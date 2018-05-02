



::. Влияние солнечного света на растения | Овощеводство Влияние солнечного света на растения

По отношению к свету все растения делятся на светолюбивые и теневыносливые. Но если светолюбивость подразумевает абсолютность, то теневыносливость бывает только относительной. Теневыносливое растение не может постоянно находиться в тени, а его урожайные показатели не могут быть удовлетворяющими по величине и качеству.

К растениям, особо требовательным к свету, относят арбуз, дыню, томат, сладкий перец, баклажан, тыкву, фасоль, огурец. Менее требовательны к свету морковь, петрушка, брюква, репа, свекла столовая, капусты, салаты, шпинат, лук-батун. Теневыносливыми культурами являются лук на перо, луки порей и многоярусный, щавель, ревень, стахис, физалис, кервель. Изменение световых условий для растений каждой группы ведет к изменению их внутренней структуры и реакции на свет и внешних признаков.

Затенение растений вызывает перестройку клеток и тканей: клетки удлиняются (вытягиваются), стебли также становятся длиннее, а листья тоньше. Листья в тени располагаются перпендикулярно свету для лучшего его улавливания, а на свету - под некоторым углом для ослабления действия прямых лучей. При низкой интенсивности света фотосинтез ослабляется, но это компенсируется усилением разрастания листовой поверхности. При высокой световой интенсивности лист по площади меньше, но увеличивается скорость поглощения и усвоения углекислого газа.

Рост растений требует менее высоких интенсивностей света, чем фотосинтез. Так называемое «световое насыщение роста» наступает раньше, чем у фотосинтеза. Рост и образование биомассы растений хорошо проходит и при желто-зеленом свете.

У светолюбивых овощей при понижении освещенности снижается качество продукции: частично из-за уменьшения накопления ценных питательных веществ, а в большинстве случаев из-за накопления нитратов. Последнее обусловлено торможением фотосинтеза и замедлением образования углеводов, что уменьшает вовлечение нитратов в процессы синтеза белковых соединений.

Кроме поглощения световой энергии листья могут отражать и пропускать через себя часть падающих световых лучей. Пропускная способность листьев зависит от их толщины и анатомической структуры. Свет, проходя сквозь верхние листья, попадает на расположенные ниже и затененные листья. Отражательная способность листьев зависит от концентрации элементов и содержания воды в клетках поверхностных слоев, наружных частей и внутреннего строения клеток. Способность к отражению света, как и к пропусканию, является характерной для каждой культуры и меняется в зависимости от фазы развития и внешних условий.

Световой режим разных по высоте и плотности растительных сообществ не бывает одинаковым. Растения расположением в пространстве стеблей, побегов и листьев сами активно участвуют в создании режима освещенности. В связи с поглощением верхними листьями большей части фотосинтетически активной радиации на долю нижних листьев при значительной глубине растительного ценоза остается больше ближней инфракрасной радиации. Поэтому всякое излишнее загущение посадок и посевов и запоздание с обрезкой способствуют снижению энергетической эффективности нижних ярусов листьев.

Любой интенсивный световой поток вызывает не только фотохимические реакции, которые лежат в основе фотосинтеза и других физиологических процессов, но и те, что обусловлены при этом изменением температуры растений. Нагревают растение (все его освещаемые части) инфракрасные лучи, называемые тепловыми. Лист растения, усиленно поглощая ФАР (фотосинтетически активная радиация), частично отражает и пропускает тепловые лучи. Отражение предохраняет хлоропласты и другие части клеток от перегрева. При избытке радиации листья перегреваются, увядают и даже гибнут. Избыток света особенно вреден на фоне высокой температуры воздуха, что бывает в открытом грунте и теплицах в полуденные и послеполуденные часы. Но он становится для растений благом при пониженных температурах, отрицательному действию которых и противостоит инфракрасная радиация.

Перегрев растений при повышенной освещенности, даже если она и не приводит к внешним повреждениям органов, вызывает усиление интенсивности дыхания и испарения, понижение образования углеводов и белков, расстройство обмена веществ и падение продуктивности.

Э. Феофилов,

засл. агроном России

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::. прочитало: 122 | автор: sadovod | Вчера, 15:33 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.