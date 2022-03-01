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::. Защитные мероприятия от болезней и вредителей на ягодных кустарниках | Ваш сад
 Защитные мероприятия от болезней и вредителей на ягодных кустарниках
Получение высокого и качественного урожая, кроме соблюдения правил агротехнических мероприятий, возможно только при наличии защитных мероприятий против вредных организмов.
Наличие вредителей, сорных растений, болезней снижает качество и количество урожая. Вредители и болезни способны наносить ущерб, повреждать ягодные культуры в течение всего вегетационного периода. Поэтому защитные мероприятия необходимо проводить с весны и до поздней осени.
Но всегда надо помнить, что предупредить заболевание легче, чем бороться с ним при массовом
его развитии.
Защитные мероприятия на ягодных культурах в основном сводятся к следующим приемам:
 - выбор посадочного материала без признаков возбудителей болезней и вредителей;
 - соблюдение дистанции при посадке, и желательна посадка молодых саженцев в отдалении от возрастных кустарников;
 - тщательная обработка почвы весной и осенью с внесением необходимых удобрений, перекопка почвы в зоне корнеобитаемого слоя с целью уничтожения вредителей, зимующих в верхней части почвы;
 - прополка сорной растительности
 - обрезка и сжигание повреждённых и сухих и ветвей с признаками заболеваний.
Эти меры способны существенно сократить вероятность поражения кустарников заболеваниями.
Но когда количество вредных организмов начинает превышать экономический порог вредоносности, приходится применять меры по устранению данной болезни, и использовать химические или биологические пестициды.
Экономический порог вредоносности — это плотность популяции вредного организма, вызывающая такую степень повреждения растений, при которой проведение защитных мероприятий экономически целесообразно.
П. Соколов






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::. прочитало: 136 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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