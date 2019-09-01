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::. Капуста пекинская: коротко о главном | ---
Капуста пекинская: коротко о главном
Капуста пекинская плохо переносит кислую реакцию почвы. При недостатке кальция в тепличном грунте и избытке аммиачного азота появляются ожоги листьев.
Неприемлемы переувлажненные и бедные почвы, они угнетают рост растений.
Листовая форма проявляет устойчивость к затенению и может быть уплотнителем. Для кочанных форм благоприятен летний посев с формированием кочанов при пониженных температурах и укороченном дне.
Растения при благоприятном влажностном режиме не образуют цветоносов, но листья сохраняют нежную консистенцию даже на цветущих растениях. Посев можно начинать, как только сходит снег.
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::. прочитало: 110 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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