|Фабрика зелени в квартире
Многие хозяйки разводят в квартире не только цветы, но и овощную зелень, чтобы иметь ее на столе круглый год.
Обычно цветы и овощные культуры выращивают в горшках, консервных банках, в пакетах из-под молока, кефира, в ящиках и аналогичных емкостях. Это не требует больших затрат, позволяет быстро производить размещение, перестановку, смену растений в нужном направлении на подоконниках.
Однако создать растениям тепловой, световой, влажностный режим и обеспечить чистоту в квартире не всегда удается.
Поэтому нами, любителями витаминной зелени, разработана домашняя микрооранжерея, которая позволяет выращивать в зимних условиях (и в течение всего года) цветы и овощные растения: салат, сельдерей, петрушку, укроп, редис, лук и т. п., а также рассаду, обеспечивая чистоту воздуха в квартире и агротехнический режим растениям.
На рисунке показан внешний вид микрооранжереи в трех видах. Микрооранжерея содержит корпус 1, крышку с электрической панелью 2, дверцу 3, люминесцентные лампы 4, поддон 5, камеру В, вилку сетевого питания с розеткой 7, электрический кабель 8 и выключатель сетевого питания 9. Камера 6 находится внутри корпуса 1. В нижней части камеры устанавливается поддон 5 для выращивания зелени, а в верхней части крышка с электрической панелью 2 и лампами
дневного света 4. Количество ламп дневного света соответствует общей мощности на единицу площади— 160—200 Вт/м2, которая обеспечивает получение урожая в камере микрооранжереи круглый год. Габариты (высота и длина 600 мм, ширина 700 мм), микрооранжереи выбраны с учетом размера ламп дневного света, выпускаемых промышленностью, а также удобства вписывания в интерьер помещения.
Предусмотрено два варианта размещения грунта в поддоне.
Впервомвариантев поддон устанавливают вплотную по всей площади пластмассовые (или другого вида) стаканчики круглой или прямоугольной формы (обычно используют стаканчики из-под йогурта) с отверстием на дне. Стаканчики заполняют смесью грунта сбиогумусом в пропорции 9:1, в которую сажают семена растений. Если речь идет о свежих витаминах, это — салат, петрушка, сельдерей, лук, укроп, редис и т. п.
Вовторомвариантеподдон заполняют смесью грунта с биогумусом в той же пропорции. В грунте делают грядки, в которые сажают семена. Поддон вместе со стаканчиками или грунтом устанавливают в нижнюю часть камеры микрооранжереи и закрывают дверцу 3. Освещение внутри камеры обеспечивается включением ламп дневного света. Обычно освещение включается в дневное время, а продолжительность освещения определяется в зависимости от культуры посаженного растения. Полив грунта для обеспечения роста
растений производится 1—2 раза в неделю, но с условием не получить заболачивание грунта. Температура внутри камеры за счет тепла от ламп дневного света на 2—6°С выше температуры внутри помещения. На задней стенке корпуса микрооранжереи в верхней части предусмотрены вентиляционные отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию камеры. При этом теплый воздух от грунта внутри камеры поднимается вверх, а холодный воздух поступает из вентиляционных отверстий и опускается вниз. Таким образом, в камере происходит конвективное движение воздуха, которое колышет веточки и листочки растений. Тем самым имитируется природный вариант подачи света, когда листья поворачиваются к свету то одной, то другой стороной, обеспечивая светом каждую часть поверхности листьев для протекания фотосинтеза растений. Посев семян и сбор урожая рекомендуется производить в разные сроки периодически «по конвейеру». Тогда к столу всегда будет свежая зелень. В микрооранжерее целесообразно выращивать скоростные овощные растения, и всегда следует помнить, что оптимальный водный, пищевой и воздушный режимы складываются лишь на структурной почве с достаточным количеством активного свежего гумуса. Почва в горшках должна иметь богатую активно-полезную микрофлору. Микроорганизмы выделяют различные вещества, которые благоприятно действуют на растения, образуя все новые и новые порции биогенных элементов для ускорения роста возделываемых культур.
Необходимо знать, что вокруг каждого растения создается своеобразный микромир, и в микрооранжерее нельзя допускать, чтобы растения оказывали неблагоприятное действие друг на друга. Как известно, все растения в процессе жизнедеятельности выделяют через корни и листья различные вещества, которые могут оказывать то или иное воздействие на их соседей. Такое воздействие может быть положительным или отрицательным. В этих случаях принято говорить о биологической совместимости или несовместимости растений.
Например, рассмотрим агротехнику выращивания укропа. Чтобы обеспечить конвейерное поступление зелени, укроп сеют в микрооранжерею с интервалом 15—20 дней, исходя из того, что всходы укропа появляются довольно поздно, на 14—18-й день после посева. В стаканчиках обычно сеют четыре семени на расстоянии 1—2 см между ними, глубина заделки семян 1—3 см. Для появления дружных всходов семена предварительно вымачивают в течение 2—3 суток, ежедневно по 2—3 раза меняя воду. Когда наклюнется 5% семян, их подсушивают до сыпучего состояния и высевают в стаканчиках диаметром 50 мм. Для посева используют местные сорта—популяции огородного укропа, а также селекционные сорта: Армянский 269, Узбекский 243, Грибовский, Супердукат ОЕ.
За период выращивания укроп подкармливают 1—2 раза минеральными удобрениями по 20— 25 г мочевиной 10—15 г калийной соли на 1 м2подполив.
П. Кащи, В. Кизуб
Газета «САДОВОД»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»