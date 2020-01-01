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::. Рассада огурцов: от посева до теплицы | ---
Рассада огурцов: от посева до теплицы
Огурец выращивают посевом семян непосредственно в грунт или высаживая рассаду. Для получения урожая в ранние сроки более эффективен рассадный способ. Однако при посеве семенами формируется более высокий урожай.
Рассаду выращивают в пластмассовых, торфяных или бумажных стаканчиках, заполненных плодородным рыхлым грунтом. Семена желательно предварительно прорастить на увлажненной бумажной салфетке в блюдце. Разложив необходимое количество семян на блюдце, ставят его в теплое место. Через 2- 3 дня семена начинают прорастать. Сеют наклюнувшимися семенами по одному в каждый стаканчик на глубину 1,5-2 см.
При поддержании температуры 20-22°С всходы появляются через несколько дней, и их переносят в наиболее хорошо освещенные места - на подоконники, ближе к стеклу, понижая их температурную среду на несколько дней до 16-18°С. Для уменьшения занимаемой рассадой площади семена сеют в небольшие, диаметром 4-5 см бумажные ячейки без дна. В них растения выращивают до полного развертывания семядольных листьев и начала появления первого настоящего листа. Затем рассаду пересаживают вместе с его горшочком в большую емкость, погружая в грунт почти до самого основания листьев.
Режим выращивания должен быть построен так, чтобы обеспечить получение низкорослых растений с утолщенным стеблем и сближенными междоузлиями. У такой рассады развивается сильная корневая система. Для этого растения должны хорошо освещаться в течение дня. Оптимальной температурой днем в солнечные дни является 20-22°С, в пасмурные -  16-18°С, ночью на 2-3°С ниже.
Важно, чтобы растения по возможности дольше находились под прямыми лучами солнца. Поливают рассаду умеренно.
За несколько дней до посадки растения подвергают легкой закалке, понижая температуру сначала на 4-5°С, а затем вынося рассаду днем на балкон под лучи солнца. Вначале ее оставляют там на 2-4 часа, затем - на полдня и наконец, на целый день. Температура наружного воздуха в это время не должна быть ниже 12-13°С. Ко времени высадки рассада должна быть с четырьмя-пятью настоящими листьями.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
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::. прочитало: 178 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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