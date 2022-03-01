Защитные мероприятия от болезней и вредителей на ягодных кустарниках

Получение высокого и качественного урожая, кроме соблюдения правил агротехнических мероприятий, возможно только при наличии защитных мероприятий против вредных организмов.

Наличие вредителей, сорных растений, болезней снижает качество и количество урожая. Вредители и болезни способны наносить ущерб, повреждать ягодные культуры в течение всего вегетационного периода. Поэтому защитные мероприятия необходимо проводить с весны и до поздней осени.

Но всегда надо помнить, что предупредить заболевание легче, чем бороться с ним при массовом

его развитии.

Защитные мероприятия на ягодных культурах в основном сводятся к следующим приемам:

- выбор посадочного материала без признаков возбудителей болезней и вредителей;

- соблюдение дистанции при посадке, и желательна посадка молодых саженцев в отдалении от возрастных кустарников;

- тщательная обработка почвы весной и осенью с внесением необходимых удобрений, перекопка почвы в зоне корнеобитаемого слоя с целью уничтожения вредителей, зимующих в верхней части почвы;

- прополка сорной растительности

- обрезка и сжигание повреждённых и сухих и ветвей с признаками заболеваний.

Эти меры способны существенно сократить вероятность поражения кустарников заболеваниями.

Но когда количество вредных организмов начинает превышать экономический порог вредоносности, приходится применять меры по устранению данной болезни, и использовать химические или биологические пестициды.

Экономический порог вредоносности — это плотность популяции вредного организма, вызывающая такую степень повреждения растений, при которой проведение защитных мероприятий экономически целесообразно.

П. Соколов













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