте слизун может расти до 7 лет.

Предшествующими культурами для него могут быть картофель, капусты, бобовые, зеленные, томат, огурец.

Излишним нитратонакоплением лук-слизун, как и другие виды луков, не отличается. Особенностью лука-слизуна является образование ложной цилиндрической формы луковицы над корневищем. Из заготовляемых осенью корневищ можно делать выгонку зелени в комнатных условиях. Этому способствует и отсутствие у луковиц периода покоя.

К вредителям слизун не имеет устойчивости, а к заболеваниям более устойчив, чем другие луки.

Качество слизуна определяется салатными свойствами его листьев - нежностью (долго не грубеют) и менее острым вкусом по сравнению с другими видами лука. Недостаток влаги быстро придает острый, неприятный вкус. Товарные качества слизун сохраняет на корню дольше батуна, так как стрелкуется почти на месяц позднее последнего. Листья готовы к срезке при длине 25 см.

В свежем виде слизун долго не сохраняется, даже в холодильнике. Продление срока его потребления свежим осуществляется зимней выгонкой.

Семена у слизуна мелкие, масса 1000 штук составляет около 2,5 г, всхожесть-80%. С 1 м² можно получить около 30 г семян. Сохранность всхожести семян до трех лет при хранении с собственной влажностью 12%.

Слизун содержит сухие вещества (до 10,7% в зелени и до 14,4% в луковицах), сахара (соответственно, до 3,3 и 5,2%) витамины С (25-90 мг%), А (2,5-3,4 мг%), минеральные соли (особенно богат железом), эфирное масло, фитонциды.

В пищу слизун идет в свежем и консервированном виде, в салатах, приправой ко вторым блюдам, в маринадах. Используют листья, и ложные луковицы. Из-за наличия солей железа он особенно полезен малокровным людям.

Из-за привлекательного вида цветков и кустов слизун используют и в качестве декоративного растения.



Э. Феофилов засл. агроном России

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 301 | автор: sadovod | Вчера, 09:46 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.