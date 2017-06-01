Чего не хватает картофелю?

Картофель. При недостатке азота нижние листья сначала светлеют, затем желтеют, края листьев закручиваются внутрь. От недостатка калия нижние листья становятся узкими, морщинистыми, плотно прилегающими к стеблю, края листьев имеют бронзовый оттенок, разрываются и сворачиваются вниз; рост задерживается. С недостатком кальция происходит отмирание точек роста, слабое распускание верхних листьев. От недостатка магния заболевают черенки нижних листьев. От недостатка бора замедление роста верхушек и отмирание точек роста. Недостаток железа создает хлоротичные пятна на верхних листьях. Недостаток цинка проявляется в серовато-буром оттенке листьев, начиная с верхних, и в узких дольках листьев, свертывающихся вовнутрь.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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