Как правильно хранить древесную золу, чтобы она не потеряла свою силу

Привет, друзья-садоводы и огородники! Сегодня хочу поговорить о настоящей палочке-выручалочке для наших грядок — о древесной золе. Осень — время не только для уборки урожая, но и для подготовки к следующему сезону. И если у вас на даче есть печка, баня или мангал, то после их протопки остаётся настоящее сокровище, которое многие по незнанию просто выбрасывают. А зря!

Давайте разберёмся, почему зола — это не мусор, а ценнейшее удобрение, и как сберечь её полезные свойства до весеннего внесения в почву.

Почему зола — это «чёрное золото»?

Древесная зола — это не просто пепел. Это концентрат минералов, которые необходимы растениям для роста, цветения и плодоношения. Главное её преимущество — это идеальный источник калия и фосфора и других макро и микроэлементов в легкодоступной для растений форме.



- Калий: Отвечает за иммунитет растений, их устойчивость к засухе и болезням. Именно калий делает ягоды и плоды сладкими и сочными.

- Фосфор: Необходим для развития мощной корневой системы и обильного цветения. Без него не видать нам хорошего урожая.

- Кальций: Работает как раскислитель почвы. Если у вас на участке кислый грунт, зола — прекрасная и бесплатная альтернатива извести.

- Целый букет микроэлементов: В золе есть магний, железо, бор, марганец — всё, что нужно для здоровья наших зелёных питомцев.



Важный момент: в золе совсем нет азота. Он улетучивается в процессе горения. Поэтому золу нужно рассматривать как полное удобрение, но без азота.

Главная проблема: зола боится воды!

Казалось бы, что может случиться с пеплом? Оказывается, самое страшное для золы — это влага. Её главный козырь — это поташ, или карбонат калия (K?CO?). Это очень щелочное соединение, которое и делает почву более рыхлой и питательной.

Но есть одно «но». Это вещество чрезвычайно гигроскопично, то есть оно жадно впитывает влагу даже из воздуха. При намокании зола теряет часть своих полезных свойств, но не становится полностью бесполезной. В первую очередь вымывается калий. Это главный элемент, за который золу ценят как удобрение

Потеря пользы: Основной запас калия буквально «утекает» вместе с водой или испаряется. Потеря сыпучести: Зола слёживается в твёрдые комки, которые потом сложно равномерно рассыпать по грядкам. Поэтому хранить золу под открытым небом или в сыром сарае — это всё равно что топить печь деньгами.

Как правильно сохранить золу до весны

Чтобы к началу посевной у вас под рукой было идеальное удобрение, действуем так:

Место хранения. Поставьте вашу тару в самое сухое место, которое у вас есть. Это может быть сухой угол в сарае, кладовка в доме, отапливаемый гараж. Главное — подальше от любых источников влаги. Весной, когда придёт время готовить грядки под посадку капусты, огурцов, томатов или вносить удобрение под смородину и малину, у вас будет готово прекрасное, сухое и безопасное удобрение, которое сделает ваш урожай по-настоящему богатым.

Но помните, в золе нет азота, а весной азот необходим растениям в большей степени. Поэтому весной не забудьте и про азотные минеральные или органические удобрения.

А как вы используете золу на своём участке? Делитесь своими секретами в комментариях!

В. Сазонов























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