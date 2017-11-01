

::. Сорта озимого лука | Овощеводство / лук Сорта озимого лука

Весной огородники высаживают лук-севок для получения репки. Однако зачастую в весенние месяцы устанавливается засушливая погода, что неблагоприятно сказывается на его укоренении и дальнейшем росте. Ведь этой культуре именно на начальной стадии развития особенно необходимо достаточное количество влаги в почве. При ее недостатке рассчитывать на хороший урожай не приходится. Решить эту проблему и ускорить сроки получения урожая, а также сэкономить время в весенний период позволяет подзимняя посадка севка. Лук, посаженный осенью, весной дает ранние и дружные всходы, максимально использует влагу от таяния снега и успевает развить мощную корневую систему до наступления засушливой погоды. К тому же он практически не стрелкуется и не поражается луковой мухой. Существует много сортов озимого лука, среди которых стоит обратить внимание на следующие разновидности.

Одним из самых распространенных является сорт «Шекспир», предназначенный для подзимней посадки. От появления всходов до сбора урожая проходит всего 75 дней. Его округлые головки, покрытые желтовато-коричневыми чешуями, вырастают весом 100-120 г, а при высокой агротехнике достигают веса до 300 г. Их белая мякоть плотная, сочная, полуострая на вкус. Этот сорт хорошо хранится, не стрелкуется в период роста, а севок обладает отличной морозоустойчивостью.

Среднеспелый озимый сорт «Радар» получил особое признание среди дачников благодаря отменному вкусу, хорошей лежкости и устойчивости к стрелкованию. Луковицы покрыты светло-желтыми чешуями, при минимальном уходе вырастают до 150 г, а при правильной агротехнике – до 260-330 г. Полуострая сочная мякоть «Радара» имеет приятный сладковатый вкус. Всхожесть севка 100%.

Лук сорта «Сеншуй» поспевает в ранние сроки. Отличается высокой урожайностью, лежкостью и зимостойкостью. Желто-коричневые головки имеют плоскоокруглую форму. «Сеншуй» образует крупные товарные луковицы до 250 г. Лук этого сорта не стрелкуется, устойчив к ложной мучнистой росе и хранится до полугода. Сорт проявляет повышенную устойчивость к поражению ложной мучнистой росой и стрелкованию.

Лук сорта «Трой» также предназначен для подзимней посадки. Плоскоокруглые головки вырастают небольшими - массой 80-90 г, имеют желтые или светло-коричневые чешуйки. Мякоть белая, плотная, сочная, вкус – полуострый. Лук является раннеспелым, имеет высокую устойчивость к стрелкованию и поражению грибковыми заболеваниями, хранится 3-4 месяца.

Скороспелый озимый сорт «Эллан» позволяет провести сбор урожая уже в десятых числах июня в то время как яровые сорта только начинают формировать головки. Луковицы этого сорта отличаются плотными покровными чешуями красивого соломенного оттенка, имеют округлую форму и достигают веса 90-130 г, при высокой агротехнике их вес может увеличиться до 350-400 г. Мякоть луковиц сочная, кремового оттенка и приятного полуострого вкуса. Сорт холодостойкий, проявляет высокую устойчивость к ложной мучнистой росе.

Несомненно, стоит выделить раннеспелый сорт «Штутгартен ризен», который неплохо зарекомендовал себя в качестве озимой культуры. Головки этого сорта имеют плоскоокруглую форму, покрыты светло-коричневыми чешуями и отличаются плотной белой мякотью острого вкуса. Средняя масса луковиц – 50-100 г. Данный сорт обладает отличной лежкостью, но имеет другие недостатки – слабую устойчивость к пероноспорозу и шейковой гнили.

Также хорошо себя зарекомендовали озимые сорта «Геркулес», «Центурион», «Стурон», «Кип-Велл», «Ред Барон», «Даниловский», «Стригуновский» и др.

Время для посадки выбирают в зависимости от региона – с конца сентября по начала ноября. Температура воздуха в дневное время должна быть не выше 0-5°С, а ночью – до -3°С. Место под посадку озимого лука выбирают сухое и солнечное. На нем не должна застаиваться вода ни в осенне-зимний, ни в весенний период. Лучшими предшественниками для лука являются огурец, томат, ранний картофель, морковь, кабачок, бобовые. Грядку готовят заблаговременно, чтобы земля успела осесть. Почву перекапывают на штык лопаты, под перекопку вносят полведра перегноя, 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли из расчета на 1 м2. Непосредственно перед посадкой землю рыхлят и вносят золу (1 ст. на 1 м2). Для высадки выбирают луковицы диаметром не более 1 см, причем посадочный материал перед подзимней посадкой не намачивают. Севок высаживают в бороздки на глубину 3-4 см на расстоянии 5-7 см, а между рядами – 20-25 см, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Полив во время посадки не требуется, его проводят через 10 дней, если за это время не было дождей. Чтобы уберечь севок от вымерзания, после наступления устойчивых заморозков грядку следует замульчировать опавшей листвой, еловым лапником, соломой, а сверху прижать ветками или досками, чтобы мульчу не размело ветром. В морозную бесснежную зиму рекомендуется дополнительно укрыть участок пленкой, а снежной зимой – периодически накидывать снег на грядку с луком.

Кудрина Ирина





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ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА

::. прочитало: 51 | автор: sadovod | Сегодня, 10:48 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.