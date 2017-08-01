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::. Тимьян. Thymus vulgaris | Овощеводство
Тимьян. Thymus vulgarisТимьян. Thymus vulgaris
Относится к группе многолетних пряновкусовых овощей, входит в семейство яснотковые. Латинское название тимьяна Thymus vulgaris. РОДИНОЙ является Средиземноморье, где он возделывается с глубокой древности. Это растение называют еще чабрецом. Распространен у нас мало.
Участок для выращивания тимьяна надо отводить хорошо прогреваемый солнцем, защищенный от холодных ветров, свободный от сорных растений. Почвы ему подходят с легким механическим составом, высоким плодородием, хорошо дренированные (водо- и воздухо-проницаемые), известкованные до нейтральной кислотности. Свежий навоз тимьяну не нужен; можно осенью вносить перегной под кусты, но, в основном, с целью укрытия на зиму.
Свет и влага нужны растениям постоянно с момента всходов. Поливы подсыхающей почвы обязательны.
Тимьян не обладает достаточной холодостойкостью и морозостойкостью. На одном месте он произрастает до 5 лет, но лучше его растить в однолетней культуре, а посев проводить под пленочными укрытиями.
Семена тимьяна отличаются туговсхожестью, прорастают не ранее трех недель от посева. Поэтому лучше в более благоприятных условиях выращивать рассаду. При высадке рассады в 1,5-месячном возрасте и в сроки после заморозков на почве посев можно делать в конце марта - начале апреля. Густота посадки - от 15 и более растений на 1 м² (однолетний - гуще, многолетний - реже). Из-за медленного роста в начале вегетации растения требуют постоянного внимания (полива, рыхления почвы, прополок).
При закладке участка весной в почву вносят по 10 г/ м² азотных и калийных удобрений и 15 г/ м² фосфорных. В год посадки во второй половине вегетации дают подкормку из расчета 2:1,5:1 азотных, фосфорных и калийных удобрений. В многолетней культуре весной в подкормки вносят по 20 г/ м² азотных, 15 г/ м² фосфорных и 10 г/ м² калийных удобрений. При слабом росте подкормку можно повторить в летнее время.
Тимьян хорошо растет после капусты, бобовых, зеленных, картофеля, огурцов, лука.
Нитратов, как и все пряные культуры, тимьян способен накапливать выше нормы.
Тимьян имеет две разновидности: обыкновенный и ползучий. Особенностью его выращивания является неоднократная срезка по мере отрастания цветоносных побегов - верхушек 5-6 см длиной.
К болезням и вредителям устойчивости не имеет.
Качество листьев тимьяна зависит от своевременной срезки, когда больше накапливается эфирных масел и крепче ароматичность.
В свежем виде тимьян не хранят, так как он теряет качество. В сухом виде, герметично закрытый в стеклянной таре, он способен сохранять аромат долгое время.
Семена тимьяна относятся к очень мелким, масса 100 шт. равна 0,3-0,5 г. Они сохраняют всхожесть до трех лет. С 1 м² семенных растений можно получить 5-10 г семян.
Если удается сохранить растения зимой с помощью надежных укрытий, то для большего урожая растения можно размножать с помощью деления кустов и укоренения зеленых и одревесневших черенков.
Тимьян накапливает сухие вещества (18,0-22,0%), витамины С (7,0-55,0 мг%), А (6,3-8,2 мг%), Р, минеральные соли, дубильные вещества, эфирное масло (0,1-0,6%).
В пищу тимьян идет в свежем и сушеном виде, в салатах, овощных блюдах, соусах, маринадах. Он ароматизирует чаи, хлеб, рыбу при обработке (жарении), колбасы, уксус, коктейли, консервируемые овощи, служит составной частью и фиточаев, а также используется в парфюмерии.
Тимьян способствует пищеварению, обладает бактерицидным и дезинфицирующим действием. В народной медицине используется при простудных заболеваниях, невралгиях, ревматизме; лечит раны и кожные болезни.
Из-за красивых кустов и бледно-лиловых цветков тимьян используют для декоративных целей.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 74 | автор: sadovod | Сегодня, 08:59 | Комментариев 0 |
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