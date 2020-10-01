







::. Вьющиеся однолетники и многолетники | Цветоводство Вьющиеся однолетники и многолетники

Для оформления беседок, подпорных стен, ограждений, стен домов и надворных построек применяют лианы-растения с тонкими гибкими стеблями, способными обвивать опоры и подниматься по ним на определенную высоту, украшая постройки листвой и цветами. Хороший эффект может быть достигнут в там случае, если растения хорошо развиты, образуют пышную листву, хорошо ветвятся и обильно цветут. Значит, для посадки таких растений необходимо хорошо подготовить почву, внести органические и минеральные удобрения, особенно под многолетние растения.

В КАЧЕСТВЕ растений для вертикального озеленения используют вьющиеся однолетники, многолетники и кустарники-лианы. Из однолетников для этих целей используют душистый горошек, ипомею, фасоль огненно-красную (турецкие бобы), настурцию, ежеплодник, квамоклит. Душистый горошек, или чина душистая, оплетает опоры и может достигать 1,5-2 м в высоту (кроме низкорослых сортов), цветет с июля. В мае высевают пророщенные семена прямо в грунт или высаживают рассадой, выращенной в торфоперегнойных горшочках.

Чина широколистная - многолетник высотой до 2 м с белыми и розовыми цветками, зимостойка и выноосит затемнение. Ипомея пурпурная и голубая - прекрасные вьющиеся однолетники с крупными воронковидными цветками разнообразной окраски, высотой до 2 метров. Ипомея голубая более теплолюбива, чем пурпурная, поэтому не всегда удается в наших условиях. Посев производят прямо в грунт замоченными в теплой воде семенами. Фасоль огненно-красная может достигать 4 м в высоту, у нее крупные тройчатые листья и красные или белые цветки, собранные в кисть. Цветет с июля до заморозков. Семена высевают в апреле прямо в грунт. Часто применяется для озеленения балконов, беседок. Настурция - свето- и теплолюбивое растение, для вертикального озеленения пригодны сорта с длинными стеблями. Цветки крупные, оранжево-красные, желтые. Семена высевают в мае.

Ежеплодник, или эхиноцистис лопастной, - однолетнее быстро растущее растение с тонким вьющимся стеблем, из семейства тыквенных. Быстро взбирается по опорам до 2-3 м, образуя густую крону из листьев и ажурных кистей из мелких белых цветков. Плоды овальные, покрыты шипами, при созревании растрескиваются и семена разлетаются в разные стороны. Предпочитает солнечное положение, посев производят в мае. Квамоклит из семейства вьюнковых у нас мало известен. Это теплолюбивое растение родом из Мексики. При хорошем развитии достигает 3 м. Листья трехлопастные, цветки оранжевые.

Однолетники используют для временных опор, а долговременное вертикальное озеленение устраивают из древесных лиан. Чаще всего применяют следующие растения: аристолохия, или кирказон, родом из Северной Америки. Это крупная лиана, достигающая 8-10 м, с крупными сердцевидными листьями и желтовато-бурыми трубчатыми цветками. Размножают семенами и отводками. Лучше растет на южной стороне здания. На одном месте растет много лет, для посадки роют ямы до 60 см глубиной и заполняют их плодородной землей. Требует хорошего полива.

Жимолость каприфоль - вьющийся кустарник, достигающий 3-5 м высоты. Листья темно-зеленые, цветки трубчатые с отгибами, кремовые или розовые, ароматные. Неприхотливое растение, переносит полутень, ежегодно обильно цветет. Размножают черенками и отводками. Зимостойка и долговечна.

Самым красивым растением для вертикального озеленения является клематис, или ломонос. Имеется много сортов садового клематиса с крупными различных окрасок цветками. Побеги травянистые или одревесняющиеся до 2-4 м длиной. Хорошо развитые растения клематиса обильно цветут с июня до осени. Они свето- и теплолюбивы, поэтому их следует высаживать на солнечных и защищенных от ветра местах. Почва должна быть легкой, питательной, не кислой. Для посадки готовят ямы размером 60x60 см, на дно насыпают щебенку, а затем - перегной, смешанный с суперфосфатом, золой и гашеной известью или мелом (50-100 г).

Размножают клематисы черенками или прививкой. Осенью растения окучивают землей на высоту 10-15 см, побеги снимают с опор и прикрывают лапником. Менее прихотливы мелкоцветные виды клематиса - тангутский с желтыми цветками и клематис витицеяла, или фиолетовый. Они зимостойки и растут быстро.

Красивое многолетнее растение с вьющимся и цепким стеблем - кобея лазающая - встречается реже, но заслуживает внимания. Стебли поднимаются до 5-6 м, листья перистосложные с усиками на концах, цветки колокольчатые, крупные, в начале цветения - бледно-зеленые, а затем становятся фиолетово-красными. Цветет с июля до осени. Тепло- и солнццелюбивое растение, требует рыхлой плодородной почвы. Размножают семенами, которые высевают в феврале, всходы пикируют в горшки и в июне высаживают в грунт.



Наиболее широко применяются такие вьющиеся растения, как партеноциссус, или девичий виноград и хмель обыкновенный. Это зимостойкие и неприхотливые растения. Партеноциссус - лазающий кустарник с толстым перекрученным стеблем, поднимающимся по опоре до 4-6 м. Листья крупные, осенью приобретают ярко-красный и пурпурный оттенки. Ягоды темно-синие, не съедобные. Долго растет на одном месте. Размножают черенками и отводками.

Хмель - многолетнее двудомное растение с вьющимися побегами, достигающими 8-10 м длины. Мелкие цветки собраны в кисти, плоды - округлые пушистые шишечки. Зеленые побеги на зиму отмирают, но весной быстро отрастают. Размножают делением куста и отводками.

На приусадебных участках для вертикального озеленения применяют два кустарника со съедобными плодами - актинидию и лимонник. Оба растения теплолюбивы, лучше растут на рыхлых питательных почвах и солнечных местах.

Т. Тамберг, доктор с.-х. наук

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 197 | автор: sadovod | Вчера, 11:54 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.