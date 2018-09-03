



::. Фабрика зелени в квартире | На подоконнике Фабрика зелени в квартире

Многие хозяйки разводят в квартире не только цветы, но и овощную зелень, чтобы иметь ее на столе круглый год.

Обычно цветы и овощные культуры выра­щивают в горшках, консервных банках, в па­кетах из-под молока, кефира, в ящиках и ана­логичных емкостях. Это не требует больших затрат, позволяет быстро производить раз­мещение, перестановку, смену растений в нужном направлении на подоконниках.

Однако создать растениям тепловой, световой, влажностный режим и обеспечить чи­стоту в квартире не всегда уда­ется.

Поэтому нами, любителями витаминной зелени, разрабо­тана домашняя микрооранже­рея, которая позволяет выра­щивать в зимних условиях (и в течение всего года) цветы и овощные растения: салат, сельдерей, петрушку, укроп, редис, лук и т. п., а также рас­саду, обеспечивая чистоту воз­духа в квартире и агротехни­ческий режим растениям.

На рисунке показан внешний вид микрооранжереи в трех видах. Микрооранжерея содержит корпус 1, крышку с электрической панелью 2, дверцу 3, люминес­центные лампы 4, поддон 5, ка­меру В, вилку сетевого питания с розеткой 7, электрический ка­бель 8 и выключатель сетевого питания 9. Камера 6 находится внутри корпуса 1. В нижней части камеры устанавливается под­дон 5 для выращивания зелени, а в верхней части крышка с электрической панелью 2 и лампами

дневного света 4. Количество ламп дневного света соответ­ствует общей мощности на единицу площади— 160—200 Вт/м2, которая обеспечивает получение урожая в камере микрооранже­реи круглый год. Габариты (вы­сота и длина 600 мм, ширина 700 мм), микрооранжереи выбраны с учетом размера ламп дневного света, выпускаемых промыш­ленностью, а также удобства вписывания в интерьер помещения.

Предусмотрено два вариан­та размещения грунта в под­доне.

Впервомвариантев под­дон устанавливают вплотную по всей площади пластмассо­вые (или другого вида) стакан­чики круглой или прямоуголь­ной формы (обычно использу­ют стаканчики из-под йогурта) с отверстием на дне. Стакан­чики заполняют смесью грунта сбиогумусом в пропорции 9:1, в которую сажают семена ра­стений. Если речь идет о све­жих витаминах, это — салат, петрушка, сельдерей, лук, ук­роп, редис и т. п.

Вовторомвариантеподдон заполняют смесью грунта с биогумусом в той же пропор­ции. В грунте делают грядки, в которые сажают семена. Под­дон вместе со стаканчиками или грунтом устанавливают в нижнюю часть камеры микрооранжереи и закрывают двер­цу 3. Освещение внутри каме­ры обеспечивается включени­ем ламп дневного света. Обыч­но освещение включается в дневное время, а продолжи­тельность освещения опреде­ляется в зависимости от куль­туры посаженного растения. Полив грунта для обеспечения роста

растений производится 1—2 раза в неделю, но с усло­вием не получить заболачива­ние грунта. Температура внут­ри камеры за счет тепла от ламп дневного света на 2—6°С выше температуры внутри помещения. На задней стенке корпуса микрооранжереи в верхней части предусмотрены вентиляционные отверстия, обеспечивающие естествен­ную вентиляцию камеры. При этом теплый воздух от грунта внутри камеры поднимается вверх, а холодный воздух поступает из вентиляционных от­верстий и опускается вниз. Та­ким образом, в камере происходит конвективное движение воздуха, которое колышет ве­точки и листочки растений. Тем самым имитируется природ­ный вариант подачи света, ког­да листья поворачиваются к свету то одной, то другой стороной, обеспечивая светом каждую часть поверхности листьев для протекания фотосинтеза рас­тений. Посев семян и сбор урожая рекомендуется произ­водить в разные сроки перио­дически «по конвейеру». Тогда к столу всегда будет свежая зелень. В микрооранжерее це­лесообразно выращивать ско­ростные овощные растения, и всегда следует помнить, что оптимальный водный, пищевой и воздушный режимы склады­ваются лишь на структурной почве с достаточным количе­ством активного свежего гуму­са. Почва в горшках должна иметь богатую активно-полез­ную микрофлору. Микроорганизмы выделяют различные вещества, которые благоприятно действуют на растения, образуя все новые и новые порции биогенных эле­ментов для ускорения роста возделываемых культур.

Необходимо знать, что вок­руг каждого растения создает­ся своеобразный микромир, и в микрооранжерее нельзя до­пускать, чтобы растения ока­зывали неблагоприятное дей­ствие друг на друга. Как изве­стно, все растения в процессе жизнедеятельности выделяют через корни и листья различ­ные вещества, которые могут оказывать то или иное воздей­ствие на их соседей. Такое воздействие может быть положительным или отрицатель­ным. В этих случаях принято говорить о биологической совместимости или несовмести­мости растений.

Например, рассмотрим агро­технику выращивания укропа. Чтобы обеспечить конвейерное поступление зелени, укроп сеют в микрооранжерею с интервалом 15—20 дней, исходя из того, что всходы укропа появляются до­вольно поздно, на 14—18-й день после посева. В стаканчиках обычно сеют четыре семени на расстоянии 1—2 см между ними, глубина заделки семян 1—3 см. Для появления дружных всходов семена предварительно вымачи­вают в течение 2—3 суток, ежед­невно по 2—3 раза меняя воду. Когда наклюнется 5% семян, их подсушивают до сыпучего состо­яния и высевают в стаканчиках диаметром 50 мм. Для посева используют местные сорта—по­пуляции огородного укропа, а также селекционные сорта: Ар­мянский 269, Узбекский 243, Грибовский, Супердукат ОЕ.

За период выращивания укроп подкармливают 1—2 раза минеральными удобрениями по 20— 25 г мочевиной 10—15 г калийной соли на 1 м 2 подполив.

П. Кащи, В. Кизуб

Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Огурец на балконе и подоконнике

Тепло для домашних растений

КАК СОХРАНИТЬ МОРКОВЬ В КВАРТИРЕ?

ЧТО МОЖНО СЕЯТЬ ПОД ЗИМУ?

Фабрика Декоративных Рвстений

::. прочитало: 124 | автор: sadovod | Вчера, 11:19 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.