Растения длинного и короткого дня

Обычно овощные культуры относятся к растениям длинного или короткого дня, лишь некоторые из них нейтрально относятся к длине светового дня. Отношение растений к длине светового дня определяет переход растений к репродукционным процессам.

Капусты являются длинно-дневными культурами. Белокочанная требует хорошей освещенности с рассадного периода. У краснокочанной рост рассады замедляется при 14-часовом дне, а 18-часовой способствует увеличению урожая. Сочетание длинного дня с продолжительной пониженной температурой ускоряет переход к цветению. Капуста пекинская светолюбива, но достаточно устойчива к затенению. Капуста цветная особенно требовательна к интенсивности освещения рассады. Другие капусты также достаточно требовательны к свету.

Многолетние луки - растения длинного дня. При 10-12-часовом дне они растут очень медленно и склонны к израстанию. Им требуется высокая интенсивность света.

Зеленные культуры характеризуются меньшими коэффициентами поглощения в разных зонах спектра света. Поэтому в теплицах, где освещенность слабее, чем в открытом грунте, зеленные всегда менее качественны по составу продукции. Петрушка очень светолюбива; при затенении и загущении у нее появляются листовые болезни; при выгонке из корней свет нужен только для формирования и позеленения листьев.

Шпинат - растение длиннодневное, при 10-12 ч улучшает накопление зелени, при 16-18 ч быстро переходит к цветению. Ревень при нетребовательности к свету в очень затененных местах развивается медленно, что отодвигает сроки получения урожая. Для выгонки ревеня из корневищ достаточно зимнего света. Кресс-салат от недостатка света сильно вытягивается и ухудшается качество продукции.

Салат кочанный более требователен к свету, чем листовой; является растением длинного дня. День в 9-10 ч способствует росту листьев и увеличению кочана, но задерживает образование семян. При затенении развитие замедляется, формируется рыхлый кочан. На свету рост салата слабый, он усиливается в темноте. Скорость роста за световой период суток можно повысить усилением азотного питания.

Хорошо освещаемые участки требуются артишоку, розмарину, тимьяну, базилику, спарже. Отрицательно реагируют на затенение катран, крукнек, тыква, дыня, фенхель.

У редиса в теплице недостаток света неблагоприятно влияет на соотношение листовой массы и массы корнеплодов и снижает урожай. Для катрана, любистока, мелиссы (высеянной), эстрагона (из семян) особо важно обилие света в начальный период вегетации. Любисток со второго года выносит затенение. У мелиссы и эстрагона потребность в свете снижается после формирования корневищ. Майоран и мята при затенении снижают урожай зелени и качество эфирных масел. У дыни при затенении слабо завязываются и растут плоды.

Э. Феофилов,

засл. агроном России



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