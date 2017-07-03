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::. Морковные листоблошки | морковь / Здоровье дачного участка
Морковные листоблошкиМорковные листоблошки
У моркови есть в чем-то сходные с капустой и луком опасные вредители-насекомые, способные повлечь за собой гибель большого количества растений в первую половину вегетации: это морковные листоблошки и морковная муха. Кроме них, у этого растения немало врагов среди насекомых - проволочники, подгрызающие совки, некоторые полифаги (личинки луковой журчалки, свекловичный долгоносик, зонтичная моль и др.), но в данной статье мы остановимся на морковной листоблошке.
Морковные листоблошки представляют собой мелкие (около 2 мм) зеленоватые насекомые, которые благодаря задним прыгающим ногам могут подпрыгивать на сравнительно большую высоту и перемещаться таким образом с одного растения на другое. Вредитель зимует в виде имаго. Появившись ранней весной на посевах моркови, взрослые насекомые питаются молодыми растениями. Особенно страдают от повреждений жуками всходы. Быстро достигнув половозрелого состояния, самки в течение всего лета откладывают яйца желтого цвета на листьях моркови. Взрослые насекомые и их личинки высасывают сок из листьев, что вызывает их скручивание, угнетение и остановку роста растений, а также последующее снижение урожая корнеплодов. Наиболее прожорлив этот вредитель в жаркие солнечные дни.
Специальные наблюдения ученых не выявили особого пристрастия этого вредителя к каким-то отдельным сортам, т.е. он одинаково повреждает различные по скороспелости и вкусовым качествам сорта, но замечено: сильнее от вредителя страдают посевы на тех участках, которые находятся рядом с лесом, где преобладает сосна.

А.Лазарев, с.н.с.ВНИИ защиты растений
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