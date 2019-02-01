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::. Лук-порей: выращивание рассады | Овощеводство / лук
Лук-порей: выращивание рассады
Рассаду лука-порея выращивают в комнатных условиях на подоконниках, но лучше только до половины возраста — до 40— 45 дней, а затем — в обогреваемых биотопливом пленочных теплицах. Семена замачивают в течение 1—2 дней, меняя воду 2—3 раза, и проращивают во влажной ткани до наклюнувшегося состояния. Сеют на глубину 0,5—1 см с междурядьями 5—6 см. При появлении всходов ростки переносят на солнечный подоконник ближе к стеклу, где температура на 4—5 °С ниже. Это удерживает их от вытягивания. Через несколько дней оптимум температуры восстанавливают, поддерживая в солнечные дни на уровне 22—24 °С, в пасмурные — 15—16 °С. Поливают умеренно. Подкормки не нужны. После подготовки теплиц (в начале или середине, иногда в конце апреля) рассаду лука-порея пересаживают на утепленные гряды (лучше на середину — над биотопливом), дополнительно укрывая внутри пленкой в морозные ночи на высоте 40—50 см от гряды. Растения размещают в ряду на расстоянии 1—2 см одно от другого, с междурядьями 4—5 см, и поливают.
Через 35—40 дней рассада готова к высадке. Рассада лука-порея должна быть у основания диаметром с карандаш. Выбранную рассаду подготавливают к посадке: корни и листья обрезают на половину или треть длины. Молодые растения после посадки могут быть повреждены заморозками, взрослые же выдерживают довольно сильные холода. Высаживают рассаду на грядах, а на глубоких почвах — на ровной поверхности. Сажают в неглубокие (8 — 10 см глубины) борозды на расстоянии 12 —15 см, на богатых землях — 20 см с междурядьями 40—45 см.
Профессор Ш. Г. Бексеев
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 51 | автор: sadovod | Сегодня, 10:51 | Комментариев 0 |
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