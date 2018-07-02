::. Черешня в Ленинградской области

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Черешня под Санкт-Петербургом в условиях нашего, подверженного влиянию Балтики климата — растение из разряда "рискованного земледелия", но какой солдат не мечтает...

По сравнению с вишней черешня - еще более теплолюбивая культура. Поэтому при выборе места под нее отдают предпочтение более теплым, защищенным от ветра, южным и юго-восточным участкам, к тому же с северной стороны закрытым домом или какой-либо другой постройкой. Лучшими считаются склоны или возвышенные места, прогреваемые солнцем, где не застаивается ни вода, ни холодные воздушные массы. Можно защитить деревца черешни и высокорослыми древесными насаждениями. Главное, чтобы садовод всегда имел в виду этот важный аспект и учитывал его при возделывании. К тому же эта культура предпочитает легкие по механическому составу почвы с хорошим воздушным дренажем и достаточно глубоко окультуренным слоем почвы.

В качестве подвоя для черешни можно использовать сеянцы дикой черешни или черешни Брянской розовой, а лучше всего сеянцы культурных сортов вишни: Владимирской, Гриота Остгеймского, Местной кислой, Магалобской и некоторые другие. Однако следует признать, что самым лучшим подвоем для северо-запада является все-таки сеянец дикой черешни, выращенный в наших условиях. И тогда большинство размножаемых сортов, привитых на такой подвой, дают до 90% высококачественных саженцев, пригодных для возделывания у нас под Петербургом.

Деревья, привитые и выращенные именно таким образом, вырастают зимостойкими и урожайными. На сеянцах же вишни приживаемость окулировок, как правило, ниже, но все равно достаточно оптимистичная - до 85%. Экспериментировать и прививать черешню на сливе, алыче или рябине не стоит: подвои несовместимы. Лучший способ прививки черешни - весенняя и летняя окулировка щитком или, как еще говорят, "глазком". Техника окулировки следующая: на подвое делают полукруглый разрез, а затем выше него срезают участок коры и на обнажившееся место накладывают щиток с корой и "глазком" привоя длиной 20-25 мм и шириной примерно 5-7 мм.

Окулировку следует начинать как можно раньше весной - едва лишь у подвоя начнут набухать почки и отделяться кора, так как любая задержка дереву не на пользу. Летнюю же окулировку следует проводить в период с 10-15 июля до 25 августа, учитывая при этом состояние погоды, развитие подвоя и соблюдая агротехнику, в том числе и технологию окулировки.

Подвои в момент прививки должны иметь достаточную толщину 10-15 мм, а кора должна хорошо вызреть и отделяться, иначе возможны осложнения с приживаемостью "глазка". Хорошие результаты дает и весенняя, в обычные сроки, прививка черенком вприклад. Если черенки сильные, ничем не поврежденные, не сухие и привиты до пробуждения у них почек, то успех вашей работы гарантирован. Далее за черешней требуется правильный уход, так как черешня у нас самобесплодная, поэтому на участке должно быть не менее 2-4 сортов и деревьев разного срока созревания, которые будут взаимно опылять друг друга. Но помните, что разницы в сроках их цветения не должно быть.

При посадке и дальнейшем уходе черешню нельзя сильно удобрять навозом и большим количеством минеральных удобрений, так как при несоблюдении этого условия образуются сильные приросты древесины, не успевающей вызреть до осени и в результате вымерзающей в зимний период. Обрезка черешни минимальная: это, в первую очередь, больные, сухие и поломанные ветви с обязательным замазыванием варом.

Для снижения высоты кроны дерева в целом по достижении им нужной для вас высоты (например, 2 метра) следует сделать обрезку "на боковую ветвь" - удалить центральную ветвь-лидер. Вырастив хорошее здоровое дерево, вы сможете получать с каждого дерева от 8 до 18 кг мясистых, крупных, довольно сладких и разной окраски ягод. Поверьте, это очень-очень приятно.

У нас под Петербургом можно с успехом выращивать следующие сорта черешни:

Ленинградская черная. Дерево среднерослое. Плоды до 4 г весом, темно-красные с сладкой вкусной мякотью и полусросшейся косточкой. Сорт среднего срока созревания, зимостойкость хорошая, в плодоношение вступает на 4-5-й год, самобесплодный, урожайный -15-18 кг с дерева.

Ленинградская розовая. Дерево сильнорослое. Плоды до 3,5 г, розовые с красным румянцем, с средним сроком созревания. Зимостойкость удовлетворительная, урожайность хорошая - 12-15 кг с дерева, в плодоношение вступает на 4-5-и год.

Ленинградская желтая. Дерево среднерослое. Плоды до 3,5 г, желтые с сладкой плотной мякотью. Зимостойкость удовлетворительная, урожайность 12-15 кг с дерева, которое вступает в плодоношение на 4-5-й год.

Черная ранняя. Среднерослое дерево с плодами средней величины, до 3,6 г, зимостойкое и вступающее в плодоношение на 3-4-й год, урожайность 6-10 кг, плоды темно-красные с нежной, сладкой мякотью.

Зорька. Дерево среднерослое с плодами средней величины, до 3,5 г, желтые, с сладкой, отличного вкуса мякотью. Зимостойкость средняя, в плодоношение вступает на 4-й год, среднего срока созревания.

Илуть. Дерево средне-рослое, зимостойкое, раннего срока созревания, урожайность 13-15 кг, плоды 5-9 г, темно-красные.

Ревна. Дерево сильнорослое, зимостойкое, скороплодное, урожайность 14-16 кг, плоды 4,5-7,5 г, почти черные с плотной, десертного вкуса мякотью.

Брянская розовая. Дерево с прочной кроной и сдержанным ростом, зимостойкое, скороплодное, урожайность 15-17 кг, с регулярным плодоношением розовых плотных ягод массой 4,5 г, не подвержено болезням.

Описание этих сортов вселяет надежду на возможность "приручения" их и у нас под Петербургом. Обязательно использую эту возможность при будущей работе в саду. Так что черешня у нас не мечта, а реальность, поэтому - дерзайте, все в ваших руках. Главное, было бы желание. А какой русский не любит...

А. ЛОБЫРЕВ, садовод-любитель

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::. прочитало: 138 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.