



::. Как защитить садовые растения от тли | Здоровье дачного участка / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Как защитить садовые растения от тли

Тли — маленькие насекомые, величина которых не превышает нескольких миллиметров. В Европе обитает почти 1000 видов тлей. Все они питаются соком растений. Все виды содержат бескрылые и крылатые формы. Бескрылые обеспечивают массовое размножение, а крылатые способствуют распространению и перемене растения-хозяина.

Тля протыкая своим хоботком кожицу растения, питается его соком, выбирая молодые, сочные побеги. При этом они обычно выделяют большие количества сладкого раствора, так называемую падь. Этим они привлекают муравьев. Там, где на ветках муравьи, там ищите тлей. Одновременно тли выделяют ещё и вещество, из-за которого листья скручиваются, деформируются, закрывая колонии тлей от внешних врагов, а врагов у тлей не мало — это божьи коровки, златоглазки, журчалки, некоторые осы, хищные клопы.

Развитие тлей начинается весной с появления личинки, вылупившейся из яйца, которое было отложено осенью на растение-хозяине. Питание личинки происходит соком молодых побегов растения. В дальнейшем происходит партеногенетическое т.е. однополое размножение, производящее только бескрылых самок. В результате такого размножения за время около месяца от одной самки может появиться три поколения общим числом порядка сотен тысяч особей. Поэтому как бы бережно мы не относились к защитникам сада и огорода: божьим коровкам, журчалкам и другим насекомым, защитить растения от колоний тлей без нашего участия им не удастся.

Конечно, существуют химические препараты, типа Инта-вир, Актара, применение которых быстро и эффективно уничтожат все живое, находящееся на растение, в том числе тлей, божьих коровок, журчалок и других насекомых. Кроме того, эти препараты могут быть при неправильном или частом применении вредны и для нашего здоровья. Поэтому применение таких препаратов можно рекомендовать лишь в крайних случаях.

Борьбу с тлей можно начинать ранней весной, как только сходит снег. Как мы уже знаем, яйца тлей откладываются на растение осенью, а весной из них появляется личинка. Так чтобы не дать появится ей на свет, ранней весной смородину и другие кустарники поливают горячей водой. Воду доводят до кипения, заливают в металлическую лейку и сразу производят полив прямо по кусту. Таким образом уничтожаются яйца и личинки тлей и заодно других вредителей. Процедуру эту проводят ранней весной до начала сокодвижения.

В прошлом году у меня на кустах черной смородины появилась тля. Верхние листики скручивались, а по веткам бегали муравью. Я обработал кусты раствором экстракта хвои. Тля не исчезла, но я заметил, что распространение её прекратилось, новые побеги оставались чистыми. В этом году не дожидаясь появления тлей сразу после цветения смородины я произвел обработку тем же раствором. Сегодня 13 июня кусты смородины чистые, тлей на кустах пока нет.

А вот еще несколько народных рецептов, которые могут помочь избавится от этих вредителей.

Но прежде, чем перейти к рецептам, хочу предупредить о необходимости соблюдать нормы концентраций растворов. Несмотря на то, что растительные настои и отвары не являются химикатами, но применение их в больших концентрациях может нанести ожоги растениям, а некоторые из них, опять же при высоких концентрациях опасны для здоровья человека.

Чесночный: 200 г измельченных головок чеснока настаивают в 1 л воды под крышкой в течение пяти дней. Перед обработкой 50 мл настоя разбавляют в 10 л. воды и опрыскивают растения.

Зольный раствор: 1 кг золы в течение суток настаивают в 10 л воды. Затем раствор процеживают, добавляют 20 г хозяйственного мыла и опрыскивают растения по листьям.

Луковый: 200 г измельчённых головок репчатого лука вместе с шелухой настаивают в 10 л воды в течение 12-18 часов. Можно добавить 20 г хозяйственного мыла. Процедить и опрыскать растения.

Ромашковый: 100 г сухой травы и соцветий ромашки аптечной в течение 12 часов настоять в 1 л воды. Долить воды до 3 л. и добавить 10-12 г хозяйственного мыла. Процедить и провести опрыскивание.

Картофельный: 1 кг свежей ботвы картофеля или 500-600 г подсушенной измельчить и настоять в 10 л воды в течение 3-5 часов (ботву берут только здоровую, неповрежденную болезнями) Настоять, процедить и опрыскать растение.

Надо добавить, что тли могут адаптироваться, приспособиться к какому-то раствору и никак не реагировать на их применение. Поэтому желательно обработку растений вести разными растворами, не давая приспосабливаться к какому-то одному.

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::. прочитало: 74 | автор: sadovod | Вчера, 12:55 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.