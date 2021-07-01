

::. Секреты фотосинтеза | Овощеводство Секреты фотосинтеза

Самый необходимый процесс для жизнедеятельности всего растительного мира и создания органических веществ – фотосинтез, изучаемый уже много десятков лет, все еще остается до конца непознанным. Но то, что уже хорошо известно, также несет в себе элементы таинственности или неоднозначности.

Особенности фотосинтетической деятельности зеленых частей растений зависят от непостоянства внешних условий, в которых произрастают культуры, и непрерывных возрастных изменений в растениях. В достаточно благоприятных для роста условиях окружающей среды листья растений фотосинтезируют непрерывно в течение светлого времени суток.

Интенсивность же процесса претерпевает за это время существенные колебания: нарастания и снижения. Неравномерность фотосинтеза сохраняется даже тогда, когда условия внешней среды могут быть стабильными в течение всего периода выращивания разных культур. Суточный ход фотосинтеза подчиняется ритмам, закрепленным наследственностью растительного вида. Временн?я гибкость процесса фотосинтеза проявляется не только в изменении интенсивности, но и в его качественной направленности. Изменения в течение дня физиологической деятельности листьев, фотосинтетической активности, общей направленности образования углеводных и белковых продуктов создают основу суточных ритмов жизнедеятельности растений. Многие особенности фотосинтеза овощных растений (особенно огурцов и томатов) были открыты и изучены во второй половине прошлого века. Для жизни растений важно, что в процессе фотосинтеза образуется количественно больше веществ, чем их расходуется на дыхание. Положительный баланс веществ – основное условие, без которого немыслимы рост и развитие растений. Обычно составными частями процесса фотосинтеза считаются энергия световых лучей, поглощаемый листьями из воздуха углекислый газ и поставляемые из корневых систем вода и элементы питания. Преобразование этих составляющих в органические вещества происходит с помощью зеленого пигмента – хлорофилла. Однако ученые доказали, что в этом процессе задействованы не только хлоропласты, но и другие органы листовых клеток. В клетках содержатся еще иные светопоглощающие пигменты, а также ферменты и витамины, способные перестраивать свою структуру в зависимости от поглощаемой энергии. Установлено, что поглощение растениями углекислого газа обеспечивается за счет положительной электрической зарядки его ионов, притягивающихся к отрицательно заряженным листьям, что обычно наблюдается в естественных условиях произрастания культур. Интенсивность фотосинтеза может быть одинаковой при разных уровнях света и температуры воздуха. При низких интенсивностях света, невысокий уровень фотосинтеза компенсируется усиленным ростом поверхности листьев. Слабый свет растения используют полнее. Это бывает при низком солнечном стоянии и при облачности. Причиной тому служат красные и синие лучи в спектре света, которых в этих случаях больше, а хлорофилл воспринимает их лучше всего. Увеличение размеров листовых пластинок при слабом затенении увеличивает количество органического вещества от фотосинтеза и снижает его расход на дыхание. Но слишком большая площадь листьев вредит растениям, так как отрицательно сказывается на соотношении листовых и корневых поверхностей. Эволюция растений выработала у них разделение на светолюбивые и теневыносливые виды, а у многоярусных тепличных культур появились световые и теневые листья. При меняющемся освещении светолюбивые растения приспосабливаются к его широкому диапазону, а растущие в затенении имеют более узкий оптимум. Световые листья лучше работают при более интенсивном свете, теневые – при ослабленном. Повышенный фотосинтез у последних связан с более высокой концентрацией хлорофилла. Светолюбивые же растения реагируют на затенение снижением содержания хлорофилла.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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::. прочитало: 119 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.