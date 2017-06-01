

::. Защита садово-огородных культур (вторая половина июня) | Овощеводство / Ваш сад Защита садово-огородных культур (вторая половина июня)

Не сулят нам метеорологи теплого лета, а хороший урожай на своих участках хочется получить всем садоводам. Поэтому надо будет приложить максимум усилий для защиты огородных культур не только от вредителей и болезней, но и от холодов. Но как в прохладное лето утеплить все растения? И все же создать оптимальный режим для роста огородных культур в какой-то мере в наших силах. Предлагаем для этого три приема.

Во-первых, поливать все растения только теплой водой, нагретой в течение дня на солнце. Под каждое растение огурцов и других тыквенных культур вечером следует выливать 0,5л теплой воды (3 л крутого кипятка на ведро воды). Ежедневно в поливную воду добавлять органические удобрения: настои коровяка, трав (крапивы, сныти, одуванчика и др.), а 1 раз в 5-7 дней добавлять к тому же 1 -2 ст. ложки минеральных удобрений: азофоски, аммофоски. Под томаты и баклажаны не реже 1 раза в неделю добавлять в поливную воду настой суперфосфата, который должен всегда иметь садовод, заинтересованный в хорошем урожае помидоров и баклажанов. В прохладную, дождливую погоду почву надо чаще рыхлить - это снижает теплопроводность почвы и обеспечивает растения кислородом. Итак, теплый полив с органоминеральными удобрениями и рыхлением почвы - первый прием, «утепляющий» корни растений.

Во-вторых, в это лето постарайтесь прикрыть все гряды с овощными культурами неткаными материалами: лутрасилом, спанбондом. Это защитит растения от обжигающего солнца днем и на несколько градусов повысит температуру вокруг растений в ночные часы. Кроме того, нетканые материалы защитят овощные культуры от откладки яиц многими видами бабочек и мух. На грядах, закрытых неткаными материалами, все же придется защищать растения от некоторых почвообитающих вредителей, а потому вокруг каждого растения и в междурядьях следует посыпать смесь табачной пыли и золы, свежие еловые и сосновые опилки.

В-третьих, хорошие результаты может дать мульчирование почвы перепревшими опилками, сухой травой, покрытие междурядий черной пленкой. Но при этом приёме под мульчу и пленку любят забираться слизни и улитки. Поэтому 1 раз в 1-2 недели проверьте, не собрались ли эти вредители вокруг защищенных растений, собирайте и уничтожайте их, особенно на грядах капусты, салатов, свеклы, земляники.

Землянику, как впрочем и другие овощные культуры, не забывайте поливать микроудобрениями, особенно теми, в став которых входит цинк, который улучшает плодообразование. Цинк из почвы усиленно поглощает сныть, а потому очень полезны для земляники поливы настоем сныти (2 кг измельченной зелёной массы сныти настаивают не более двух суток в 1 литре воды).

В теплицах через каждые две недели томаты следует опрыскивать с интервалом 1 -2 часа в такой последовательности: розовым раствором марганцовки, борной кислотой (1 ст. ложка без горки на 10 л воды), 10%-ным раствором обрата, или снятого молока (не кислого) - 0,5 стакана на 1 л воды, а через 3-4 дня - сульфатом магния (1 ст. ложка без горки на 10 л воды).

И внимательно следите за появлением на яблонях яблонной галловой тли, вызывающей вначале скручивание краёв листьев в виде красно-бурых окантовок, а затем - полное покраснение и высыхание листвы. При первых проявлениях вредоносности этих тлей листья немедленно следует обрывать и сжигать.

Л. Кряжева, кандидат биологических наук



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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | Сегодня, 11:14 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.