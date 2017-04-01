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Смородина – самая распространенная ягодная культура среди садоводов, которая при хорошей агротехнике одаривает щедрым урожаем вкусных полезных ягод. Однако в течение теплого времени года на эти ягоды нередко покушаются и многочисленные вредители.

Один из самых прожорливых и злостных – смородиновый почковый клещ, широко распространенный во всех регионах страны. Он чаще вредит черной смородине, но покушается также на красные и белые разновидности культуры. Единичный экземпляр почкового клеща имеет крошечный размер – от 0,15 до 0,3 мм, однако «берет» смородину своей огромной численностью: в течение сезона на одном кусте может орудовать до нескольких тысяч таких особей. Чтобы не допустить массового размножения этого вредителя, который может погубить не только урожай, но со временем и сами растения, сильно их, ослабляя, следует уметь определять первые признаки его появления, а также взять на заметку методы, помогающие избавить ягодник от его нашествия.

Чаще всего почковой клещ попадает на участок вместе с зараженными саженцами, однако может переноситься ветром, птицами и контактным путем – от куста к кусту, например, через садовый инвентарь или одежду человека. И название свое он получил неслучайно: почковой клещ практически весь свой жизненный цикл проводит внутри почек кустарника. Внимательный садовод без труда определит его появление на кустах: поврежденные почки увеличиваются в размере почти в 2 раза, по сравнению со здоровой почкой, становятся округлыми и похожими на миниатюрные кочаны капусты. Поврежденные почки обычно не дают побегов и листьев (если и дают, то нежизнеспособные) и через время отмирают. Данный вредитель опасен еще и тем, что может являться переносчиком вирусных инфекций, например, курчавости смородины, которая не лечится и приводит к неминуемой гибели кустарника.

Почковой клещ зимует в почках ягодника, а весной при установлении температуры +10-12°С активизирует свою деятельность. Самки производят яйцекладку в почках, а через неделю в каждой из них вылупляется до 1000 молодых особей, которым со временем становится тесно, и они в поисках пропитания выходят наружу – в поисках других молодых почек, заселяя постепенно весь кустарник, а за ним – и соседние. Пораженный почковым клещом куст запаздывает в развитии, весной отличается слабым цветением, летом имеет «растрепанный» вид – выделяется деформированными ветвями с морщинистыми листьями, желтеющими ближе к краю и малым количеством ягод, большая часть которых опадает еще до начала созревания. А осенью на нем появляется еще больше вздутых почек, заселенных новыми поколениями вредителя, устроившимися на зимовку.

Почковой клещ и его личинки очень чувствительны к высоким температурам, поэтому при первых признаках поражения кустарника имеет смысл обработать его обыкновенным кипятком. Процедуру эту можно проводить ранней весной или осенью после опадания листьев. Кипяток, пока его несут в сад, переливают из ведра в лейку и т.п. немного остывает, поэтому самим растениям вреда не наносит, а вот вредители после горячего душа неминуемо гибнут в своих укрытиях. Для большей эффективности куст стоит сначала стянуть к центру бечевкой, а затем окатить горячей водой из лейки. Однако весной такую процедуру следует провести в приемлемые сроки – когда только сошел снег и немного потеплело, почки на кустарнике набухли, но еще не начали распускаться, или же отложить мероприятие до осени и воспользоваться другими методами.

Можно запастись терпением и внимательно осмотреть кусты, удаляя все до единой «бракованные» почки. Ручной сбор также дает положительный эффект, но все зависит от внимательности садовода. И главное в этом приеме – не упустить весной подходящий момент и провести удаление пораженных почек до их распускания – если почка раскрылась, то скорей всего личинки уже перебрались в другое место. Как альтернатива – провести мероприятие в зимние месяцы.

В период выдвижения цветоносов на кустах рекомендуется провести обработку биопрепаратами такими, как «Фитоверм, «Актофит» и «Битоксибациллин». Однако на их положительный эффект можно рассчитывать, если за окном установилась температура не ниже +20°С, что часто не совпадает с началом распускания почек на данной культуре.

Губительное влияние на клеща оказывает раствор коллоидной серы (40 г на 10 л). Свежеприготовленным раствором обильно опрыскивают пораженный куст до цветения и после него, а также почву в его приствольном круге. В течение сезона использовать этот препарат более двух раз не рекомендуется, поскольку в повышенных дозах он оказывает угнетающее действие на кусты.

При массовом размножении вредителя лучше воспользоваться химическими препаратами, обработку которыми проводят до и после цветения. В данном случае на помощь придут такие акарициды (традиционные инсектициды здесь бессильны), как «Данадим», Ниссоран», «Диметрин», «Обирон», «Санмайт» и др. При использовании данных средств обязательно следует руководствоваться инструкцией и соблюдать период ожидания от момента обработки до сбора ягод.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 540 | автор: sadovod | Сегодня, 10:27 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.