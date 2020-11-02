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::. Лимонные огурцы | ---
Лимонные огурцы
ТАКОЕ название огурцы получили из-за своей округлой формы и ярко-желтого цвета. Других качеств лимона они не имеют. Эту новинку я выращиваю уже два года. Агротехника лимонного огурца - такая же, как и у обыкновенного. Лимонные огурцы хорошо удаются в застекленных лоджиях, балконах, в комнатах с южной и юго-западной стороны. Очень красиво смотрятся с улицы, когда созревает множество ярко-желтых плодов, похожих на лимоны. Не полюбовавшись, мимо такого зрелища не пройдешь.
Вегетационный период у лимонных огурцов по сравнению с обычными полевыми огурцами на 20 дней больше, поэтому выращивать их надо из рассады. Нужно также увеличить площадь питания (60x60 см), так как это растение более раскидистое. Главный стебель не прищипывают. Подкармливаю, как и другие тыквенные - коровяком (1:8).
По форме плоды напоминают яблоко, а по цвету - лимон. По вкусу - как обыкновенный огурец. В плодах не накапливаются нитраты, тяжелые металлы и другие вредные вещества. Они никогда не горчат. Свежие огурчики - диетическое блюдо. Их можно есть без соли. Плоды лимонного огурца пригодны для салатов и всех видов переработки. Особенно хороши маринованные. Перезревшие по невнимательности огородника огурцы можно использовать в пищу жареными, фаршированными мясом, рисом или овощами. И еще одна особенность растения: оно практически не поражается ложной мучнистой росой и другими болезнями.
 И. Дружинина, садовод-любитель, г. Мурманск
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 42 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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