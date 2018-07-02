



::. Вьющиеся растения для вертикального озеленения | Цветоводство Вьющиеся растения для вертикального озеленения

Это могут быть однолетние растения, такие, как душистый горошек, турецкая или огненная ф асоль , ипомея, ежеплодник и др., многолетники и вьющиеся кустарники, такие, как клематис, аристолохия (кирказон), партеноциссус (девичий виноград), хмель.

Однолетние лианы выращивать легче, но они не достигают такой высоты, как многолетние. Душистый горошек может оплести опоры на высоту до 1,5-2 м, фасоль с красно-оранжевыми цветками и ипомея, или вьюнок, может достигать 2-3 м. Очень декоративна ипомея голубая с массой крупных голубых цветков, но в наших северных условиях ей не хватает тепла для пышного развития, зато ипомея пурпурная менее требовательна. Ежеплодник, или эхиноцистис ????лопастной, - однолетнее быстро растущее растение с тонким вьющимся стеблем. Оно быстро взбирается по опоре до 2-3 м, образует густую крону из листьев и ажурных белых цветочных кистей. Плоды овальные, покрыты шипами.

Самым красивым растением для вертикального озеленения является клематис, или ломонос. Имеется много сортов садового клематиса с крупными фиолетовыми, белыми, розовыми цветками. Побеги достигают 2-4 м. Клематисы хорошо развиваются и обильно цветут на солнечных местах с плодородной, некислой почвой. Размножают их черенками или прививкой. Осенью клематисы окучивают землей, а плети снимают с опор и прикрывают лапником. Широко применяются такие вьющиеся растения, как девичий виноград и хмель. Эти зимостойкие и неприхотливые растения могут достигать высоты 4-8 м. У винограда листья крупные и осенью приобретают красивую пурпурную окраску. Размножают его черенками и отводками.

Для вертикального озеленения применяют два кустарника со съедобными плодами, - актинидию и лимонник. Оба растения теплолюбивы, лучше растут на рыхлых питательных почвах и солнечных местах. Актинидия - двудомное растение, поэтому для плодоношения необходимо высаживать экземпляры с тычиночными и пестичными цветками. Лимонник китайский - древовидная лиана с кремовыми цветками и красными кисловатыми ягодами.

Г. ТАМБЕРГ

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Душистый горошек. Агротехника выращивания душистого горошка.

ИПОМЕЯ, фарбитис

Лианы в саду

Цветочный каскад

Вьющиеся жимолости

::. прочитало: 53 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.