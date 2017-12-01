Картофель: как повысить лежкость клубней

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Картофель без сомнения является самой основной овощной культурой на каждом дачном участке. Все огородники стремятся получить хороший урожай, но зачастую сталкиваются не столько со сложностями выращивания этого овоща, сколько с проблемой его хранения. Чтобы картофель возможно было сохранить в хорошем состоянии до следующего сезона, следует учитывать факторы, от которых зависит его лежкость. Это позволит найти способы увеличения срока хранения выращенного урожая.

Лежкость картофеля в первую очередь зависит от выбранных для посадки сортов, которые делятся на ранние, средние и поздние. Раннеспелые и среднеспелые сорта не пригодны для длительного хранения. К ним относятся «Жуковский ранний», «Лазурит», «Удача», «Снегирь», «Ред Скарлетт», «Латона», «Ривьера», «Тимо», «Романо» и др. Гораздо лучшей лежкостью обладают позднеспелые сорта, такие как «Брянский красный»,«Здабытак», «Леди Розетта», «Атлант», «Веснянка», «Маниту», «Пикассо», «Олева», «Фолва» и др.

Конечно, лежкость этого овоща напрямую зависит от погодных условий, на которые никто повлиять не может. Качество урожая, выращенного в холодный дождливый сезон, резко снижается. В переувлажненной осадками почве картофель недополучает необходимого количества кислорода, что нарушает обменные процессы в клубнях. Они при хранении будут очень быстро загнивать. Поэтому в дождливую погоду непременно следует проводить регулярное рыхление междурядий, чтобы восполнить недостаток кислорода в почве.

Кроме того, стоит учесть, что чрезмерно влажный и прохладный сезон удлинит период покоя картофельных клубней, а жаркие и сухие летние месяцы, наоборот, его сократят. Помимо этого на лежкость урожая этого овоща влияет и срок его уборки. Так, картофель, выкопанный в более ранние сроки, будет отличаться лучшей лежкостью в сравнении с полностью вызревшими и передержанными в земле клубнями.

На длительность хранения урожая влияет сбалансированность минерального питания растений в период вегетации. Клубни, получившие избыточные дозы азотных удобрений, накапливают чрезмерное количество сахаров и имеют более интенсивное дыхание, что впоследствии приводит к поражению их болезнями и потере урожая. Недостаток калийных удобрений так же негативно влияет на сохранность клубней в зимний период. Применение в течение сезона минеральных удобрений оправдано и отражается положительно на лежкости этой культуры, но только в том случае, когда они используются в правильном соотношении.

Для снижения риска поражения клубней грибковыми заболеваниями во время хранения рекомендуется за 15-18 дней до предполагаемой уборки срезать ботву на уровне 10-15 см от земли. Срезанную ботву сразу сжигают. Уборку урожая осуществляют только в сухой солнечный день. Выкопанные клубни для просушки необходимо раскладывать не на земле, а на сухой ткани или бумаге, а лучше всего производить просушку в помещении на полу. После этого картофель перебирают, оставляя для длительного хранения только целые здоровые клубни без малейших признаков болезней и повреждений.

Если на ботве перед уборкой были замечены признаки фитофтороза, рекомендуется промыть клубни холодной водой, затем тщательно просушить и только после этого укладывать в ящики или сетки для хранения.

Замечено, что озелененные перед закладкой на хранение клубни сохраняются гораздо лучше. Это обусловлено тем, что вещество под названием соланин, которое накапливается в мякоти клубней под воздействием света и придает ей зеленый оттенок, защищает картофелины от болезнетворных микроорганизмов. Однако озеленение перед закладкой на хранение можно использовать для повышения лежкости только семенного материала, так как употребление в пищу картофеля с высоким содержанием соланина опасно для здоровья.

Стоит отметить, что содержание соланина в мелких недозревших клубнях гораздо выше, чем в крупных вызревших картофелинах, поэтому риск поражения грибковыми инфекциями более увесистых клубней повышен. С этой целью после уборки и просушки урожая необходимо произвести сортировку клубней: мелкие помещают на хранение отдельно от крупных экземпляров.

Основным фактором, влияющим на лежкость картофеля, является температурно-влажностный режим помещения, в котором он будет находиться. Большинство сортов этой культуры рекомендуется хранить при температуре воздуха +2-4°С. При снижении температуры от 0 до -1°С увеличивается риск распространения не только инфекционных, но и физиологических заболеваний, когда наблюдается потемнение мякоти клубней и образование в них дупел. Такие экземпляры не годятся для употребления в пищу. При увеличении температуры в помещении выше +4°С картофель начинает прорастать, что ведет к потере его качества. Влажность в хранилище необходимо поддерживать на уровне 85-90%.

Если картофель хранятся при оптимальных температурных и влажностных значениях, в его мякоти естественным путем вырабатываются фитоалексины – соединения, которое выступают в роли защитного барьера в отношении патогенных микроорганизмов и предотвращают порчу урожая.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 225 | автор: sadovod | Вчера, 11:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.