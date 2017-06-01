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::. Чего не хватает картофелю? | Овощеводство / картофель
Чего не хватает картофелю?Чего не хватает картофелю?
Картофель. При недостатке азота нижние листья сначала светлеют, затем желтеют, края листьев закручиваются внутрь. От недостатка калия нижние листья становятся узкими, морщинистыми, плотно прилегающими к стеблю, края листьев имеют бронзовый оттенок, разрываются и сворачиваются вниз; рост задерживается. С недостатком кальция происходит отмирание точек роста, слабое распускание верхних листьев. От недостатка магния заболевают черенки нижних листьев. От недостатка бора замедление роста верхушек и отмирание точек роста. Недостаток железа создает хлоротичные пятна на верхних листьях. Недостаток цинка проявляется в серовато-буром оттенке листьев, начиная с верхних, и в узких дольках листьев, свертывающихся вовнутрь.
Э. Феофилов, засл. агроном России
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::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Сегодня, 10:31 | Комментариев 0 |
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