



::. Свет, тень, калий и фосфор в жизни растений | Овощеводство Свет, тень, калий и фосфор в жизни растений

Для нормального развития перцу необходим световой день 13-14 ч. При недостатке света растения вытягиваются, у них опадают бутоны и завязи, желтеют листья.

Интенсивность и продолжительность солнечной радиации сильно влияют на развитие и рост огурцов. В теплице все должно быть направлено на то, чтобы обеспечить растениям больше света: схема посадки, направление рядков, высота шпалеры, формирование при помощи обрезки. Установлено, что огурцы частично сами регулируют поглощение света при его высоких интенсивностях, стремясь избежать перегрева. Если лист находится под углом 10° к плоскости, перпендикулярной направлению падающих лучей, то поглощение света уменьшается на 15%. Тепловое поглощение становится ничтожно малым при развороте листа от прямых лучей на 70°. Более теневыносливые сорта огурцов селекционеры отбирают по более крупным семядолям при освещенности рассады не выше 6 клк.

Достаточно хорошо изучены световые потребности томатных растений. Томат, как и огурец, ближе к растениям нейтрального дня, но обе культуры хорошо растут и плодоносят и при длинном (даже полярном) дне. Выращивание рассады томатов разных сортов при дне в 12 ч значительно ослабляет отрицательное влияние снижения освещенности на последующее формирование генеративных органов. У томата при очень высокой требовательности к интенсивности света процессы развития наиболее благоприятно протекают при двенадцатичасовом световом дне.

Для томата главным фактором служит не длина дня, а освещенность. Недостаток света ведет к вытягиванию растений, опадению бутонов и цветков, запаздыванию с плодоношением из-за замедления созревания плодов, мелкоплодности, поражению заболеваниями.

Большей приспособленностью к изменяющимся световым условиям отличаются растения с детерминантным типом роста. Есть и сорта, которые лучше переносят условия низкой освещенности. Это выражается в способности хлорофилла более полно поглощать свет, в повышенном образовании аскорбиновой кислоты.

Наиболее отчетливо при сниженнии освещенности у томатов уменьшается количество углеводов (Сахаров, крахмала) и аминокислот в листьях нижних ярусов, в корнях и стеблях; это меньше касается формирующихся бутонов.

Степень поглощения световой энергии и накопление пигментов в листьях у разных сортов томатов возрастают по мере оптимизации соотношения азота, фосфора и калия в питании.

В растущих растениях разных видов (горох, салат, редис и др.) постоянно накапливаются ингибиторы и стимуляторы роста, но действие первых нейтрализуется при благоприятной интенсивности света в результате саморегуляции ростовых процессов.

Хорошее обеспечение разных культур калием позволяет поддерживать поглощение тепловой части светового спектра листьями на жизненно необходимом уровне. С недостатком калия листья меньше отражают и больше поглощают тепловые лучи.

Опыление у многих растений протекает лучше в утренние часы. Это связано с наличием в световых лучах малых доз ультрафиолетовой радиации, стимулирующей прорастание пыльцы на рыльце и рост пыльцевых трубок.

При уменьшении в листьях растений (огурец, мангольд, салат) содержания хлорофилла возрастает отражение и поглощение ими света и снижается пропускание.

Для всех растений важное значение имеет светопериодизм, то есть смена светлого периода темным. Именно в ночное время в основном происходит рост листьев, стеблей и плодов и отток из листьев продуктов фотосинтеза. Смена света темнотой изменяет состояние листьев и их черешков и приводит к движениям этих органов. Например, у фасоли черешки листьев принимают более вертикальное положение, а пластинки больше наклоняются к почве; у рассады томата листья, более горизонтальные днем, ночью прижимаются ближе к стеблям.

С помощью красного света, который способствует образованию стимуляторов роста, можно активизировать прорастание семян салата, щавеля, томата. Синий свет влияет на фосфорный обмен в растениях. Под его воздействием в листьях больше органического и меньше минерального фосфора, что производит омолаживающий эффект.

Очень много интересного и неожиданного проявляется в овощных растениях при выращивании в контролируемых (постоянных) условиях высокой освещенности (20-40 клк), стабильной температуры и влажности воздуха и оптимальном пищевом режиме. Урожаи культур увеличиваются в несколько раз по сравнению с тепличными, усиливается скороспелость, исключаются заболевания, контролируется уровень нитратов. Такая культура, как укроп, не переходит к цветению; можно сделать несколько срезок зелени с новым ее нарастанием. Суточный цикл света и темноты можно сокращать (например, 12 ч света и 6 ч темноты), уменьшая время вегетации культур.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 10:09 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.