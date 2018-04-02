



::. Чтобы повысить урожайность и долговечность дерева | --- Чтобы повысить урожайность и долговечность дерева

От пробудимости почек и побегообразовательной способности сорта зависит форма кроны дерева. Самые мощные побеги вырастают из верхушечной почки и ближайших к ней, а чем ниже, тем они становятся слабее. В самой нижней части почки обычно совсем не пробуждаются. Поэтому на дереве сильные разветвления чередуются со слабыми и с совсем оголенными местами. Ветви расположены как бы этажами, ярусами. Наиболее отчетливо они выражены у черешни, яблони, груши, абрикоса, менее четко - у вишни и сливы. Деревья с четко выраженной ярусностью имеют существенные преимущества: они, как правило, долговечней, бывают лучше освещены при наибольшем развитии листового полога, меньше дают поросли.

Таковы основные принципы обрезки у яблони при выращивании ее в традиционной высокорослой форме, то есть на таких подвоях, как сеянцы Антоновки, Аниса, дикой лесной яблони. Положения эти приходится так или иначе соблюдать и при формировании малообъемных крон, выращивая деревья на тех же подвоях, а также в полукарликовых формах. Техники обрезки здесь касаться не будем, остановимся лишь на общих особенностях, которые надо соблюдать, чтобы повысить урожайность и долговечность дерева.

Обрезать у деревца ветки и укорачивать главный проводник приходится в первый год после посадки, правда, только с одной целью - чтобы обеспечить биологическое равновесие между кроной и пострадавшей при выкопке саженца в питомнике корневой системой. При этом удаляют менее ценные почки, оставляя самые сильные, где будут развиваться прочные скелетные ветви. Первыми обычно трогаются в рост и наибольшего развития достигают верхушечные почки побегов. Сильные побеги вырастают также из ближайших к ним почек, а находящиеся в средней части побега, хотя и дают приросты послабее, зато у них есть другое важное преимущество - ветви из них вырастают под менее острым углом, чем из верхних. Такие сочленения намного прочнее и при высоких урожаях не расщепляются, как острые «вилки», у которых кора между ветвями к тому же нередко начинает болеть. Поэтому на молодых деревцах и удаляют верхнюю треть или четверть побегов. Тогда весной пробуждаются почки на средней части побегов, дающие начало прочным скелетным ветвям. Нельзя упускать из вида и то обстоятельство, что весной и в начале лета у побегов закладываются более широкие проводящие сосуды, чем в конце лета, когда они сужаются подобно горлышку у бутылки. Отрезав секатором верхнюю часть побега, мы, по существу, удаляем эти зауженные участки. Вот почему подобную операцию полезно повторять также и в последующие годы.

А когда деревце начинает плодоносить, характер обрезки меняется. Садоводу теперь не скелетные ветви надо формировать и не обрастающие плодовые веточки - их и так подчас возникает слишком много, - а обеспечить возможно большее число плодов питательными веществами. Для этого удаляют ветви, загущающие крону, что уменьшает непродуктивный расход питательных веществ и улучшает световой режим растения.

Когда дерево вступает в пору расцвета и полного проявления своих потенциальных возможностей, приходится всемерно, в том числе и умелой обрезкой, поддерживать его рост и ежегодно обновлять плодовые образования, учитывая при этом, что лишь 5-10% урожая дают старые плодушки и плодовые веточки, а 90-95% - молодые. Поэтому важно обеспечивать хорошие приросты и смену непродуктивных плодовых образований новыми.

Взрослые деревья большей части высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты в 30-40 см. Однако без ежегодной «освежающей» обрезки приросты со временем слабеют, урожай из внутренних частей кроны слишком быстро переносится на ее периферию.

Сливу, вишню и черешню обычно приходится обрезать немного - удалять главным образом загущающие и сухие ветки. Предпочтительней вырезать побеги целиком, и не укорачивать их, как это делается у яблони или груши, поскольку конечная почка у них ростовая. Места обрезки требуют особенно тщательной обработки садовым варом.

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::. прочитало: 102 | автор: sadovod | Вчера, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.