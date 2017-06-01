

::. Реакция растений на неблагоприятные условия | Овощеводство Реакция растений на неблагоприятные условия

Неблагоприятные условия для роста и продуктивности овощных культур создаются механическими, физическими и химическими свойствами почв; световыми, температурными и влажностными условиями погоды; газовым составом воздуха и осадками; неумелыми или несвоевременными действиями по уходу. Растения, будучи очень пластичными по своей природе и имея приспособительные реакции на разные условия произрастания, в большинстве случаев преодолевают неблагоприятные периоды с минимальными потерями урожая. Но когда такие периоды бывают длительными, а неприятности с погодой и недочеты в уходе повторяются, то отдельные культуры или отдельные растения не приносят урожая в конечном итоге или гибнут в период вегетации даже без болезней и вредителей.

Любые почвенно-климатические условия, выходящие за рамки биологических требований овощных культур, прежде всего, отражаются на замедлении или приостановке роста. А это, в первую очередь, ни что иное, как отодвинутый хоть на день-два срок получения урожая и меньшая его общая величина. А повторение одного или чередование нескольких неблагоприятных факторов может свести на нет ранний урожай и существенно ухудшить качество общего.

Растения чутко реагируют на любые несоответствия своим потребностям. Высокая температура воздуха (перегревы) уменьшает величину кочанов капусты белокочанной и головок цветной, клубней картофеля; снижает плодообразование огурца, томата, перца, баклажана из-за повреждения пыльцы; создает преждевременное стеблевание редиса и укропа.

Недостаток влаги выражается в одревеснении стеблеплодов у кольраби, в горчичном привкусе у репы, в цветушности редиса, в прекращении нарастания листьев и образовании ранней и мелкой луковицы у репчатого лука, в скручивании листьев и вершинной гнили томата, в опадении бутонов и цветков перца, баклажана, гороха, в проявлении болезней увядания у перцев.

Избыток влаги (переувлажнение) останавливает рост кочанов капусты и корнеплодов моркови, способствует израстанию клубней картофеля, снижает урожай гороха, вызывает опадение цветков фасоли.

Резкая неравномерность влажности почвы создает растрескивание корнеплодов моркови и плодов томата, снижает ароматичность пряных культур.

Плотные почвы способствуют образованию уродливых корнеплодов петрушки, моркови и других культур, препятствуют нормальному росту корней любых растений и поглощению ими питательных элементов.

Кислые почвы (рН - 5,0 и ниже) вызывают заболевания килой и задерживают рост капусты, снижают крахмалистость клубней картофеля, замедляют рост сельдерея, брюквы, свеклы, лука репчатого, сахарной кукурузы.

При поливе холодной водой у растений (особенно огурцов) отмирают корневые волоски на корнях. С избытком азота в почве растения (особенно томаты) начинают жировать; огурцы, зеленные и пряные овощи накапливать нитраты в повышенных количествах. Загущенные посевы и сорняки вызывают цветушность редьки, редиса.

Заболевания растений вызывают значительные нарушения в нормальном соотношении всех элементов питания в листьях и других органах. Огуречная мозаика нарушает нормальный ход фотосинтеза, изменяет интенсивность дыхания, нарушает приток воды к растущим органам, ослабляет работу корневой системы, уменьшает водоудерживающую способность листьев.

Растения в течение вегетации должны непрерывно поглощать из почвы нужные для роста биофильные элементы . При продолжительном недостатке одного или нескольких из них в корни начинают поступать другие элементы, в том числе и токсичные (вредные) для растений. Ясно, что это рано или поздно скажется на урожае и его качестве, а также длительности хранения.

На затенение светолюбивые культуры отвечают изменением строения своих органов: листья становятся тоньше и больше по площади, клетки побегов удлиняются, вытягивая их, растение в целом ослабляется.

От высокой влажности и низкой температуры воздуха, а также избыточных поливов

в растениях снижается-накопление сухих веществ и Сахаров в продуктивных частях.

При слабой освещенности (продолжительная пасмурная погода) тепличные растения начинают расходовать на дыхание больше органических веществ, чем их образуется от фотосинтетической деятельности. Этот процесс вынуждает растение истощаться даже при нормальном питании. При наличии инфекционных начал возможно массовое поражение болезнями.

Томаты, требующие для роста влажности воздуха не выше 70% и температуры не выше 28°С, от высокой влажности и перегревов в пленочных теплицах проявляют бурные ростовые процессы с образованием большого количества пасынков (даже при детерминантной форме куста). Это неизбежно наносит вред продуктивности.

От пониженных, по сравнению с оптимальными, температур растения меняют обычную форму на более компактную, а цвет листьев на более интенсивный.

На полив водой, содержащей высокие количества натрия, кальция, хлора, растения отвечают снижением общего урожая. У тепличных огурцов оно Может достигать 12 - 20%.

На сочетание стрессовой ситуации недостатка влаги в почве и высокой температуры воздуха в период интенсивного роста плодов томата после их завязывания растения отвечают опадением части плодов. Происходит разрушение клеток и образование щелевых разрывов в разделительном слое плодоножки.

Светолюбивая культура томата под влиянием сниженной освещенности перераспределяет органические вещества (углеводы и аминокислоты), направляя их из листьев, корней и стеблей к тканям образующихся бутонов и цветков, защищая, таким образом, свои генеративные органы в ущерб вегетативным. Конечно же, овощные растения не только реагируют на отрицательные воздействия внешними проявлениями (как при недостатке элементов пищи), изменениями в росте и образовании урожая. Они имеют и свои выработанные механизмы сопротивления и способность адаптироваться к неблагоприятным условиям, возникающим в ходе выращивания.

В целом, с учетом приспособительных механизмов, ответы растений на стрессовые ситуации показывают большое разнообразие биологических возможностей, позволяющих им осуществлять свое продуктивное предназначение.

Э. Феофилов, засл. агроном России.

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::. прочитало: 159 | автор: sadovod | Сегодня, 10:27 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.