|Черенкование пеларгонии (герани), личный опыт
Похвастаться успешным опытом черенкования пеларгоний получается не у каждого цветовода. Особенно если речь идет о достаточно дорогих и капризных сортах, которые не так просто укореняются.
Обычно, герани черенкуются в стаканчиках с водой или в грунте. По поводу сроков черенкования пеларгонии считается, что лучшее время для нарезки черенков пеларгонии зональной – это февраль – март. А королевские пеларгонии лучше черенковать осенью - в сентябре – октябре.
Все свои герани (в том числе и королевские) я начинаю черенковать приблизительно с середины февраля. Главным ориентиром возможности черенкования для меня служит состояние каждого растения. Весной, по мере увеличения солнечного освещения, у гераней начинают активно отрастать крепкие молодые побеги. Тогда с них можно брать черенки. Бесполезно нарезать черенки с ослабленных, вытянувшихся за зиму кустов. Черенки я нарезаю выборочно. Если вижу, что какое - то растение еще слабое после зимовки, я его ставлю по возможности на более солнечное место. Когда этот куст герани окрепнет, а это может быть через 2-3 недели, и даже более, тогда с него можно будет брать черенки для размножения.
Если есть необходимость, я черенкую свои герани с весны до поздней осени. Но весеннее черенкование предпочтительней, так как на черенки я срезаю «лишние» побеги, одновременно формируя кустик герани.
Мне нравится черенковать герань в отдельных стаканчиках. Первое время для экономии места в один стаканчик я высаживала по несколько черенков. Но потом отказалась от подобной «экономии». Корневая система у черенков развивается по – разному и процессе рассаживания черенок с более слабыми корнями может погибнуть. Лучше сразу высаживать их отдельно, каждый в свой стаканчик. Стаканчики для черенкования я использую прозрачные – в них можно контролировать состояние образующихся корней растений.
Грунт для черенкования я беру только магазинный, хорошего качества. В него добавляю «Агроперлит» - приблизительно 1/4 от объема грунта.
Обязательное условие для черенкования пеларгоний – грунт должен быть обеззаражен любым удобным и доступным способом!
На дно стаканчика (где то на 1/3) помещаю мох сфагнум – он служит для поддержания оптимальной влажности почвенного субстрата. Далее стаканчики набиваю подготовленным грунтом. А сами стаканчики расставляю в емкости – например, ящики для рассады.
Черенки нарезаю с 3-4 листьями, нижние листья удаляю, чтобы уменьшить испарение влаги. Подготовленные черенки оставляю на час – два, чтобы затянулись ранки на срезах. Черенки высаживаю в стаканчики с грунтом и поливаю.
В зависимости от сорта укоренение пеларгоний происходит от 3 недель до 2 месяцев.
Все это время для успешного укоренения емкости с черенками должны находиться в тепле, при температуре в пределах 20-25ОС и при достаточном освещении (но не под прямыми солнечными лучами). Почвенный субстрат нужно поддерживать в чуть влажном состоянии.
Самая главная проблема, с которой сталкивается большинство цветоводов – гибель черенков от «черной ножки». Причем заболевание может поразить укореняющиеся побеги в любой момент – только после посадки или через достаточно продолжительное время. Стоит лишь немного сильнее, чем обычно, увлажнить грунт и черенок чернеет. Поэтому очень важно обеззаразить грунт пред проведением черенкования, поддерживать оптимальную влажность и температуру субстрата. «Черная ножка» обычно развивается в холодной и сырой земле. И тогда процесс размножения пеларгоний методом черенкования будет проходить более успешно!
Екатерина Гаврилова
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