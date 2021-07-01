Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Секреты фотосинтеза | Овощеводство
Секреты фотосинтеза
Самый необходимый процесс для жизнедеятельности всего растительного мира и создания органических веществ – фотосинтез, изучаемый уже много десятков лет, все еще остается до конца непознанным. Но то, что уже хорошо известно, также несет в себе элементы таинственности или неоднозначности.
Особенности фотосинтетической деятельности зеленых частей растений зависят от непостоянства внешних условий, в которых произрастают культуры, и непрерывных возрастных изменений в растениях. В достаточно благоприятных для роста условиях окружающей среды листья растений фотосинтезируют непрерывно в течение светлого времени суток.
Интенсивность же процесса претерпевает за это время существенные колебания: нарастания и снижения. Неравномерность фотосинтеза сохраняется даже тогда, когда условия внешней среды могут быть стабильными в течение всего периода выращивания разных культур. Суточный ход фотосинтеза подчиняется ритмам, закрепленным наследственностью растительного вида. Временн?я гибкость процесса фотосинтеза проявляется не только в изменении интенсивности, но и в его качественной направленности. Изменения в течение дня физиологической деятельности листьев, фотосинтетической активности, общей направленности образования углеводных и белковых продуктов создают основу суточных ритмов жизнедеятельности растений. Многие особенности фотосинтеза овощных растений (особенно огурцов и томатов) были открыты и изучены во второй половине прошлого века. Для жизни растений важно, что в процессе фотосинтеза образуется количественно больше веществ, чем их расходуется на дыхание. Положительный баланс веществ – основное условие, без которого немыслимы рост и развитие растений. Обычно составными частями процесса фотосинтеза считаются энергия световых лучей, поглощаемый листьями из воздуха углекислый газ и поставляемые из корневых систем вода и элементы питания. Преобразование этих составляющих в органические вещества происходит с помощью зеленого пигмента – хлорофилла. Однако ученые доказали, что в этом процессе задействованы не только хлоропласты, но и другие органы листовых клеток. В клетках содержатся еще иные светопоглощающие пигменты, а также ферменты и витамины, способные перестраивать свою структуру в зависимости от поглощаемой энергии. Установлено, что поглощение растениями углекислого газа обеспечивается за счет положительной электрической зарядки его ионов, притягивающихся к отрицательно заряженным листьям, что обычно наблюдается в естественных условиях произрастания культур. Интенсивность фотосинтеза может быть одинаковой при разных уровнях света и температуры воздуха. При низких интенсивностях света, невысокий уровень фотосинтеза компенсируется усиленным ростом поверхности листьев. Слабый свет растения используют полнее. Это бывает при низком солнечном стоянии и при облачности. Причиной тому служат красные и синие лучи в спектре света, которых в этих случаях больше, а хлорофилл воспринимает их лучше всего. Увеличение размеров листовых пластинок при слабом затенении увеличивает количество органического вещества от фотосинтеза и снижает его расход на дыхание. Но слишком большая площадь листьев вредит растениям, так как отрицательно сказывается на соотношении листовых и корневых поверхностей. Эволюция растений выработала у них разделение на светолюбивые и теневыносливые виды, а у многоярусных тепличных культур появились световые и теневые листья. При меняющемся освещении светолюбивые растения приспосабливаются к его широкому диапазону, а растущие в затенении имеют более узкий оптимум. Световые листья лучше работают при более интенсивном свете, теневые – при ослабленном. Повышенный фотосинтез у последних связан с более высокой концентрацией хлорофилла. Светолюбивые же растения реагируют на затенение снижением содержания хлорофилла.
Э. Феофилов, засл. агроном России




Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 119 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Июль 2021 (11)
Июнь 2021 (22)
Май 2021 (23)
Апрель 2021 (22)
Март 2021 (22)
Февраль 2021 (20)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"