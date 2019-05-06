







::. Полынь - неприхотливое растение | Ваш сад Полынь - неприхотливое растение

Полынь встречается на сухих открытых местах, на пустырях. Это неприхотливое растение семейства астровых распространено в умеренной зоне Северного полушария, особенно в его азиатской части. В настоящее время насчитывается более 250 видов полыней, травянистых и полукустарниковых.

С древних времен полынь использовали как лекарственное растение.

У полыни очень красивая ажурная листва различных оттенков - от серебристо-белого и серебристо-голубого до серовато-зеленого. Еще в ХVI-ХIХ вв. некоторые садовники украшали цветники различными полынями.

Высота растений колеблется от 20 см до 1,5 м, в зависимости от вида. Растения декоративны в течение всего сезона, засухо- и морозоустойчивы. Это позволяет им расти на сухих, сильнопрогреваемых летом и промерзающих зимой участках.

В настоящее время от многих видов получены садовые формы и гибриды.

От полыни горькой получено несколько сортов, в том числе Lambrook Silver - высотой до 75 см, с сильно рассеченными серебристыми листьями. У п. Людовика (сорт Silver Queen) длинные (до 75-90 см) упругие побеги с ланцетными серебристо-белыми листьями образуют рыхлый куст.

Из среднерослых полыней интересны п. армянская с ажурной голубовато-серой листвой и п. гибридная - полукустарник, быстрорастущий и хорошо поддающийся стрижке. У п. молочноцветковой прямые, до 1,5 м высотой, красновато-коричневые стебли и ажурные темно-зеленые глянцевые листья. В конце лета на концах побегов образуются пышные метелки из кремовых или бледно-желтых цветков. Хорошо растет на влажных торфянистых почвах и солнечных местах. Она красиво смотрится в цветниках и миксбордерах, среди красивоцветущих многолетников.

Из низкорослых стелющихся полыней интересны п. Шмидта, высотой до 30 см с голубовато-серыми нежными листьями и садовая форма п. Стеллера (Moris Form), высотой до 30 см и почти белыми серебристыми листьями.

Агротехника полыней несложна. Для видов с серебристой листвой нужны бедные, хорошо дренированные, нейтральные почвы и солнечное место. Для видов с зеленой листвой требуются более плодородные и влажные почвы и допустимо легкое притенение. Полив очень редкий, в сильную жару.

Размножают полыни семенами, делением куста и отрезками корневищ, а полукустарниковые виды - еще и черенками. Быстрое разрастание кустов некоторых видов требует регулярной обрезки горизонтальных корневищ.

Серые тона полыней прекрасно сочетаются с розами различных оттенков, барбарисом Тунберга, баданом пурпурнолистным и другими растениями.

А. Гринталь, канд. Биол. наук







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::. прочитало: 84 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.