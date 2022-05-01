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::. АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Товары и услуги для садоводов / Средства защиты растений

АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»
141313, Московская обл., г. Сергиев Посад,
ул. Академика Силина, д. 3
Телефон: 8(496)548-61-83
e-mail: sales@niiph.ru




АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» – ведущая организация в России в области исследования, разработки, производства и утилизации пиротехнической продукции военного и гражданского назначения. Функционирует с 1945 года.
Одно из направлений института - продукция для борьбы с сельхозвредителями.

Инсектицидная таблетка «Пироцид», предназначенная для уничтожения вредоносных насекомых, таких как комары, мухи, блохи. Таблетку устанавливают на негорючую подставку и размещают  на открытом пространстве или в помещении, которое необходимо обработать от насекомых. Таблетку поджигают, после чего начинается дымовыделение. Рекомендуемый объём, обрабатываемый с помощью одной таблетки, для дезинсекции от следующих насекомых: блохи – 300 м3, комары – 600 м3, мухи - 300 м3.






Для отпугивания с садовых участков и огородов кротов, слепышей и различных видов мышевидных грызунов разработаны изделия «Укротитель» и «Кротобор».

Действие «Укротителя» основано на принципе выкуривания. Изделие поджигается и закладывается в кротовый ход. Дымовой состав заполняет ходы и создаёт невыносимые условия для кротов, заставляя их перебраться в более спокойные зоны для обитания. Одно изделие способно заполнить активным веществом ветви нор протяженностью в десятки метров. Время дымообразования «Укротителя» – до 70 секунд, количество изделий в упаковке – 3 шт.


«Кротобор» имеет аналогичный принцип действия. У изделия поджигается воспламеняющийся торец и помещается в нору грызуна. Резкий запах в ходах отпугнет животное, не позволяя вернуться. Время дымообразования – не менее 30 секунд, количество изделий в упаковке – 4 шт.
Ключевое преимущество изделий «Укротитель» и «Кротобор» в том, что эти изделия являются самым гуманным способом избавления от кротов и грызунов. Они прогоняют с участка вредителей, не нанося им вреда. Отпугиватели эффективны, удобны и практичны в применении.








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::. прочитало: 24 | автор: sadovod | Сегодня, 13:35 | Комментариев 0 |
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