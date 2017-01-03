

::. Мята (Mentha piperita) | Овощеводство / мята Мята (Mentha piperita)

Относится к пряновкусовым овощным культурам, входит в семейство губоцветные. Латинское название мяты перечной Mentha piperita.

В диком виде встречается в Европе и Азии. Ее издавна культивировали в Англии, Голландии, Франции, Италии. В Россию завезена из Англии в конце XIX века.

Мята хорошо растет на окультуренных и суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса и кислотностью в интервале от 5 до 7 рН. Она не боится низинных участков и высокого стояния грунтовых вод.

Отличается относительной морозостойкостью, но в суровые зимы требует укрытия соломой, хвойным лапником и пр. для предотвращения подмерзания почек, не имеющих периода покоя и трогающихся в рост при 2-3°С. Лист же может переносить заморозки до -5-7°С.

В первый год выращивания в начале развития требует хорошей освещенности. По мере отрастания надземной части и особенно корневища потребность в свете несколько снижается.

Из-за неглубокой корневой системы мята очень требовательна к влагообеспечению. В сухую погоду обязательно нужны поливы. Вместе с тем способна переносить кратковременную засуху благодаря сочному корневищу. Более экономному расходу поглощаемой растением воды и снижению испарения ее листьями способствуют эфирные масла, образующиеся в органах растения.

При высокой потребности в наличии в почве органических удобрений внесение свежего навоза нежелательно. Он способствует разрастанию вегетативной массы куста и снижению содержания эфирных масел. Укрытие на зиму растений перегноем (2 кг/ м²) служит одновременно и органической заправкой почвы.

При закладке участка с мятой в основную заправку почвы весной вносят 3-8 кг/ м² перегноя и 70-80 г/ м² минеральных удобрений при соотношении азотных, фосфорных и калийныхО,5:1,5:0,5. Очень необходимы мяте бор и цинк. Полезно внесение птичьего помета и золы, соответственно, 30 и 20 г/ м².

Подкормки в первый год необходимы в период активного роста, в последующие годы - после срезок. Подкармливают полным минеральным удобрением (до 25 г/ м²) с соотношением 1:2:1. Избыток азота в почве нежелателен, так как снижает накопление эфирных масел.

На одном месте мяту выращивают до 4-5 лет. Размножается она посевом семян на рассаду, частями корневищ и корневыми отпрысками. Из корневищ можно выгонять зелень мяты во внесезонное время. При осенней посадке возможны слабое укоренение и опасность вымерзания. Заготовку черенков проводят в начале лета из верхушек растений с несколькими листьями. Укореняют их в теплицах и парниках.

Корневища мяты проникают в глубину на 10-15 см, отдельные горизонтальные корни могут достигать 1 м. Зеленую массу лучше срезать в начале цветения, когда наличие эфироносов наибольшее. Срезают побеги на высоте 5-6 см до 2-х раз за сезон. Летом вырезают на кустах мелкие и малопродуктивные побеги.

Предшественниками мяты на участке являются культуры, под которые вносили свежий навоз (капуста, огурец, и др.).

Сведений о нитратонакоплении у мяты не имеется. К вредителям и болезням она неустойчива, особенно при избытке азота в почве. У мяты имеется две разновидности: белая (с зелеными листьями) и черная (с коричневыми листьями). Последняя выращивается более широко из-за лучшего накопления эфирного масла.

Качество мяты определяется своевременной заготовкой, хорошей просушкой (тонкий слой, отсутствие плесени) и надлежащим хранением. Длительное время мяту можно хранить в пучках в сухом месте или измельченном и просеянном виде в закрытых сосудах. Мята содержит сухие вещества (6,3-14,5%), витамины С (21,2-25.5 мг%), А (3,9-12,0 мг%), Р (13,8 мг%); эфирные масла (2,5-3,0%), из которых две трети приходится на ментол; фитонциды и дубильные вещества.

В пищу идут листья, молодые побеги и цветки в сыром и сушеном виде. Мята служит приправой к салатам, супам, мясным и овощным блюдам; в качестве специи при солении огурцов, томатов и кабачков; для ароматизации соусов, напитков, уксуса; из нее делают особый мятный соус, листья засахаривают впрок; чай с мятой обладает тонизирующим свойством.

Для лечебных целей широко применяют мятные препараты. Они помогают при стенокардии, атеросклерозе, желчнокаменной болезни, ларингитах, бронхитах, невралгиях, при тошноте, изжоге и для улучшения пищеварения, при ревматических явлениях. В народной медицине мяту используют при укусах насекомых. Целебные свойства мяты были научно обоснованы еще Гиппократом.

Мята имеет применение в парфюмерии и косметике, кондитерской и ликероводочной промышленности. Зеленью мяты ароматизируют воду в ваннах. Она является обильным медоносом (до 20 г/м²) с легким доступом пчел к нектару.

Для получения мятного масла растения заготавливают в цветущем состоянии целиком (надземные части) и измельчают. Масло можно получить и из высушенных растений. На 1 г масла требуется 400 г свежих растений или 150 г сухих.

Мята помогла открыть одну из тайн зеленых листьев растений - их питание углекислым газом на свету. Это открытие сделал английский химик Д. Пристли в 1771 г.

Мяту высоко ценили еще в Древнем Риме. Мятной водой опрыскивали в комнатах, а столы натирали листьями, чтобы создать у гостей жизнерадостное настроение. Ее клали в молоко для предупреждения скисания. Считалось, что запах мяты возбуждает работу мозга, поэтому средневековым студентам в Европе рекомендовали носить на голове во время занятий венки из мяты.

По греческой мифологии научное название мяты происходит от имени нимфы Менты (или Минты), которую богиня подземного царства Персефона превратила в душистую траву.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 169 | автор: sadovod | Вчера, 11:39 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.