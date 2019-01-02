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::. Ранние посевы овощей в теплице | Овощеводство
Ранние посевы овощей в теплице
Редис сеют в два ряда: первый— с самого края, второй — на расстоянии 10—12 см ближе к центру. Глубина посева 1,5—2 см, размещение семян в ряду — через 1—1,5 см (при нормальной всхожести). При таком довольно редком размещении не только уменьшается расход семян, но и почти отпадает потребность в прореживании, и после появления всходов надо будет удалить лишь небольшое количество излишних растений.
Шпинат сеют также в два ряда на глубину 2—3 см. Один ряд располагают близко к краю гряды, второй — на расстоянии 12—15 см от него. Между семенами должно быть не менее 2—3 см. После всходов проводят прореживание, оставляя наиболее развитые растения через 4—6 см друг от друга. Можно засеять и всю гряду сплошь. Но тогда задержится посадка последующих культур.
Кочанный и листовой салат выращивают в теплицах. Рассаду получают в горшочках или бумажных ячейках размером 3x4 см или 4x4 см, заполненных плодородным рыхлым грунтом (пригоден грунт "'Фиалка"). Но можно выращивать и посевом семян непосредственно в грунт, в ящичке или ванночке. В каждый горшочек высевают по 2—3 семени за 35—40 дней до высадки в защищенный грунт. Салат всходит быстро даже при пониженных температурах. Получить нормальные всходы можно даже просто разбросав семена по влажной поверхности почвы. Сразу после их появления горшочки с рассадой переносят в наиболее освещаемые места и на З—4°С понижают температуру. Через несколько дней, когда развернутся первые листочки, всходы прореживают, оставляя по одному лучшему растению. На освещаемых солнцем подоконниках, по возможности ближе к стеклу, создаются наиболее благоприятные условия для рассады. Оптимальная температура в солнечные дни составляет 14 —15°С и не более 18°С, в пасмурные — 12—14°С. В этих условиях за 4—5 недель формируется доброкачественная, с 2—3 настоящими листьями, коренастая рассада.
Посадку лучше начинать, когда температура в теплице поднимется днем до 12—15°С и больше, а ночью не будет опускаться ниже + 2—4°С. Но можно сажать и раньше, дополнительно укрывая растения пленкой. Листовой салат высаживают в один или два ряда вокруг гряд с междурядьями 8—10 см, а кочанный —20—22 см. Его можно сеять и непосредственно в грунт теплицы и парника, с междурядьями 20 см и расстоянием в ряду между гнездами 20— 25 (кочанный) или 10—12 см (листовой). Глубина посева составляет 0,5—1 см. Однако лучше размещать семена в два раза гуще, чтобы в последующем, когда листья сомкнутся в рядах, выдернуть растения через одно и получить первый, самый ранний урожай. После появления всходов их прореживают, оставляя вначале по два, а в последующем — по одному наиболее сильному растению.
Уход за растениями состоит в поддержании рыхлого состояния грунта и прополке сорняков. Гряды систематически поливают, не допуская переувлажнения. Оптимальная температура после появления всходов — 12— 14°С, а в дальнейшем в солнечную погоду — 16—18°С, в пасмурную — 14—16°С. В период формирования кочанов нежелательно повышение температуры и переувлажнение грунта и воздуха в теплице. В это время необходимо ежедневное проветривание и понижение температуры до 12 —14°С.
Для редиса также оптимальная температура — пониженная, особенно после вступления в фазу формирования корнеплодов. Даже в солнечную погоду она не должна превышать 18—20°С.
Необходимо своевременно убирать урожай. Задержка с уборкой вызывает у редиса дряблость корнеплодов, у салата и шпината — стеблевание, снижение урожая и качества зелени. Наиболее опасна передержка шпината: с наступлением длинных дней растения переходят в фазу образования цветоносных побегов. Шпинат обычно убирают по мере формирования розеток листьев или по необходимости, выдергивая растения с корнем, в первую очередь наиболее крупные и те, которые смыкаются листьями с ближайшими растениями. При увеличенной густоте стояния проводят дополнительное прореживание, уменьшая излишнюю плотность размещения.
Если хочется начать сбор урожая раньше, шпинат размещают в 1,5—2 раза более загущенно и, когда растения станут затенять друг друга, еще в молодом возрасте выдергивают через одно. Так же можно выращивать и салат, особенно листовой. Но в этом случае нельзя опаздывать с первой уборкой урожая. При опоздании разрастающиеся и затеняющие друг друга растения быстро переходят в репродуктивную фазу "стрелкования" и качество урожая ухудшается.
К сбору редиса приступают после образования единичных корнеплодов. Постепенно темпы уборки возрастают. При запоздалом формировании урожая необходимо, не дожидаясь увеличения размеров корнеплодов, своевременно освободить гряды от растений. Основными культурами в теплицах после ранних овощей являются томат и огурец, и нельзя задерживать их высадку.
Ш. Бексеев, профессор
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 41 | автор: sadovod | Сегодня, 15:34 | Комментариев 0 |
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