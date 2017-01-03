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::. Капуста романеско | Овощеводство / капуста
Капуста романескоКапуста романеско
Капуста романеско в прошедшем сезоне стала настоящим шедевром на моих огородных грядках. Удивительные соцветия этого овоща, являющегося гибридом цветной капусты и брокколи, по форме напоминают коралл или причудливую звезду, состоящую из многочисленных аккуратных конусовидных пирамидок лимонно-зеленого цвета. За это он получил два других названия – «коралловая капуста» и «романская брокколи». Само растение очень схоже с цветной капустой: на прочном стебле формируются длинные продолговатые листья, а в центре – соцветие, которое при созревании срезается и используется в пищу. Головки этого овоща весили в среднем 0,5 кг, а некоторые из растений в высоту достигали 1 м.
На эту диковинку приходили посмотреть все мои соседи, поскольку никто из них раньше даже не слышал о таком виде капусты. Это и неслучайно – капуста романеско была выведена итальянскими селекционерами в 90х годах ХХ века, а в России появилась совсем недавно. Я случайно увидела семена этой культуры в садовом магазине и решила вырастить этого экзота у себя на даче. Причудливые яркие соцветия этого овоща стали настоящим украшением стола. По вкусу они напоминают цветную капусту, но имеют более нежную текстуру и необычный, но очень приятный орехово-сливочный привкус и совершенно лишены горчинки, присущей остальным представителям семейства капустных. К тому же этот гибрид по содержанию полезных веществ значительно превосходит своих «родоначальников» - брокколи и капусту цветную. В свежем виде головки романеско хранятся в холодильнике около недели. Их я использовала для приготовления салатов, супов, гарниров, а также заморозила на зиму и добавила в овощное ассорти при консервировании – в банках они смотрятся необычайно красиво.
Выращивание капусты романеско ничем не отличалось от агротехники других капустных культур. Так как семена этого итальянского гибрида мне посчастливилось купить еще в сентябре, то уже осенью я выделила на огороде для него участок на том месте, где рос картофель. Хорошо удобрила его перегноем и внесла на каждый м² по 400-500 г древесной золы, чтобы она снабдила почву необходимыми минеральными веществами и снизила ее кислотность, поскольку капуста романеско не переносит кислых почв. Грядку перекопала на штык лопаты и оставила в таком виде до весны.
Капусту романеско я выращивала через рассаду, посеяв предварительно намоченные семена сразу в отдельные стаканчики с плодородным грунтом в середине апреля. Сроки рассчитывала таким образом, чтобы высадить в открытый грунт сеянцы в возрасте 45-50 дней. Уход за рассадой был обычным: полив, подкормки, обеспечение дополнительной подсветкой в пасмурные дни. Также поддерживала оптимальный температурный режим для нормального развития рассады. До появления всходов стаканчики держала при температуре 18-20°С, а как только появились ростки, снизила ее до 12-14°С в дневное время, а ночью держала рассаду при температуре 6-8°С. Спустя неделю температуру повысила днем до отметок 15-18°С, а в ночное время – 8-10°С. А как только подобные температурные значения установились за окном перенесла рассаду на балкон.
Крепкие коренастые растения, которые успели развить по 4-5 настоящих листьев, пересадила в открытый грунт в конце мая, расположив лунки на грядке на расстоянии 40-50 см друг от друга. Одновременно с пересадкой рассады в междурядьях и по краям этого участка посеяла календулу и бархатцы, которые впоследствии своим ароматом отпугивали вредителей с капустной грядки. Для этой же цели уже подросшие растения каждые 10-14 дней опудривала табачной пылью или просеянной золой.
В течение сезона поливала капусту регулярно и обильно. Несколько раз сезон на грядке укладывала толстый слой подсушенной травы, которая помогала поддерживать грунт в умеренно влажном состоянии и избавляла от необходимости рыхлить междурядья и удалять сорняки. А чтобы растения образовывали дополнительные корешки и росли ровно, 3 раза за сезон подсыпала к их стеблям смесь огородной земли и перегноя.
Первую подкормку капусты провела спустя 2 недели после высадки ее в грунт. Для этого использовала раствор коровяка (на 10 л воды 0,5 л настоя) из расчета 1 л на растение. Последующие 2 подкормки провела с интервалом в 3 недели. Для второй подкормки в 10 л воды растворила 30 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата (1 л раствора на одно растения). Третью подкормку провела раствором коровяка, добавляя на каждые 10 л раствора 20 г сульфата калия и по 30 г аммиачной селитры и суперфосфата. В каждый из трех вышеописанных растворов добавляла препарат «Унифлор Микро», содержащий комплекс микроэлементов, на которые капуста очень хорошо отзывается. На 10 л того или иного раствора использовала по 5 мл «Унифлор Микро».
Чтобы избежать повреждения созревающих соцветий солнечными лучами, в особо жаркие дни связывала над ними верхние листья мягкой бечевкой, притеняя, таким образом, нежные головки. Урожай собирала выборочно, срезая полностью вызревшие причудливые соцветия этой необычной и очень вкусной капусты.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 193 | автор: sadovod | Вчера, 13:19 | Комментариев 0 |
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