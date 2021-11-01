

::. Фасоль – одна из ценных продовольственных культур | Овощеводство / бобы Фасоль – одна из ценных продовольственных культур

Фасоль возделывают на зерно и для овощных целей, также с успехом ее можно использовать на зеленое удобрение. Семена и зеленые бобы – лопатки фасоли обладают высокими вкусовыми качествами. Пищевая ценность определяется значительным (20-25 %) содержанием белка в семенах, который по своему составу близок к белку животного происхождения.

Зеленые бобы богаты белками, витаминами A, B, C, сахарами, солями железа и кальция и отличаются, как и недозрелые семена, высокой питательностью. Наряду с продовольственным значением, как и все бобовые культуры, фасоль играет важную агротехническую роль, улучшает физические свойства почвы и обогащает ее азотом. После уборки фасоли в почве остается 40-60 кг/га азота. По характеру роста делится на детерминантные формы (кустовые, с ограниченным ростом, у которых стебли заканчиваются цветоносами) и индетерминантные (вьющиеся и полувьющиеся с неограниченным ростом). Имеются также кустовые формы с завивающейся верхушкой. В качестве зеленого удобрения лучше подходят вьющиеся формы, которые дают достаточно большой урожай зеленой массы. В то же время в пищу используют зеленые бобы этих растений. Стебель фасоли травянистый, либо одревесневающий у основания. Длина его у кустовых форм 15-75 см, у полувьющихся – до 1,5 м, у вьющихся – до 5 м. Степень ветвления различна. Корень стержневой, до 1 м. Боковые корни развиты сильно, их длина доходит до 60 см. На корнях находятся многочисленные клубеньки из азотфиксирующих бактерий. При прорастании семян семядоли выносятся на поверхность. По форме бобы могут быть прямые и изогнутые, цилиндрические и плоские, узкие и широкие, по окраске – зеленые, желтые, фиолетовые, пестрые. По строению створок бывают лущильными и сахарными. У лущильных (зерновое направление) в пищу употребляют семена, у сахарных (спаржевых) сортов (овощное направление) – волокно и пергаментный слой отсутствуют, поэтому их можно использовать как на семена, так и на зеленые бобы – лопатки.



Биологические особенности.

В условиях севера возделывают длиннодневные или нейтральные сорта, которые не реагируют на длину дня (скороспелые сорта – Северная звезда, Сакса, Щедрая). Очень требовательны к свету в молодом возрасте, не выносят затенения. При недостатке света вытягиваются, урожай снижается. Теплолюбивы. Прорастают при температуре 10...12 °C в почве. Оптимальной температурой является 18...32 °C. Всходы не выдерживают продолжительного понижения температуры и повреждаются при –0,5...1 °C. Фасоль также неустойчива к засухе. Наиболее благоприятная температура при бутонизации и цветении 18...25 °C. Избыточная влажность также вредна, так как растения сильно повреждаются болезнями. Переувлажнение отрицательно влияет на всхожесть (оптимальная влажность – 50-60 %), задерживает созревание, снижает качество урожая и его хранения. Фасоль растет на любых почвах, но лучше супеси и легкие суглинки. Отрицательно относится к высокому уровню грунтовых вод, предпочитает нейтральную (pH 6,0-7,5) реакцию почвы. Длина вегетационного периода – 60- 200 дней (!). Кустовые формы имеют более короткий вегетационный период. В одном и том же пункте вегетационный период может изменяться в пределах 10-25 дней. В Ленинградской области – 90-100 дней. В неблагоприятные годы эти сорта не вызревают, поэтому в северных районах в открытом грунте их можно выращивать на лопатки, а зеленую массу после сбора урожая использовать на зеленое удобрение.



Особенности выращивания.

Сеют после огурцов, помидоров, корнеплодов, картофеля, озимых зерновых. Плохие предшественники – подсолнечник и сахарная свекла, сильно иссушающие почву, и яровые зерновые, так как после них поля сильно засоряются. В Ленинградской области сроком посева является начало июня (температура почвы 10...12 °C). Способ посева – широкорядный, с междурядьями 45 см, при котором рядки смыкаются в период цветения. Так растения лучше противостоят сорнякам и способ позволяет механизировать уход. На огороде сеют вручную. Если почва засорена – широкорядно, чтобы обеспечить прополку и рыхление. Между рядами – 30-45 см, между семенами – 10 см. Семена раскладывают в предварительно сделанные бороздки. На легких, хорошо прогреваемых почвах сеют на ровной поверхности, на холодных и с близким стоянием грунтовых вод – на грядах или гребнях. Так как при прорастании семян семядоли выносятся на поверхность, то глубину заделки семян на влажных и тяжелых почвах принимают 2-3 см, на легких – 6-7 см. При междурядьях 45 см количество растений на 1 м 2 составляет 30-40 шт. При междурядьях 30 см – 40-50 шт./м 2 . Норма высева в зависимости от крупности семян составляет 7-15 г/м 2 . На засоренных полях и в северных районах, во избежание изреженных всходов, норму высева увеличивают на 15-20 %. После посева производят прикатывание. Сильно увлажненные почвы не прикатывают. До всходов (через 4-5 дней после посева) проводят боронование поперек рядков. Уход заключается в прополке, рыхлении. При необходимости осуществляют полив. К вьющимся растениям ставят колья (один на 2-4 растения). Уборку начинают через 8-12 дней после образования завязей, когда семена достигнут размеров пшеничного зерна, а створки бобов еще остаются сочными и мясистыми и легко разламываются. Зеленые бобы убирают вручную с интервалами 5-8 дней. Лопатку следует убирать или рано утром, или вечером в сухую погоду. Оставшуюся вегетативную массу запахивают, а также срезают для заделки в почву в другом месте, предварительно измельчив ее.



Особенности выращивания на семена.

К уборке приступают, когда созреет б?льшая часть бобов и опадет основная масса листьев. Для уменьшения потерь (из-за растрескивания) уборку следует проводить рано утром или вечером. Оптимальные сроки уборки – конец августа – сентябрь. Растения можно выдергивать или срезать и навешивать.

К. Осипов, канд. с.-х. наук

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 82 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.