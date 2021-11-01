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::. Защита роз от болезней и вредителей | Цветоводство
Защита роз от болезней и вредителей
Розы часто повреждают гусеницы златогузки, кольчатого шелкопряда, пядениц, минирующих молей, личинки пилильщиков, розанной златки, а также тли, цикадки, паутинный клещ. Патогенные микроорганизмы вызывают мучнистую росу, черную пятнистость и ржавчину.
Как же защитить розы от вредителей и болезней.
 Осенью, после листопада, вырезают сухие и поломанные ветки, а также поврежденные личинками розанной златки, с яйцекладкой кольчатого шелкопряда. Тщательно собирают и сжигают зимующие гнезда златогузки. Почву под кустами рыхлят. Весной, до распускания почек, эти мероприятия повторяют, особенно в том случае, если осенью по какой-либо причине их провести не удалось.   Тогда же растения опрыскивают 3 %-й бордоской жидкостью. В начале бутонизации кусты обрабатывают 4 %-м раствором хлорокиси меди. Если во второй половине лета идут затяжные дожди, проводят дополнительное опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью. В конце июля – августе против паутинного клеща и мучнистой росы розы обрабатывают препаратами серы. Температура воздуха при этом должна быть не ниже 18...20 °C, но не выше 25 °C. Против мучнистой росы можно опрыскивать 0,3-0,5 %-м раствором кальцинированной соды.
Помните!
 - Если рядом с розами посажены овощи, то их на время обработки необходимо закрыть пленкой.
 - Опрыскивания повторяют каждые 10-15 дней, при этом надо стараться, чтобы препарат попадал и на нижнюю сторону листьев.
 - При обработке растений фунгицидами или опрыскиании водой, на ярком солнечном свету на листьях могут образоваться некрозы – пятна от ожогов.
 - Опадение бутонов у роз наблюдается при избытке азота или резких колебаниях влажности воздуха.
 - На приусадебном участке можно использовать только те препараты, которые разрешены для продажи в магазинах населению.
 - При контакте с пестицидами необходимо соблюдать меры предосторожности, так как почти все они в той или иной степени токсичны для людей и животных. Во время работы с ними (приготовление растворов, опрыскивание) следует надевать халат, резиновые перчатки, защитные очки, респираторы или завязывать рот и нос марлей в 3-4 слоя, нельзя курить, принимать пищу. По окончании работ халат надо снять, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом. Спецодежда должна храниться вне дома, в особо отведенном для этого месте. Бочки, ведра и другой инвентарь, используемый для пестицидов, запрещается применять для других целей.
 - При опрыскивании растений следует учитывать направление ветра, чтобы брызги раствора не попали на человека. При сильном ветре работать с пестицидами не разрешается.
М. Шаронова
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 66 | автор: sadovod | Сегодня, 12:02 | Комментариев 0 |
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