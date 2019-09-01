



::. Скальные цветы в нашем саду | Цветоводство Скальные цветы в нашем саду

Приспосабливаясь к жизни на скалах, в трудных условиях с недостаточным питанием и увлажнением растения должны были выработать особые жизненные формы. И, действительно, многие из них сильно опушены, приземисты и компактны, их листья мелкие, глубоко рассеченные или мясистые, собраны в розетку. Цветки обычно крупные и яркие. Суровая обстановка способствует также формированию пластичных и неприхотливых видов.

Большинство скальных растений цветет весной и в первой половине лета. Плодоношение, как правило, довольно обильное, но из массы созревших семян лишь немногие могут найти подходящие условия для прорастания.

Компактная форма и крупные цветки делают скальные виды необычайно привлекательными и интересными для декоративного садоводства. А каменное обрамление - великолепный фон, подчеркивающий их совершенство и изящество.

Богата и разнообразна флора горных стран. Морским, речным и лесным скалам, высокогорьям свойствен определенный состав видов. Повсеместно встречаются лишь немногие,

Немало красивых и оригинальных растений произрастает на Сахалине и островах Курильской гряды. Многие виды очень своеобразны и являются сахалино-курило-северояпонскими эндемиками 1 .

С весны и до поздней осени красивы скальные обнажения. Первой в середине мая зацветает самое обычное здесь растение - крупка северная, многочисленные белые цветки которой почти полностью закрывают зелень. Красивые розетки листьев и без цветков выглядят весьма декоративно.

В конце мая появляются крупные фиолетово-синие цветки водосбора вееровидного и белые ажурные соцветия камнеломки сахалинской. Эти виды растут всюду на береговых и лесных скалах.

Нередко можно встретить и оригинальную звездчатку иглицелистную - прекрасную родственницу надоедливого невзрачного сорняка мокрицы, или звездчатки средней. Массовое цветение отмечается в июне - июле. Особенно эффектны ниспадающие живописные куртины на сыроватых скалах.

Удивительна и лапчатка крупноцветковая, венчики которой достигают 3,5-4,5 см в диаметре. Ранней весной эффектны ее молодые полуразвернутые темно-зеленые листья, красиво отороченные каймой из белых длинных волосков, а позднее привлекают внимание золотые звездочки цветков.

Смолевка сахалинская эндемична для Сахалина. Ее большие белые цветки, 2,5-2,7 см диаметром, появляются в мае - июне.

На щебнистых осыпях бросаются в глаза голубовато-лиловые соцветия вероники Шмидта. Это растение одним из первых заселяет и свежие песчаные обнажения. Одновременно с ним цветет родиола розовая, или золотой корень, с желтыми цветками и красивыми стройными побегами, образующими шаровидный куст. Особенно великолепна она ранней весной, когда в многочисленных, еще прижатых к стеблям мясистых листьях задерживаются и сверкают бриллиантами капельки росы. В оптимальных условиях родиола сильно разрастается, достигая значительных размеров.

Близкие к этому роду очитки: о. многостебельный и похожий на него о. синий цветут позже, в августе. Декоративны не только их яркие малиновые цветки, но и сизые, с розовым оттенком, листья. Во время цветения издалека видны большие яркие малиновые куртины бобовых: копеечника сахалинского и астрагала японского. Хороша и миниатюрная скальная ромашка с мясистыми листьями - нивяник курильский.

На каменистых участках приморских лугов довольно обычна гвоздика пышная, имеющая обширный ареал. Ее островная форма отличается более интенсивной густо-розовой окраской сильно рассеченных ароматных цветков. Красива на скалах и компактная г. ползучая.

Всегда привлекательны миниатюрные и компактные скальные папоротники. Наиболее распространены вудсия многорядниковая, костенец вырезной. Несколько реже встречаются вудсия северная и каменный зверобой. Часто популяции этого растения «привязаны» к крупнощебнистым осыпям морского берега и высокогорий.

Большинство названных видов проверено в культуре на Сахалине и в Ботаническом саду РАН.

Скальные низкогорные виды, как правило, неприхотливы, умеренно требовательны к теплу и влаге. Однако большинство из них светолюбиво, Они хорошо растут на открытом месте, дренированном бедном субстрате, не нуждаются в особом укрытии, легко размножаются семенами.

В отличие от низкогорных высокогорные скальные растения более требовательны к среде обитания, т. к. растут в условиях пониженных температур, влажного воздуха и субстрата. Следует также учитывать, что они не выносят конкуренции с сорняками.

Выращивание в культуре сказывается на облике скальных растений. Увеличиваются их высота, размеры листьев, цветение становится более обильным. Однако нужно стремиться к тому, чтобы они не утратили присущего им изящества и миниатюрности, сохранили гармоничное сочетание цветков и зелени. Их нельзя «раскармливать», субстрат должен быть малопитательным.

Скальные растения особенно уместны в каменистых садах, которые часто устраивают садоводы на своих участках.

1. Энде?мики, или энде?мы (произносится [дэ?]; от греч. ??????? «местный»)

Е. Егорова, канд. биол. наук

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::. прочитало: 74 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.