

::. Томаты: сначала семена | Овощеводство / томаты Томаты: сначала семена

Прежде, чем сеять на рассаду томаты, вы должны решить для себя вопрос, для чего вы их собираетесь растить.

Если вы хотите делать из них заготовки для зимнего употребления, то пожалейте себя, ибо в конце лета из южных районов страны нам привозят отличные консервные сорта с плотной мякотью и прочной, не лопающейся при заливке кипящим рассолом, кожицей по вполне умеренным ценам. Если подсчитать, во что вам обойдутся ваши томаты, то станет совершенно ясно, что овчинка выделки не стоит. Другое дело, если вы хотите кормить свою семью экологически чистым продуктом. Тогда вам надо посеять некоторое количество ультраскороспелых гибридов, чтобы получить, как можно раньше, первый ранний урожай, кроме этого, посеять несколько крупноплодных сортов.

Во-первых, они всегда вкуснее, чем гибриды, во-вторых мясистее (чем более ранний сорт, тем он водянистее, а потому обладает худшим вкусом, нежели сорта более позднего срока созревания). Но надо отдавать себе отчет в том, что ранние сорта успевают уйти от фитофторы, без которой в нашем регионе очень трудно обойтись и, чтобы уберечь от нее поздние сорта придется принять кое-какие профилактические меры.

После того, как вы решили, что именно и сколько вы хотите вырастить, можете отправляться в магазин и закупать семена. Лучше использовать семена наших северо-западных селекционеров, даже если это любительские сорта, такие, например, как высокорослые и крупноплодные сорта Совершенство, Визма, Барашек, Мечта любителя и другие.

Не гонитесь за сверхкрупными томатами, весом около килограмма, а то и двух. Чаще всего, это реклама и действительность вас разочарует, кроме того, эти гибриды и сорта у нас не вырастают и не вызревают до нужной кондиции, потому что им не хватает у нас солнца и тепла. Оптимальные для нас по весу плоды 280-350 грамм. Их бывает до 16-20 штук на каждом растении. Вот и подсчитайте, сколько надо вам посадить растений, чтобы, получая с каждого примерно 5 кг, вырастить запланированный урожай. Но для крупноплодных томатов нужны высокие теплицы. Если вы предпочитаете томаты средней величины, то и теплица у вас может быть не слишком большая. В этом случае предпочтительнее растить детерминантные сорта и гибриды, то есть такие, у которых рост вверх ограничен и растение заканчивается четвертой или пятой цветочной кистью. Здесь выбор очень велик, начиная от сорта Фонтанка, выведенногоу нас в ВИРе (институте растениеводства) и ассортимента сортов нашей же селекционно-семеноводческой фирмы ХАРДВИК (Ляна, Царскосельский ранний, Северное сияние, Голубка, желтоплодный Антошка), до сортов известных московских фирм СЕМКО, ГАВРИШ и, особенно, ИЛЬИНИШНА. Пробуйте, экспериментируйте, только не на всех посадках сразу, а то можете остаться и вовсе без урожая, выбирайте сорт себе по вкусу и по тому, как он удается лично у вас, а не у ваших соседей. У нас можно вполне растить и грунтовые томаты, но только ранние, такие, например, как Москвич, Дубок, Японский карлик, Суб Арктика, Ямал, Крайний север и другие. Они не требуют пасынкования, прежде всего потому, что это томаты ультрадетерминантного типа и растения заканчивают свой рост второй или третьей цветочной кистью, так что, если вы выломаете у них пасынки, то весь ваш урожай и будет с этих двух кистей. Основное плодоношение у них, как раз идет на пасынках. Но плоды у них мелкие и у нас с куста, конечно же, ведра плодов не снять, как это обычно рекламируется.

Сейчас снова в моде кистевидные томаты (лет десять назад широкой популярностью пользовался желтоплодный сорт Ильде). Можно, конечно и их растить, но вы должны знать, что у них обычно две первых кисти имеют всего 5-10 плодов и только последняя кисть, которой заканчивается растение, содержит в каждой кисти до 100 плодов (а кистей может быть 2-3), каждый величиной всего с вишню, потому их часто называют Черри (вишня). Интерес представляют томаты нового направления, предназначенные для долгого хранения. Здесь тоже большой выбор, например, Жираф, Лонг киппер, Адонис. Есть томаты, устойчивые к холоду (но не к морозам), Энерго, Марс, Гунин.

Г. Кизима

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 285 | автор: sadovod | Сегодня, 11:10 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.