

::. Основные факторы влияющие на урожай овощей | Овощеводство Основные факторы влияющие на урожай овощей

На урожай каждой сельскохозяйственной культуры влияет совокупность факторов и причин, имеющих объективный и субъективный характер. Основная возможность образования урожая любым растением заложена в его наследственности, которая реализуется размножением семенным или иным путем. Сорта культур призваны давать продукцию определенного количества (масса) и качества.

Любая овощная культура может дать урожай нескольких уровней величины. Для ряда культур теоретически рассчитаны величины максимального урожая в абсолютно оптимальных условиях. Например, для огурцов за год такой урожай может составить 360-400 кг/ м2. Но получить этот урожай пока невозможно даже в искусственных условиях. Современные камеры искусственного климата в разных странах позволяют получать около 200 кг/м2. Такой урожай по двум сортам огурца (190 кг/ м2) получал и автор данной статьи.

Урожаи тех же огурцов, даже в самых современных теплицах, сильно уступают урожаям в камерах. За рубежом в течение сезона продленной культуры они бывают на уровне 60-70 кг/м2, у нас - не выше 40-45 кг/м2 на тех же гибридах. Крупные пленочные теплицы дают дальнейшее снижение в уровне урожая, а теплички огородников приближают огуречные сборы за сезон к минимальным.

Отдельные рекордные достижения огородников не могут серьезно приниматься в расчет, хотя они со всей очевидностью показывают возможности достижения урожайных результатов.

Получение урожаев всех овощных культур не ниже, а выше средних уровней предполагает обязательное, своевременное и точное выполнение ряда агротехнических приемов, принципиально важных для закладки и реализации таких урожаев. О них мы сейчас вспомним.

Первыми в ряду таких приемов для всех культур стоят операции с посевным материалом: отбор семян по крупности, по оптимально рекомендуемым срокам хранения, стимулирующим всхожесть обработки семян.

Для всех рассадных культур важно сохранение забега растений в росте и развитии за счет компактности рассады, сохранения целостности корневой системы, высадки в оптимальные календарные сроки.

Общим для всех овощных культур является забота о создании и поддержании плодородия почвы, наличия в ней необходимого количества гумуса, создания исходных оптимизированных структурно-механических, водно-физических и агрохимических свойств, включая элементный состав и кислотность.

У каждой культуры есть свои особенности, без учета которых невозможно образование качественных генеративных органов и достижение хорошей продуктивности. Выбирают те сорта, которые рекомендованы для данной зоны как наиболее урожайные и устойчивые к болезням, а также те, что с лучшей стороны проявили себя у огородников с опытом и обладают хорошими вкусовыми качествами.

Огурец: удаление в нескольких пазухах листьев снизу главного стебля нескольких боковых и завязей с целью создания растением массы корней и листовой поверхности для лучшего раннего плодоношения; нормирование завязей в течение всего продуктивного периода вегетации; съем плодов с массой не более той, что является стандартной для каждого сорта (гибрида); обрезка побегов в более ранние сроки с удалением наименьшего количества ботвы.

Томат: высадка рассады в вертикальном положении; нормирование многоцветковых (сложных) кистей в бутонах; ручное доолыление цветков имеющимися средствами; пасынкование в возможно ранние сроки; съем плодов в бланжевой спелости с дозариванием. Перец сладкий: рыхление грунта без окучивания стеблей, осторожное обращение при уходе из-за хрупкости побегов и листьев. Доопыление цветков, раннее удаление недоразвитых завязей и отплодоносивших побегов, удаление нижних листьев до развилки стебля.

Баклажан: своевременное удаление стареющих листьев, доопыление цветков, посадка без заглубления стебля.

Горох и фасоль: периодические рыхления почвы для создания условий жизнедеятельности клубеньковым бактериям.

Редис: двухразовый полив в жаркую и ветреную погоду ежедневно с начала образования корнеплода.

Морковь: при использовании маячных культур - рыхление почвы до всходов, вечерние увлажнительные поливы, разрушение почвенной корки в последующем.

Свекла: борное удобрение на кислой почве.

Картофель: обязательная предпосадочная подготовка клубней, однородный по размерам посадочный материал, разрезание клубней для посадки не поперек, а вдоль; своевременное удаление ботвы для предупреждения фитофтороза.

Кукуруза сахарная: окучивание влажной почвой для образования придаточных корней и усиления питания.

Капуста белокочанная: окучивание в раннем возрасте (одно или два); в период наибольшей потребнос¬ти в воде поливы не увеличенной нормой, а большим числом.

Капуста цветная: загущенная посадка, раннее прикрытие головок от солнца, своевременная выборочная уборка.

Капуста брюссельская: своевременное удаление верхушки для стимуляции нарастания кочанчиков.

Капуста брокколи: выборочная уборка до распускания цветочных бутонов; создание условий нарастания пазушным побегам после срезки главной головки.

Салат спаржевый: постоянная срезка боковых листьев при неполном их вырастании для создания условий роста стеблю.

Салат кочанный: поливы под корень, без смачивания листьев и кочана; прекращение поливов при образовании кочана; своевременное прореживание растений при посевном способе выращивания.

Ревень: окучивание для отбеливания черешков, раннее удаление цветоносов.

Щавель: постоянное удаление цветочных стрелок.

Хрен: периодические рыхления почвы, вырезка лишних листовых розеток и всех цветоносов, очистка корней от спящих почек («тренировка»).

Лук-батун: тщательная весенняя очистка почвы от растительных остатков, раннее удаление цветочных стрелок.

Мята: постоянная вырезка лишних побегов.

Кабачок и патиссон: вырезка у крупных кустовых форм двух-трех листьев в середине для проветривания и улучшения опыления цветков насекомыми.

Существенное значение для урожая всех овощей имеют: поливы водой с температурой, близкой к температуре почвы; пищевой режим, благоприятный для образования продуктивных частей, а не общей вегетативной массы; направление усилий при уходе на предупреждение появления болезней и вредителей вместо последующей борьбы с ними.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД" 2004г.

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::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Сегодня, 13:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.