



::. Как правильно вырастить кобею из семян | Цветоводство Как правильно вырастить кобею из семян

Кобея лазающая - роскошная лиана, украшение любого участка. Вырастить ее у себя на участке – заветная мечта многих садоводов. Растение очень эффектное: цветы – огромные колокольчики белого или фиолетового цвета, пышный куст с красивой ажурной листвой, цветение с середины лета и до самых заморозков.

Лиана быстро разрастается, поэтому ее можно с успехом выращивать для вертикального озеленения: декорирования различных ограждений, стен зданий, беседок и т.д.

По своей природе, растение многолетнее, но выращивается как однолетнее, так как кобея не выносит заморозки ниже -50С.

Основное способ размножения – посев семян на рассаду, но у многих любителей он вызывает трудности - растение считается непростым для выращивания.



Самая главная проблема при выращивании кобеи из семян – семена долго и трудно всходят, количество проросших семян обычно бывает низким. Семена быстро теряют свои посевные качества, поэтому сеять нужно свежесобранными семенами, что проблематично – срок сбора «магазинных» семян как правило, неизвестен, а самостоятельно собрать семена кобеи редко кому удается, так как растения цветут до самых морозов.

Обычно семена кобеи на рассаду высевают с конца февраля и до середины марта. Но существуют рекомендации не торопиться с посевом, сеять в апреле, так как окрепшая рассада усиленно нарастает и к моменту высадки может быть очень большой. Хотя есть вероятность, что при таком позднем посеве растения не успеют зацвести. К тому же, семена кобеи могут прорастать до трех и даже более недель, всходят плохо, поэтому лучше посадить семена пораньше, чтобы была возможность пересеять, а пустившейся в рост рассаде поставить опору.

Для посева нужно заготовить качественный грунт, обязательно рыхлый и влагоемкий. Для улучшения его свойств очень хорошо добавить агроперлит, из расчета ? часть от объема грунта. В рыхлом грунте хорошего качества будет проще обеспечить условия для хорошей всхожести семян, а для этого растения это очень важно. Для посева кобеи можно с успехом использовать и торфяные таблетки для рассады.

Корневая система кобеи очень чувствительна к повреждениям, поэтому семена высевать желательно в отдельные стаканчики с дальнейшей «перевалкой» в емкости большего объема.



Как правило, на рассаду семена кобеи садоводы высевают двумя способами:

1 способ - непосредственно в грунт, в стаканчики сухими или предварительно замоченными в теплой воде со стимуляторами роста семенами. Посев на глубину 1,5 см, почву нужно аккуратно полить (не переувлажняя), накрыть пленочкой и убрать в тепло. Для прорастания семенам кобеи нужно не менее 20…220С. При меньшей температуре они сгниют в почве! Посевы регулярно проветривать и проверять всходы.

2 способ - предварительное проращивание семян, так как семена туговсхожие.

Чтобы семена взошли быстрее, опытные цветоводы советую провести их скарификацию – нарушить твердую оболочку семени. Для этого семена можно покатать, например, между двумя кусочками наждачной бумаги. Но делать это нужно очень аккуратно, иначе можно повредить зародыш семени.

Дальше семена надо прорастить. Для этого их нужно разложить так, чтобы они не соприкасались на увлажненные в слабом растворе «марганцовки» бумажные салфетки, кусочки ткани, ватные диски. Салфетки с семенами уложить на блюдце, в пластиковый контейнер и т.д. и накрыть пакетом, таким образом, получается мини тепличка. И также обязательно поставить в тепло.

В дальнейшем салфетки с семенами нужно регулярно проветривать, семена осматривать, по мере надобности салфетки увлажнять, не допуская пересыхания. В процессе проращивания на семенах будет появляться специфическая тягучая слизь. Семена от нее нужно обязательно очищать, иначе проростки не смогут пробиться. После удаления слизи желательно промыть семена в слабо розовом растворе «марганцовки», а салфетки или ватные диски заменить на новые.

Как только появятся всходы, семечки аккуратно, плоской стороной положить в стаканы и присыпать слоем грунта. Через несколько дней после всходов, растения окрепнут и без проблем пойдут в рост.

В дальнейшем рассаде кобеи нужен умеренный полив, «перевалка» по мере роста растений, установка небольших опор для побегов.

Подкармливать азотосодердащими удобрениями рассаду кобеи не рекомендуется, чтобы не спровоцировать ее сильный рост. Высаживать кобею в грунт можно только когда окончательно установится теплая погода. Место под нее нужно выбрать солнечное, защищенное от ветров, грунт подготовить плодородный. В таких условиях кобея зацветет в июле месяце и будет радовать своим цветением до самой глубокой осени.

Екатерина Гаврилова













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::. прочитало: 355 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.