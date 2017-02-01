

::. Элементы, необходимые растениям: АЗОТ | Удобрения Элементы, необходимые растениям: АЗОТ

Азот нужен всем овощным растениям от всходов до конца вегетации, как хлеб человеку. И он накапливается в продуктивной части овощей в разных количествах и в разных формах - белковых и небелковых. И всем нам хочется, чтобы этих последних было как можно меньше, потому что, именуемые нитратами, они грозят нашему здоровью. Но от вредного действия производных от нитратов, нитритов и нитрозаминов спасает и то, что мы не потребляем много овощей, и то, что витамины противостоят нитратам, и то, что нитраты ежедневно выводятся из организма с жидкостью, около 80% их количества.

А сам азот служит основой всех жизненных процессов в растении. При сравнительном соотношении со всеми другими питательными элементами азот принимается за 100%. Он является составной частью белков, хлорофилла, ферментов, витаминов группы В, усиливает интенсивность фотосинтеза. Его достаточное наличие в органах растения позволяет им длительное время находиться в растущем и одновременно плодоносящем состоянии. Это особенно важно в теплицах. Оптимальное азотное питание замедляет старение листьев и позволяет им долгое время работать на урожай.

При недостатке азота в почве замедляется рост, мельчают листья, пластинки взрослых листьев преждевременно желтеют. У огурца в теплице боковые побеги становятся тонкими, твердыми, быстро одревеснеющими; часть цветков погибает, завязи интенсивно осыпаются; окраска плодов бледная, а сами они укороченные и с заостренными концами; корни буреют и отмирают. У томата при нехватке азота становится веретеновидной форма куста; лист бледнеет, затем желтеет; цветки опадают, не раскрываясь; плоды мелкие, их мало, они быстро созревают и имеют кислый вкус; побеги твердеют, стебли краснеют.

При недостатке азота у картофеля резкая задержка в росте и мелкие клубни; у капусты - розово-желтые нижние листья и слабое образование кочана; у лука - листья мелкие, от светло-зеленой до буро-серой окраски; у редиса - мелкие желто-зеленые листья и небольшие корнеплоды. Признаки недостатка могут наблюдаться при обильных осадках или поливах.

Неблагоприятное действие оказывает со своими признаками на растениях избыток азота. В период прорастания семян он снижает скорость появления всходов, уменьшает размеры проростков, тормозит в последующем образование цветочных почек.

Избыток азота стимулирует у растений излишний рост ботвы в ущерб урожайной части, большие листья и утолщенные побеги ("жирование"). От этого вегетация может укорачиваться, а плодоношение задерживается со снижением качества урожая. Растения быстрее поражаются болезнями и вредителями. Хотя азот и легко проникает по профилю почвы, но его содержание может значительно снижаться с глубиной. В растении азот тоже хорошо передвигается и вторично используется. Старые листья сильнее отдают азот в другие органы, чем молодые. Он из них поступает в растущие листья вместе с вновь поглощенным. Здоровые листья огурца и продолжительно работавшие отдают содержащийся в них азот почти полностью, когда начинают естественно желтеть и отмирать.

Внесенный в почву азот хорошо используется растением из минеральных удобрений (70%), но меньше из навоза (сразу до 10%, за первый год всего - до 30%). Для растений с поверхностной системой расположения корней (в теплицах) часть азота пропадает, вымываясь в нижнюю зону грунта.

Азот поступает в растения из органических (навоз, компост, птичий помет) и минеральных удобрений. Последние содержат его нитратную (селитры), аммиачную (сульфат аммония) и амидную (мочевина) формы. Мочевина служит источником не только азота, но и углерода. Растения подкармливают мочевиной при отравлении хлором. При внекорневых подкормках мочевина вызывает увеличение содержания белкового азота в листьях. В концентрации 0,001% она является высокоэффективным стимулирующим рост веществом. Мочевина не несет нитраты в растения. Сульфат аммония является благоприятной формой азотного удобрения на кислых почвах и при недостатке в них молибдена.

Благоприятным соотношением нитратной и аммиачной форм азота в растении считается 4-5:1. Аммиачные соли при высокой концентрации не обеспечивают нормального роста корней. Избыток аммония также служит причиной отравления растений в теплицах при слабой освещенности. Аммиачные формы отрицательно действуют на усвоение кальция. Поступление аммиачного азота в растения усиливают кальций и хлор. Доступность аммония снижается под влиянием натрия, попадающего в почву с навозом.

При высокой концентрации азота в почве его нитратная форма поступает в растения интенсивнее, чем аммиачная. Она усиливает развитие надземных частей. Нитратная форма замедляет созревание плодов томата.

Азотистое питание в целом при благоприятном сочетании со всеми другими элементами питания позволяет управлять созданием формы куста растения (в теплицах) и регулировать урожайность. Азот улучшает использование в растениях калия и фосфора, благоприятствует поглощению магния. Нитратный азот увеличивает в растениях калий. Поступление его самого увеличивают сульфаты удобрений.

Улучшение уровня азотного питания повышает интенсивность фотосинтеза. Для лучшего протекания фотосинтетических процессов уровень азота должен соответствовать уровню освещенности. Азот может хорошо поступать при разных условиях внешней среды.

Из грунтов теплиц микроорганизмы могут потреблять от 5 до 25% вносимого в них азота, что следует учитывать. Более рыхлые грунты (из-за органических добавок) требуют дозы азота выше.

В период интенсивного роста растений уровень азота должен быть выше уровня фосфора, а при цветении - наоборот. От рассады и до завязывания кочана азот нужен капусте больше других элементов. Для картофеля он требуется в начале роста; мочевина способствует накоплению крахмала в клубнях. У брокколи большая потребность в азоте к концу вегетации. Салату азот нужен равномерно в течение всей вегетации. При слабом росте всех овощей требуется подкормка азотными удобрениями. При небольшом количестве гумуса в почве потребность в азоте возрастает у картофеля. Огурец при хорошем урожае в теплице ежесуточно может поглощать до 0,3 г азота, а на 1 кг урожая выносить 1,55 г. Другие овощи выносят с урожаем: капуста -2,1, морковь - 2,1, картофель - 3,7 г азота на 1 кг урожая.

Один грамм азота содержится в 2,9 г аммиачной селитры, в 7,2 г калийной селитры и в 4,7 г сульфата аммония.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 124 | автор: sadovod | Сегодня, 10:43 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.