



::. Рассада сельдерея | Овощеводство / сельдерей Рассада сельдерея

У сельдерея длинный период вегетации, и для получения урожая необходимо предварительное выращивание рассады. Растения в раннем возрасте растут очень медленно. Поэтому посев начинают за 65-70 дней до высадки рассады в открытый грунт. Сеют в небольшой ящичек или ванночку с расстоянием между рядами 4-5 см и в рядах — 2-3 мм на глубину 3-5 мм во влажный, с легким механическим составом грунт. До появления всходов грунт целесообразно укрыть пленкой, чтобы уменьшить испарение влаги (если в квартире сухой воздух). При температуре 20-22°С всходы появляются довольно быстро. В это время следует опасаться вытягивания нежных всходов, сильно снижающего качество рассады. В самом начале их появления ящичек немедленно переносят в прохладное и очень хорошо освещенное место — на подоконник и по возможности ближе к стеклу. Попадание прямых солнечных лучей — основной фактор, препятствующий израстанию сеянцев. Температуру в это время на несколько дней понижают: в солнечные дни до 16-18°С, в пасмурные — 14-16°С, пока растения не окрепнут.

В дальнейшем, в фазе появления первого настоящего листа растения рассаживают в горшочки или бумажные ячейки с плодородным грунтом. Можно сеять и непосредственно в горшочки размером 4x4 см или 5x5 см по 3-4 семени, с оставлением после всходов вначале двух, а потом одного наиболее сильного растения. При пикировке (пересадке из ящичка в горшочки) длинный корешок сеянца прищипывают, укорачивая не менее чем наполовину. Этот прием способствует лучшему разветвлению корней. После пересадки растения поливают и ставят, при солнечной погоде, в тени. Через несколько дней устанавливают оптимальный режим температуры: в пасмурные дни 16-18°С, в солнечные — 22-24°С. Влажность всегда должна быть умеренной.

При использовании плодородного грунта подкормку давать не нужно, а небогатого — 1-2 раза поливают растения слабыми растворами минеральных удобрений — на 1 л воды по 1 -1,5 г азотных и калийных или 2-3 г сложных (лучше кристаллина). Первую подкормку следует дать через 2-3 недели после пикировки, вторую — спустя 15-20 дней. Сразу же поливают водой, смывая удобрения с листьев и разбавляя раствор в грунте.

За 10-12 дней до высадки в открытый грунт приступают к закалке. Делают это в начале мая. В первые 1-2 дня температуру понижают до 15-16°С, спустя еще 1-2 дня — еще на 2-4°С. Затем растения выносят на балкон, лучше в середине дня, в солнечную погоду на 2-4 часа, в пасмурную — на 4-6 часов. Через 2-3 дня оставляют на весь день, а в последующем — и на ночь, если температура не падает ниже 8-10°С. Нельзя подвергать рассаду опасности воздействия сильного холода, особенно заморозков. В это время поливают умеренно, но не допуская пересушивания почвы.

Закалка завершает формирование растений. Высококачественная рассада должна иметь 2-3 хорошо раскрывшихся, с укороченными и утолщенными черенками листа ярко-зеленой окраски и хорошо развитую корневую систему.

Ш. Бексеев, профессор

Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 65 | автор: sadovod | Сегодня, 10:44 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.