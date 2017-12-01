

::. ИРИДАРИЙ - коллекционный сад ирисов | Цветоводство ИРИДАРИЙ - коллекционный сад ирисов

ИРИДАРИЙ. Так называют коллекционный сад ирисов. Остальные культуры выполняют здесь роль оправы для «дорогого бриллианта» и составляют примерно 20-30 %.

Главные задачи цветовода в данном случае: разместить собранные растения в соответствии с их потребностями и представить их в самом выигрышном виде.

Пусть не покажется странным любителям, но я очень рекомендую им внимательно изучить устройство иридария в Ботаническом саду БИНа (Петербург). Вот где продуманы все элементы компоновки растений не только по экологическим признакам, но и с учетом их декоративных качеств! В дополнение к ирисам здесь высажены самые разнообразные почвопокровные и другие подходящие культуры. Этот иридарий - настоящее произведение садового искусства, и принципы его создания можно творчески использовать как на любительском участке, так и в городских садах и парках.

Природные мотивы, японские садики - неистощимые источники фантазии для ирисоводов. На площади всего 40 м2 можно устроить водоем и горку, разместив 60-80 экземпляров любимых растений. Кстати, земля, вынутая из котлована прудика, пойдет на сооружение альпинария.

Дополнительные растения должны сменять друг друга в цвету: весной - примулы, седумы, стелющиеся флоксы, мелколуковичные; летом - гравилат, низкий дельфиниум, энотера; осенью - колхикум, а на заднем плане - многолетние астры, гелениумы. Очень оживляют иридарий пионы, лилейники, люпины, лилии. Не следует забывать и о хостах, цветущих одновременно с ирисами, а потом, до конца сезона, красиво контрастирующих с ними листвой. Однако важно проследить, чтобы соседние многолетники не «отбирали» питательные вещества у ирисов, имеющих поверхностную подземную часть. В этом плане более безвредны мак восточный, луки, птицемлечники, поскольку их стебли после цветения отмирают, и освещенность корневищ ирисов улучшается. У владельцев низких болотистых участков нет другого выхода, как выращивать крупные бородатые ирисы на искусственном склоне, лучше всего, юго-восточном. Устроить его бывает нелегко, зато потом снимаются многие заботы, и ваши любимцы получают достаточно света и тепла, не загораживают друг друга и, значит, меньше болеют.

На площади 60-80 м помещается 100-150 ирисов. В 3-4-летнем возрасте они пышно цветут и выглядят очень живописно. Особенно важно содержать в виде мощных кустов мелкоцветковые сорта.

И еще один совет: не забудьте поставить в иридарий скамейки, чтобы после «трудов праведных» от души любоваться своими питомцами.

Если опыта еще нет. Решив завести в своем саду ирисы, начните с разведочной грядки. Ведь приобретенные вами делёнки (кусочек корневища с одним веером листьев) никак не могут сразу стать декоративным элементом. Но за год подращивания у них появятся еще 1 -2 «звена», а иногда и цветочная почка. Тем временем вы продумаете планировку цветника, хорошенько подготовите почву.

Не надо гнаться за редкими дорогими сортами, лучше сперва выбрать старые, проверенные в местных условиях. Многие из них так нарядны и неприхотливы, что вселяют в садовода уверенность в своих силах. Кстати, безотказно ведут себя в наших условиях отечественные сорта.

Чем севернее регион, тем меньше число видов, не требующих забот о зимовке. Большую ценность в этом плане представляют ирис сибирский, ирис болотный, но самые холодостойкие - ирис щетиноносный и ирис гладкий, встречающиеся в садах чуть ли не до Полярного круга.

Расстояние между растениями в цветнике зависит от сорта. Так, для «карликов» оно составляет 10-15 см. Среднерослые ирисы в бордюрах размещают через 12-20 см в ряду и 20-25 см в междурядьях, а высокие - соответственно по схеме 30х35x50 см. Этой площади питания хватает на 3-4 года, а то и больше. Если же требуется более быстрый декоративный эффект, можно посадить ирисы гуще, а потом разредить.

При посадке около стен дома расстояние должно быть таким, чтобы на растения не попадала капель с крыш.

Многие интересуются, можно ли разместить цветы под деревьями, ведь это так красиво. Обычно корневая система их располагается на разных уровнях, и при поверхностных подкормках ирисы растут хорошо. Но только не под березами! Что же касается плодовых, то соседи друг другу не мешают (трудности возникают, при сборе урожая).

И. Степанова

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 94 | автор: sadovod | Сегодня, 15:07 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.