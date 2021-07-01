Секреты фотосинтеза (продолжение)

При наличии ярусности листьев у растений, нижерасположенные частично фотосинтезируют и за счет света, пропускаемого через себя верхними листьями, и отражения нижними. У самых нижних листьев отражение практически отсутствует. Поглощение света по мере возрастания освещенности увеличивается за счет уменьшения его пропускания. Лучи света, отраженные от листа или прошедшие сквозь него, сильно обеднены фотосинтетически активной радиацией. Эта часть спектра света усиленно поглощается листьями, а отражаются тепловые лучи, что предохраняет хлоропласты от перегрева.

Количество хлорофилла в листьях растений при нормальных условиях роста соответствует оптимальным величинам освещенности. При изменении этих величин в обе стороны от оптимума концентрация зеленого пигмента обычно снижается. При оптимуме содержания хлорофилла светолюбивые культуры создают больше сухих веществ, чем теневыносливые. Фотосинтез сильно зависит от состояния и работы устьичных клеток листа. Имеется почти прямая зависимость между степенью открытия устьиц и величиной фотосинтеза. При излишней освещенности и связанных с этим нагревом тканей листа и нарушением его водоснабжения, устьица закрываются. А при широко открытых устьицах у листьев в тени фотосинтез ограничивается уровнем света. Фотосинтез тесно связан с водным режимом растений. С прекращением транспирации сразу прекращается и фотосинтез. Оказывается также, что для оптимальной фотосинтетической деятельности листьев не нужно полное насыщение их тканей водой, а небольшой дефицит в размере 5-20 % от полного насыщения влагой не вредит процессу. Прекращение фотосинтеза может происходить только при половинном влагонасыщении листьев.

В числе факторов, определяющих интенсивность фотосинтеза, находится минеральное питание растений. При прекращении по тем или иным причинам поглощения корнями питательных элементов, уже спустя полчаса фотосинтез существенно ослабляется. Отдельные элементы так или иначе влияют на фотосинтетическую деятельность культур. В состав хлорофилла входят азот, магний, железо, сера; в образовании его участвуют молибден, цинк; марганец повышает интенсивность, снижает дневную депрессию фотосинтеза, усиливает отток образуемых органических веществ; кобальт уменьшает распад хлорофилла в темноте; медь предупреждает разрушение хлорофилла в неблагоприятных для растений условиях; количество хлорофилла возрастает от калия; процессу фотосинтеза помогает ванадий. От условий питания растения сильно зависят при пониженной освещенности. Здесь главную роль играет наличие доступного азота в почве. Улучшение уровня питания азотом немедленно повышает интенсивность фотосинтеза. От благоприятного фотосинтеза зависит, в свою очередь, преобразование соединений азота в растениях, например, первичный этап синтеза белка – восстановление нитратов. В прямой зависимости от азота находится содержание хлорофилла в листьях и размеры их поверхностей. Недостаток азота в растениях подавляет фотосинтез сильнее, чем нехватка других питательных элементов. Углеродное питание листа растения через поглощение из воздуха углекислого газа, сочетаясь с питанием азотным из почвы, является основным фактором, обеспечивающим гармоничный рост, высокий урожай и устойчивость к неблагоприятным условиям.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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