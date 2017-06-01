

::. Капуста савойская | Овощеводство / капуста Капуста савойская

Входит в группу кочанных капуст, относится к семейству капустные, или крестоцветные. Латинское название савойской капусты Brassica sadauda. Происходит она из Средиземноморья. В огородах этот вид капусты возделывается очень ограниченно.

Для савойской капусты пригодны почвы с повышенным плодородием, суглинистого состава, свободные от сорняков, не кислые и не переувлажненные.

Этот вид капусты по температурным, световым и водно-воздушным условиям выращивания близок к капусте краснокочанной и белокочанной. От последней савойская капуста отличается большей устойчивостью к заморозкам.

По биологическим особенностям савойская капуста из-за скороспелости нуждается в значительных количествах органических и минеральных удобрений в короткий вегетационный период.

Навоз или компост вносят с осени от 3 до 6 кг/ м² в зависимости от степени плодородия почв и запаса в них питательных элементов, оставшихся от предыдущих внесений под другие культуры.

Минеральные удобрения рекомендуется применять в следующих количествах (максимально): на минеральных почвах - азотные - 30 г/ м², фосфорные - 12 г/ м², калийные - 20 г/ м²; на пойменных почвах - азотные - 30 г/ м², фосфорные - 10 г/ м², калийные - 45 г/ м²; на торфяных почвах - азотные - 20 г/ м², фосфорные - 25 г/ м², калийные - 45 г/ м².

Для скороспелых сортов желательно часть азота вносить весной в виде кальциевой и натриевой селитры. В подкормку нужно дать 7-8 г/ м² азотных и столько же калийных удобрений. На почвах легкого механического состава капусте нужен магний, по количеству примерно равный азоту. На 1 кг урожая капусте необходимо 7 г азота, 2,5 г фосфора, 8 г калия, 6 г кальция. Кислотность почвы доводят внесением известковых материалов (известь, мел, доломитовая мука) до показателя рН не ниже 6,0.

Выращивают савойскую капусту с помощью рассады. Применяют пикировку сеянцев. Сроки посева с середины марта до конца мая, с соответствующими сроками высадки. Рассада при высадке должна иметь 5-6 настоящих листьев. Возможно размещение савойской капусты повторной культурой на участке после ранних зеленных или высеваемых под зиму культур. Размещают растения с густотой подобно капусте краснокочанной.

Предшествующими культурами для савойской капусты могут быть томат, огурец, лук, картофель, свекла, бобовые.

По своему строению, скороспелости и большой потребности в азоте савойская капуста может накапливать нитратов больше, чем другие кочанные капусты.

Особенностями савойской капусты являются: гофрированное (пузырчатое) строение листьев наружных и составляющих кочан, слабая плотность кочана и его способность к растрескиванию. Кроме кочанной она имеет и листовую форму. Форма кочана может быть округло-плоской, округлой, конусовидной, овальной.

Савойская капуста не имеет устойчивости к болезням и вредителям.

Качество савойской капусты определяется ее ценным биохимическим составом и нежностью листьев. Своевременная выборочная уборка, до растрескивания кочана, также обеспечивает лучшее качество продукции.

По степени хранимости савойская капуста уступает другим видам, но при строгом соблюдении условий хранения (отсутствие загрязнения листьев, механических повреждений, зачистка кочанов до двух кроющих листьев, температура около 2°С, влажность выше 90%, вентиляция) ее можно потреблять в свежем виде до весны.

Получение семян савойской капусты затрудняется сохранением маточников до высадки. Сама агротехника семеноводства схожа с капустой краснокочанной и не представляет особой сложности. С одного семенного растения получают до 60 г семян. Масса 1000 шт. семян составляет 2,5-3,0 г, всхожесть - 90 %, сохранность для посева - 3-4 года.

Савойская капуста содержит сухие вещества (7,0-14,1%), сахара (1,3-6,2%), белки (1,9-3,3%), жиры (0,3%), клетчатку (1,2%), минеральные соли, аминокислоты, фитонциды; накапливает витамины С (20,9-77,4 мг%), А (1,4 мг%), В2 (6,0 мг%), РР(10,7 мг%).

Капуста особенно полезна пожилым людям и детям. По калорийности савойская капуста находится на втором месте среди капуст после брюссельской. Калорийность ее около 43 ккал/100 г. В пищу капуста идет в свежем и обжаренном виде, в салатах и гарнирах. Для квашения она непригодна.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 171 | автор: sadovod | Вчера, 13:13 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.