

::. Июль в плодовом саду | Ваш сад Июль в плодовом саду

В июле закладывается меньше активных корней и начинается одревеснение тех из них, которые образовались в конце весны и начале лета. Однако новые побеги продолжают активно расти, на что расходуется большое количество влаги и питательных веществ, поэтому деревья надо удобрять. Лучше всего это делать по влажной почве растворами коровяка или птичьего помета, разбавленными водой соответственно в 10 и 15 раз. На ведро раствора необходимо добавить по 20 г мочевины, 15 г калийных удобрений и 30 г суперфосфата. Полив надо делать по кольцевым бороздам приствольных кругов, расходуя ведро раствора на 3 погонных метра борозды. Такая подкормка особенно важна для растений, имеющих слабый рост побегов, обильную завязь или значительные повреждения надземной части после суровой зимы.

Однако с конца месяца надо прекратить подкормки азотом, а на сильно увлажненных почвах принять меры к их осушению, так как пора начинать подготовку растений к зиме. На таких участках в это время хорошо посеять бобовые и другие сидератные культуры, которые в конце лета можно перекопать на зеленые удобрения.



В засушливое лето надо проводить освежающие поливы (7-8 ведер под дерево в зависимости от погоды). Но для яблонь раннего срока созревания необходимы поливы полной нормой - по 5-6 ведер воды на 1 м 2 приствольного круга. Особенно интенсивный полив требуется для деревьев, находящихся под многолетним задернением. Траву при высоте 10-15 см периодически скашивают и ею же мульчируют почву под деревьями. Этого не следует делать на участках с избыточным увлажнением и в годы с обильными осадками, так как трава будет потреблять влагу и этим подсушивать почву. Удалять сорные травы также не следует, если сад находится под черным паром, а лето оказалось дождливым.



В июле обязательным мероприятием является постоянное рыхление почвы и удаление сорняков, что в сочетании с подкормками и поливами способствует лучшему росту побегов. Показателем хорошего роста побегов является их длина. Если прирост побегов составляет 35-40 см, они обеспечены всем необходимым. Но в конце месяца на молодых растениях ростовые процессы у побегов текущего года затухают и образуется верхушечная почка. Рост ветвей в длину у старых деревьев заканчивается уже в начале месяца, и потом стволы у них растут только в толщину.

Начало закладки цветковых почек для урожая будущего года сильно растянуто по времени у разных видов и сортов, на ветвях разного возраста. Обильное заложение цветковых почек зависит от облиственности, обеспеченности питательными веществами (особенно азотом) и освещенности солнцем.



На плодоносящих деревьях проводят нормирование урожая, удаление мелких завязей. Оставшиеся плоды лучше и быстрее развиваются.

Нормирование завязей одновременно повышает размер плодов и улучшает их качество. В первую очередь удаляют слаборазвитые и поврежденные вредителями завязи.

В июле продолжают уход за привитыми растениями. Если при весенней прививке черенки не прижились, то наиболее сильные приросты подвоя окулируют глазками, вставляя их не выше 10 см от основания прививаемого побега.

С середины месяца начинает созревать ранняя вишня. Большой ущерб урожаю могут нанести дрозды, воробьи и другие птицы. Для их отпугивания между деревьями натягивают проволоку, на которую развешивают небольшие флажки из фольги, голубой материи или бумаги. Развеваясь на ветру, они отпугивают птиц. Надежно защищают урожай от птиц старые рыбацкие сети, которые набрасывают на вишню со зреющими плодами.

И. Константинов, канд. с.-х. наук

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 159 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.